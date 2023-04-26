Yolunu şaşıran İyi Parti Milletvekili adayı Mehmet Enis Arabacı miting alanına girmek için bariyerlerin üzerine çıktı





Alana gireceği noktayı şaşırınca vatandaşlar için ayrılan alanda güvenlik için polis tarafından kurulan bariyerlerin üzerine çıkıp ardından kaldırıma atlayan Arabacı'ya danışmanları yardım etti.

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