Dünya Kahramanmaraş'taki deprem için seferber olurken Fransız İslam düşmanı Charlie Hebdo Dergisi'nden skandal karikatür: Tank yollamaya bile gerek yok
Kahramanmaraş'taki 7,7'lik depremin ardından dünya Türkiye'ye yardım için harekete geçti. Binlerce kişinin öldüğü on binlerce kişinin yaralandığı deprem sonrası Türkiye 7 günlük ulusal yas ilan ederken, BMGK'da 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. İslam düşmanı Fransız Charlie Hebdo Dergisi yüzyılın felaketi Kahramanmaraş depremi ile dalga geçti. Çizilen karikatüre, "Türkiye'de deprem. Tank yollamaya bile gerek yok." yazıldı.
Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6; Gaziantep'te de 6,4 ile 6,5 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Bölgede 6 büyüklüğüne kadar da yüzlerce artçı gerçekleşti. Sarsıntılar Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Adana, Elazığ dışında; Suriye, Kıbrıs adası, Irak, Mısır ve Lübnan'da hissedildi ve yıkıma yol açtı.
"TANK YOLLAMAYA BİLE GEREK YOK"
Türkiye'de ve Suriye'de binlerce kişi hayatını kaybederken, yaralanırken, ülkeler Türkiye için seferber olurken; vicdanları karalayan bir gelişme yaşandı.
Fransız hiciv dergisi Charlie Hebdo, Türkiye'de yaşanan ve binlerce insanın hayatını kaybettiği depremlerle alay etti. Derginin depremle alakalı yayınladığı sözde çizimde, "Türkiye'de deprem. Tank yollamaya bile gerek yok" yazdığı görüldü.
İSLAM DÜŞMANI ALÇAKLAR
Bilindiği üzere Fransız Charlie Hebdo 2015 yılında Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'le ilgili karikatürler yayınlamış, söz konusu skandal dünya çapında büyük tepkiye neden olmuştu. Karikatüre gösterilen tepki nedeniyle Fransa, 20 kadar ülkedeki diplomatik temsilciliklerini ve diğer resmi kuruluşlarını geçici süreliğine kapatmıştı.
Can kaybı bini geçerken, yaralı sayısı her geçen dakika artıyor. Enkaz kaldırma ve kurtarma çalışmaları ise devam ediyor. Cumhuriyet tarihinin en yıkıcı depremi için Türkiye tek yürek olurken, dünyadan da yardım teklifleri gelmeye başladı.
Ülkeler bir bir taziyelerini bildirerek, yardımların ve kurtarma ekiplerinin deprem bölgesine ulaşması için harekete geçti.
MEKSİKA
Meksika, Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un talimatıyla Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Türkiye'ye 145 kişilik aramak ve kurtarma ekibi gönderdi.