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    • 16.03.2023 10:43
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    • 16.03.2023 10:43
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    Son dakika: CHP'li Ünal Çeviköz'den yeni skandal! Türkiye'yi ABD'ye şikayet edip 6'lı koalisyonun vaatlerini sıraladı

    Yunan ile ağız birliği yapan, Biden'dan medet uman, TSK'ya iftira atan CHP'li Ünal Çeviköz yine kendisinden beklenilen açıklamalarda bulundu. Türkiye'yi bu kez de ABD'ye şikayet eden CHP'li Ünal Çeviköz, altılı masanın, İsveç'in NATO'ya üyeliğinin önünü açacağı vaadinde bulundu. Çeviköz'ün sözleri Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olmak için Batı'ya şirin görünme hamlesi olarak yorumlandı.

    Türkiye’yi ABD’ye şikayet etti

    Dünya, 14 Mayıs'ta düzenlenecek cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerini yakından takip ediyor.

    Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 6'lı masanın adayı ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

    ABD merkezli Politico dergisi, Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz'ün görüşlerine yer verdiği haberinde, 6'lı masanın Batı ile ilişkilerinde izlemeye hazırlandığı yol haritasını aktardı.

    DEMİRTAŞ VE KAVALA MESAJI
    Avrupa Birliği (AB), İsveç, Finlandiya ve NATO ile ilişkilerden Rusya ile diyaloğa kadar önemli konularda muhalefetin tavrı belli oldu.

    Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın tahliyeleri konusunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarının uygulanacağı belirtildi.

    İSVEÇ'E YEŞİL IŞIK YAKMA SİNYALİ VERDİLER
    Haberde, muhalefetin, AB ile üyelik müzakerelerini çözmenin yanı sıra Ankara'nın İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği üzerindeki vetosunu kaldırma konularında kararlı olduğu kaydedildi.

    Türkiye, özellikle Stockholm'den terör örgütü ve uzantılarıyla arasına kırmızı çizgi çekmesini istiyor.

    ÇEVİKÖZ: İSVEÇ'İN ÜYELİĞİ, NATO'YU GÜÇLENDİRECEK
    Çeviköz, muhalefetin İsveç ve Finlandiya'nın askeri ittifaka üyelik sürecini engellemeyeceğini belirtti:

    İkili sorunlarınızı NATO gibi çok taraflı bir örgüte taşırsanız, o zaman ülkenizle diğer tüm NATO üyeleri arasında kutuplaşma yaratırsınız. İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğinin, NATO gibi bir toplu savunma örgütünün güvenliğini artıracağını ve güçlendireceğini düşünüyorum.

        ŞİKAYET ÜSLUBU: AVRUPA ÜLKELERİNE MESAJ VERECEK
        Batı'ya Türkiye konusunda adeta bir şikayet üslubuyla seslenen Çeviköz, şöyle dedi:

        İç siyasette normalleşme sürecine başlayacağız. Bu, tüm müttefiklerimize ve Avrupa ülkelerine Türkiye'nin yeniden demokrasi yolunda olduğu mesajını verecek. Türkiye'nin pozisyonuna ilişkin algıda kesinlikle çok ciddi bir değişiklik olacaktır.

        (AB'ye üyelik) Bu, Türkiye'nin hemen üye olacağı anlamına gelmez, bir süreç meselesi. Çünkü ülkemizin, medeni milletler topluluğunun bir üyesi olarak demokratik bir ülke olmasını istiyoruz.

        "KILIÇDAROĞLU ARABULUCULUK YAPMAYA HAZIR"
        Öte yandan Çeviköz, Kılıçdaroğlu'nun liderliğinde Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasında arabuluculuk yapmaya ve Karadeniz Tahıl Anlaşması'nı uzatmaya istekli olacağını savundu:

        Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiler oldukça asimetrik, çünkü Türkiye büyük ölçüde Rusya'dan enerji ithalatına bağımlı.

        Türkiye'nin NATO üyesi olduğunu vurgulayacağız. Rusya ile görüşmelerimizde mutlaka eşitler arasında bir ilişki arayacağız ama Rusya'ya Türkiye'nin bir NATO üyesi olduğunu da hatırlatacağız.

        YUNANİSTAN İLE İLİŞKİLER
        CHP'li Çeviköz, Yunanistan'ın geçen ay Türkiye'de meydana gelen yıkıcı depremlere verdiği yanıtın "bir fırsat sunduğunu ve yeni bir ortam yarattığını" ifade etti ve ekledi:

        Her iki ülke de seçime gidiyor ve muhtemelen aynı gün olacak. Dolayısıyla bu, her iki ülkenin önünde yeni bir ufuk açacaktır.

        BU İLK DEĞİL! DAHA ÖNCE DE TÜRKİYE'Yİ FİNLANDİYA'YA ŞİKAYET ETMİŞTİ
        CHP'li Çeviköz'ün bu skandallarına Türkiye alıştı. Yunanistan ile aynı dili konuşan, TSK'yı hedef alan Çeviköz, geçtiğimiz sene Türkiye'yi Finlandiya'ya da şikayet etmişti.

        Çeviköz, PKK'nın gündeme getirilmesi hata diyerek, "NATO ortaklarımızdan güçlü tepkiler almasına şaşmamalı. CHP Finlandiya'nın NATO üyeliğini desteklemeye hazır demişti." ifadelerini kullandı.

            MAVİ VATAN İÇİN YUNANLA AĞIZ BİRLİĞİ
            CHP'li Ünal Çeviköz, Yunanistan ile aynı dili kullanarak Türkiye'nin Mavi Vatan politikasını hedef almış, "Mavi Vatan diye bu 200 mile kadar uzanan alanı da kendi egemenlik alanınız olarak görürseniz, o zaman saldırgan ve yayılmacı bir algı yaratırsınız" demişti.

            BİDEN'DAN MEDET UMDU TSK'YI HEDEF ALDI
            CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Emekli Büyükelçi Ünal Çeviköz'den, "Biden'dan beklentimiz Türk Demokrasisi vurgusu" sözlerinin ardından TSK'yı hedef alıp, "Suriye'de çocuklara silah eğitimi veriliyor" iftirasında bulunmuştu.
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            Depremden sonra sel! Acı haber geldi
            Haberler Güncel Son dakika: CHP'li Ünal Çeviköz'den yeni skandal! Türkiye'yi ABD'ye şikayet edip 6'lı koalisyonun vaatlerini sıraladı
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