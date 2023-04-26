ABD eski Ankara Büyükelçisi David Satterfield'ten Kemal Kılıçdaroğlu'na destek mesajı! 7'li koalisyonun ipi Batı'da!

"ENDİŞELERİMİZİ DİLE GETİRDİK"

Kamusal hayata katılım, ifade özgürlüğü ve grupların örgütlenme kabiliyetleri üzerindeki kısıtlamalara ilişkin endişelerimizi dile getirdik.



Türklerin tam ve eksiksiz gelişen bir demokraside yaşamayı hak ettiğine inanıyoruz.

"1950'DEN BU YANA EN BELİRLEYİCİ SEÇİM"

Demokratik kurumlarda "kısıtlama ve gerilemeler" olduğunu iddia eden Amerikalı elçi, tek partiden çok partili döneme geçilen 1950 seçimlerine ve dönemin Başbakanı Adnan Menderes'e atıfta bulundu:

Bu seçimler, çağdaş Türkiye tarihindeki belki de en belirleyici seçimler, özellikle de 1950 seçimlerinden bu yana. Bu seçimler, Türkiye'nin ekonomik geleceğini ve Türk halkının refahını belirleyecek.