Dünya Kahramanmaraş’taki deprem için seferber olurken Fransız İslam düşmanı Charlie Hebdo Dergisi’nden skandal karikatür: Tank yollamaya bile gerek yok

"TANK YOLLAMAYA BİLE GEREK YOK"

Türkiye'de ve Suriye'de binlerce kişi hayatını kaybederken, yaralanırken, ülkeler Türkiye için seferber olurken; vicdanları karalayan bir gelişme yaşandı.

Fransız hiciv dergisi Charlie Hebdo, Türkiye'de yaşanan ve binlerce insanın hayatını kaybettiği depremlerle alay etti. Derginin depremle alakalı yayınladığı sözde çizimde, "Türkiye'de deprem. Tank yollamaya bile gerek yok" yazdığı görüldü.

İSLAM DÜŞMANI ALÇAKLAR

Bilindiği üzere Fransız Charlie Hebdo 2015 yılında Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'le ilgili karikatürler yayınlamış, söz konusu skandal dünya çapında büyük tepkiye neden olmuştu. Karikatüre gösterilen tepki nedeniyle Fransa, 20 kadar ülkedeki diplomatik temsilciliklerini ve diğer resmi kuruluşlarını geçici süreliğine kapatmıştı.