7'li koalisyonun adayı CHP'li Kılıçdaroğlu ABD'deki FETÖ'cülerden icazeti aldı: "15 Mayıs diye konuşmaya başladılar"

7'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aday olmadan ABD'ye icazet turu düzenlemişti. Basın mensuplarını atlatıp 8 saat ortadan kaybolan Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'cülerle görüştüğü iddia edilmişti.
GİT HAMBURGERCİDE BULUŞTUĞUN PENSİLVANYA'DAKİ ALÇAKLARA SOR
Adaylığı için küresel emperyalistler ve FETÖ'nün ayağına giderek icazet ziyareti gerçekleştiren Kılıçdaroğlu'na Afyonkarahisar'da yaptığı konuşmada sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Buradan şimdi bay bay Kemal'e sesleniyorum. Şayet bizim emperyalizme karşı duruşumuzu öğrenmek istiyorsan git sırtını sıvazlayan Batı'daki ağababalarına sor.
Git hamburgercide buluştuğun Pensilvanya'daki alçaklara sor. Git dağdaki kadrolarının başlarını ezdiğimiz bölücü yandaşlarına sor. Git Türkiye deyince gözleri parlayan mazlumlara sor.