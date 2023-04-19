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    • 19.04.2023 18:15
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    7'li koalisyonun adayı CHP'li Kılıçdaroğlu ABD'deki FETÖ'cülerden icazeti aldı: "15 Mayıs diye konuşmaya başladılar"

    İcazet için gittiği ABD'de 8 saat ortadan kaybolan 7'li koalisyonun adayı CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu süre zarfı içinde kimlerle görüştüğü ne sözler verdiği yeniden siyasetin gündeminde. Adaylığı için küresel emperyalistler ve FETÖ'nün ayağına giderek icazet ziyareti gerçekleştiren Kılıçdaroğlu'na Afyonkarahisar'da yaptığı konuşmada sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Git hamburgercide buluştuğun Pensilvanya'daki alçaklara sor. Git dağdaki kadrolarının başlarını ezdiğimiz bölücü yandaşlarına sor. Git Türkiye deyince gözleri parlayan mazlumlara sor. Biz sadece Allah'ın huzurunda rükuda eğilir ancak onun için secdeye varırız." dedi. Öte yandan Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Sayın Kılıçdaroğlu aday olduktan sonra ABD'deki kaçaklar 15 Mayıs'ı ifade etmeye başladılar. Dolayısıyla demek ki ABD'de adaylık için icazet alındı." dedi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    ABD’deki FETÖ’cülerden icazeti aldı!

    7'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aday olmadan ABD'ye icazet turu düzenlemişti. Basın mensuplarını atlatıp 8 saat ortadan kaybolan Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'cülerle görüştüğü iddia edilmişti.

    GİT HAMBURGERCİDE BULUŞTUĞUN PENSİLVANYA'DAKİ ALÇAKLARA SOR
    Adaylığı için küresel emperyalistler ve FETÖ'nün ayağına giderek icazet ziyareti gerçekleştiren Kılıçdaroğlu'na Afyonkarahisar'da yaptığı konuşmada sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Buradan şimdi bay bay Kemal'e sesleniyorum. Şayet bizim emperyalizme karşı duruşumuzu öğrenmek istiyorsan git sırtını sıvazlayan Batı'daki ağababalarına sor.

    Git hamburgercide buluştuğun Pensilvanya'daki alçaklara sor. Git dağdaki kadrolarının başlarını ezdiğimiz bölücü yandaşlarına sor. Git Türkiye deyince gözleri parlayan mazlumlara sor.

        Git Karabağ'da işgalden kurtulan yerlerdeki kardeşlerimize sor. Git Doğu Akdeniz'de haklarına sahip çıktığımız Kıbrıs Türküne sor. Sor ki bizim kime secde ettiğimizi, kime de duruşumuzla, mücadelemizle, direnişimizle diz çöktürdüğümüzü sana anlatsınlar. Biz ne emperyalistlerin ne de onların tetikçilerinin önünde secde ederiz. Biz sadece Allah'ın huzurunda rükuda eğilir ancak onun için secdeye varırız." dedi.

        AK PARTİ'DEN KILIÇDAROĞLU'NA SERT TEPKİ: DEMEK Kİ ABD'DE ADAYLIK İÇİN İCAZET ALINDI
        Balıkesir'de düzenlenen iftar programına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu.

        AK Partili Dağ, Kılıçdaroğlu'nun, aday olmadan önce ABD'de ziyaretlerde bulunduğu anımsatarak, "Sayın Kılıçdaroğlu aday olduktan sonra ABD'deki kaçaklar 15 Mayıs'ı ifade etmeye başladılar. Dolayısıyla demek ki ABD'de adaylık için icazet alındı." dedi. Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde düzenlenen iftar programında muhtarlarla bir araya gelen Dağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

            ADAYLIK KUVAYIMİLLİYE ŞEHRİ BALIKESİR'DEN ALINIR
            Dağ, Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, aday olmadan önce ABD'de ziyaretlerde bulunduğu anımsattı. Ziyaretin ardından Kılıçdaroğlu'nun 8 saatlik ortadan kayboluş sürecinin olduğunu ifade eden Dağ, sözlerini şöyle tamamladı:

            "Kendisi bunu henüz açıklayabilmiş değil, hamburger yediğini ifade etti. O 8 saatlik sürede herhalde hamburger yemediğini özetle görüyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu aday olduktan sonra ABD'deki kaçaklar 15 Mayıs'ı ifade etmeye başladılar. Dolayısıyla demek ki ABD'de adaylık için icazet alındı. İcazet, Kuvayımilliye şehri Balıkesir'den alınır. Allah'ın izniyle Balıkesir, 14 Mayıs'ta ABD'den icazet alanlara fırsat vermeyecektir. En yüksek oyla Sayın Cumhurbaşkanımızı yeniden Cumhurbaşkanı olarak seçecektir."

