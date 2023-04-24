ANALİZ: CHP'den emperyal çeteye 'Libya' sözü! Küresel çeteler ellerinde şampanya hazırda bekliyor... Başrolde sömürge bekçisi Ünal Çeviköz

Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken seçime 19 günlük bir zaman dilimi kaldı. 14 Mayıs 2023'te gerçekleştirilecek seçimler dünya tarafından da yakından takip ediliyor.







İngiltere merkezli Middle East Eye'da Kemal Kılıçdaroğlu ve 7'li koalisyona ilişkin dikkat çeken bir analiz kaleme alındı.



7'LİNİN TEK AMACI AB, ABD VE NATO'YU MUTLU ETMEK

Kılıçdaroğlu ve kurmaylarının yegane amacının Avrupa Birliği, ABD ve NATO'yu mutlu etmek olduğu, Batı'ya yaranmak adına çeşitli vaatler verildiğinin altı çizilen haberde olası bir iktidar değişikliğinin Batı tarafından büyükle sevinçle karşılanacağı söylendi.



KÜRESEL SİYASETTE 'ERDOĞAN' ETKİSİ: GİDİŞİ ORTA DOĞU'DA KESKİN BİR ŞEKİLDE HİSSEDİLİR

David Hearst imzalı analizde, Ankara'daki iktidar değişikliğinin Orta Doğu'da keskin bir şekilde hissedileceği söylendi, "Ortadoğu'nun istikrar için güçlü devletlere sahip olması elzemdir. Erdoğan'ın şüphe götürmez hatalarına rağmen başardığı da buydu. Bu açıdan bakıldığında, şimdi Erdoğan'ın kaybetmesi sadece Türkiye için değil, bölge için felaket olabilir" ifadeleri kullanıldı.



David Hearst ismini mercek altına almakta fayda var... Hearst, The Guardian gazetesinin eski dış politika şefi.



Middle East Eye'da kaleme aldığı analizde Hearst, Kılıçdaroğlu ile ilgili şu anektodu düşüyor;

"Muhalefet liderinin ABD, AB ve NATO'yu memnun etme dürtüsü bölge için iyiye işaret olmaz"