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    • 26.04.2023 17:11
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    Yolunu şaşıran İyi Parti Milletvekili adayı Mehmet Enis Arabacı miting alanına girmek için bariyerlerin üzerine çıktı

    Listelerinden FETÖ sicili kabarık isimleri aday gösteren, terör örgütü PKK elebaşlarının "aynı yerdeyiz" dediği İyi Parti'nin milletvekili adayı olan Mustafa Enis Arabacı CHP'li Kılıçdaroğlu'nun Afyonkarahisar’da gerçekleştireceği miting öncesi alana gireceği yeri şaşırdı. Alanı şaşıran Arabacı ve beraberindekiler kendilerine ayrılan alana bariyerlerin üzerinden atlayarak girdi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Yolunu şaşırdı kucaktan kucağa alana girdi!

    Listelerinden FETÖ sicili kabarık isimleri aday gösteren, terör örgütü PKK elebaşlarının "aynı yerdeyiz" dediği İyi Parti'nin milletvekili adayı olan Mustafa Enis Arabacı CHP'li Kılıçdaroğlu'nun Afyonkarahisar'da gerçekleştireceği miting öncesi alana gireceği yeri şaşırdı.

    YOLUNU ŞAŞIRDI BARİYERLERE ÇIKTI | VİDEO İZLE

    İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER
    Arabacı ve beraberindekiler, kendilerine ayrılan alana bariyerlerin üzerinden atlayarak girdi. Arabacı'nın alana girişindeki telaşı, ortaya ilginç görüntüler çıkardı.



    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Meydanı'nda gerçekleştirilecek mitingde vatandaşlara seslenecek. Mitingin gerçekleştirileceği alana gelen İyi Parti'liler sahnenin ön kısmında kendilerine ayrılan alana girmek için bariyerlerin üzerine çıktı.

        Protokol girişini kullanmayan İyi Parti milletvekili adaylarından Mustafa Enis Arabacı'nın alana girmek için verdiği mücadele ortaya ilginç görüntüler çıkardı.



        Alana gireceği noktayı şaşırınca vatandaşlar için ayrılan alanda güvenlik için polis tarafından kurulan bariyerlerin üzerine çıkıp ardından kaldırıma atlayan Arabacı'ya danışmanları yardım etti.

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        Haberler Güncel Yolunu şaşıran İyi Parti Milletvekili adayı Mehmet Enis Arabacı miting alanına girmek için bariyerlerin üzerine çıktı
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