Son dakika: CHP'li Ünal Çeviköz'den yeni skandal! Türkiye'yi ABD'ye şikayet edip 6'lı koalisyonun vaatlerini sıraladı

Dünya, 14 Mayıs'ta düzenlenecek cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerini yakından takip ediyor.
Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 6'lı masanın adayı ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.
ABD merkezli Politico dergisi, Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz'ün görüşlerine yer verdiği haberinde, 6'lı masanın Batı ile ilişkilerinde izlemeye hazırlandığı yol haritasını aktardı.
DEMİRTAŞ VE KAVALA MESAJI
Avrupa Birliği (AB), İsveç, Finlandiya ve NATO ile ilişkilerden Rusya ile diyaloğa kadar önemli konularda muhalefetin tavrı belli oldu.
Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın tahliyeleri konusunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarının uygulanacağı belirtildi.
İSVEÇ'E YEŞİL IŞIK YAKMA SİNYALİ VERDİLER
Haberde, muhalefetin, AB ile üyelik müzakerelerini çözmenin yanı sıra Ankara'nın İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği üzerindeki vetosunu kaldırma konularında kararlı olduğu kaydedildi.
Türkiye, özellikle Stockholm'den terör örgütü ve uzantılarıyla arasına kırmızı çizgi çekmesini istiyor.
ÇEVİKÖZ: İSVEÇ'İN ÜYELİĞİ, NATO'YU GÜÇLENDİRECEK
Çeviköz, muhalefetin İsveç ve Finlandiya'nın askeri ittifaka üyelik sürecini engellemeyeceğini belirtti:
İkili sorunlarınızı NATO gibi çok taraflı bir örgüte taşırsanız, o zaman ülkenizle diğer tüm NATO üyeleri arasında kutuplaşma yaratırsınız. İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğinin, NATO gibi bir toplu savunma örgütünün güvenliğini artıracağını ve güçlendireceğini düşünüyorum.