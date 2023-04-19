7'li koalisyonun adayı CHP'li Kılıçdaroğlu ABD'deki FETÖ'cülerden icazeti aldı: "15 Mayıs diye konuşmaya başladılar"

KILIÇDAROĞLU İCAZET TURUNDAKİ PAZARLIKLARI İTİRAF ETTİ: SÖZ VERDİK

Kirli pazarlıklar ve kavgalar sonrası CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu HDP'nin de dışarıdan destek verdiği 7'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İngiltere ve ABD'de yaptığı pazarlıkları itiraf etti.



Kılıçdaroğlu Başkan Erdoğan'a yanıt vermek isterken küresel para baronlarıyla yaptığı pazarlığı da itiraf etti.