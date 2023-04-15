Coni de Bay Bay Kemal'den umudu kesti! Foreign Policy: Erdoğan'ın kaybedeceğine inanmak zor

Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu ve HDP'nin dışarıdan desteklediği 7'li koalisyon adayını büyük bir kavgalar sonrası Kemal Kılıçdaroğu oldu.
FOREIGN POLICY: ERDOĞAN'IN KAYBEDECEĞİNE İNANMAK ZOR
Her fırsatta Başkan Erdoğan'ı hedef alan Amerikan merkezli Foreign Policy'de yer alan bir analizde Kılıçdaroğlu ve ortaklarının neye inandıklarının ve nasıl yöneteceklerinin belli olmadığına dikkat çekilirken "Erdoğan'ın kaybedeceğine inanmak zor" ifadelerine yer verildi.