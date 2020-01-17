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  • Son Güncelleme: 17.01.2020 21:41

'li : 'da çizgiyi aştı

'yi Akdeniz'de saf dışı bırakmaya çalışılan planlar, askeri mutabakat ile tamamen çöktü. Türkiye'nin ile gerçekleştirdiği stratejik hamle 'yi rahatsız etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı , Türkiye'nin Libya ile askeri mutabakata varmasına ilişkin "Çizgi aşıldı" dedi.

CHP'li Ünal Çeviköz: Türkiye Libya'da çizgiyi aştı

, 'de gelen tüm tehditlere rağmen ile mutabakata vardı ve bölgedeki dengeleri değiştirdi.

Türkiye'nin saf dışı bırakılmaya çalışıldığı planlar, askeri mutabakat ile tamamen çöktü.

, Mısır ve İsrail; Türkiye'nin Libya ile yaptığı anlaşmalara tepki gösterdi.

ÇEVİKÖZ: TÜRKİYE ÇİZGİ AŞTI
Türkiye'nin Libya ile yaptığı mutabakat, 'yi rahatsız etti.

Genel Başkan Yardımcısı , Euronews için kaleme aldığı yazıda, "Bu mutabakat zaptını, Güvenlik ve Askeri İşbirliği konusunda Libya ile varılan bir başka mutabakat zaptıyla birleştirmek ise çizgiyi aşmak oldu.

"SAVAŞIN BİR TARAFI OLDU"
Türkiye şimdi yeni bir ikilemle karşı karşıya; bir yanda Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan deniz haklarını güvence altına almak isterken, diğer yandan Libya'daki iç savaşın, belki de bölgedeki bir başka vekalet savaşının bir tarafı olma riskiyle karşı karşıya bulunuyor. Sanki 2011 yılından beri tarafı olduğu Suriye'deki vekalet savaşı yeterince maliyet doğurmamış gibi..." ifadelerini kullandı.

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