            KILIÇDAROĞLU İCAZET TURUNDAKİ PAZARLIKLARI İTİRAF ETTİ: SÖZ VERDİK
            Kirli pazarlıklar ve kavgalar sonrası CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu HDP'nin de dışarıdan destek verdiği 7'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İngiltere ve ABD'de yaptığı pazarlıkları itiraf etti.


            Kılıçdaroğlu Başkan Erdoğan'a yanıt vermek isterken küresel para baronlarıyla yaptığı pazarlığı da itiraf etti.

            Para babalarına söz verdiği itiraf eden Kılıçdaroğlu şunları söyledi;

            "Hatırlarsınız sevgili dostlarım, Amerika'ya, İngiltere'ye gitmiştim. Teknoloji konusundaki atılımı güzel ülkemiz Türkiye'ye nasıl getiririz, onun da mücadelesini, çabasını harcamıştım. Londra'da Türkiye'ye yatırım yapacak olan çevrelerle görüştüm onlardan 300 milyar dolarlık bir yatırım sözü de aldım. Şimdi Erdoğan kalkmış konuşuyor, '300 milyar dolar alacakmış, nasıl alacak'. Nebati konuşuyor, 'nasıl para buraya gelecek' diye.

            "İSTEDİKLERİ İNSAN HAKLARI, DEMOKRASİ..."
            300 milyar dolar tefecilerin parası değil, temiz para, helal para. Yatırım için gelecek. Tefeciler gelmeyecek buraya. Yüksek faiz vereceğiz diye değil. Gelip helalinden yatırım yapacaklar, üretim yapacaklar, istihdam yaratacaklar. İstedikleri demokrasi, insan hakları ile can ve mal güvenliği. Her halükarda söz verdik ve mutlaka yapacağız. Mutlaka getireceğiz onu da."

                NEYİN PAZARLIĞINI YAPTI?
                Kılıçdaroğlu 'İnsan hahkları ve demokrasi sözü verdik' derken yaptığı pazarlıkları da itiraf etmiş oldu. Kılıçdaroğlu'nun ve muhalefetin demokrasi ve insan hakları terimlerini gerçek anlamından soyutlaşmış şekilde kullandığı biliniyor.

                DEMOKRASİ DİYE FETÖ'CÜ HDPKK'LILARA ÖZGÜRLÜK MÜ VERECEK?
                Öyle ki her fırsatta terör suçlarından tutuklu HDPKK'lı Selahattin Demirtaş'ı, Kızıl Soros lakaplı Osman Kavala'yı KHK ile görevden alınan FETÖ'cü ve PKK'lıları serbest bırakıp göreve iade edeceklerini belirterek bunu da demokrasi ve insan hakları kılıfı altında pazarlıyor.

                Kılıçdaroğlu'nun ve CHP'nin son dönemde HDP ile görünür teması bilinirken terör yandaşlarının özerliklik ile terör elebaşı Öcalan'a özgürlük çığırtıları da yükselmeye başladı.

                Bu bağlamda Kılıçdaroğlu küresel tefecilere 300 milyar dolar karşılığında hangi teröristlerin özgürlüğünü ve neleri vadettiği merak konusu oldu.

                "BORÇ ALAN EMİR ALIR"
                Kılıçdaroğlu'nun 300 milyar dolar vaadi sağ kolu Faik Öztrak'ın yıllar önce attığı "Borç alan emir alır" tweetini de akıllara getirdi.

                KILIÇDAROĞLU İCAZET TURUNDA DUYURMUŞTU: PARAYI BULDUM
                Kılıçdaroğlu adaylık savaşı verdiği sırada önce ABD'ye ardından da İngiltere 'icazet' turları düzenlemişti.


                Kılıçdaroğlu'nun ABD'de 'hamburger yedim" diyerek perdelemeye çalıştığı 8 saatlik muamması karanlık bir sır olarak gündemde dururken İngiltere'de yaptığı açıklamada ise 'Parayı buldum' demişti.

                ABD'nin ardından daha önce "tefeci ve faizci" merkezi dediği Londra'ya giden Kılıçdaroğlu burada yaptığı açıklamada devlete ve kurumlarına çirkin bir iftira atarak "Uyuşturucu paralarını cari açık açık için kullandılar" yalanını sürdürmüştü.

                Kılıçdaroğlu, "Kara paradan evlatlarımızın payına uyuşturucu düştü" başlıklı video yayınlayarak çirkin bir algı operasyonu yürüttü.

                Kurduğu temasları anlatan Kemal Kılıçdaroğlu, "Gençler sizin ihtiyacınız olan paraya buldum!" şeklinde konuşarak, tefeci ve faizci suçlamasında bulunduğu Londra'dan para bulduğunu ağzı kulaklarında anlatmıştı.

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                Haberler Güncel 7'li koalisyonun adayı CHP'li Kılıçdaroğlu ABD'deki FETÖ'cülerden icazeti aldı: "15 Mayıs diye konuşmaya başladılar"
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