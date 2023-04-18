Kemal Kılıçdaroğlu'nun 300 milyar dolar muamması! ABD ve İngiltere'de yaptığı pazarlıkları itiraf etti... Demokrasi diye ne sözü verdi?

"Şimdi birileri çıkmış bize tıpkı seccade edebiyatı yaptığı gibi bir de emperyalizm edebiyatı yapıyor. Peki bu edebiyatı yapan kim, emperyalistlerin tetikçisi terör örgütleriyle kol kola yürüyen kişi. Emperyalizmin finansörü Londra tefecilerinden aldığı sözlerle adeta sevindirik olan kişi.

LONDRADAN NE KADAR PARA ALDIN DA GELDİN?

Bay bay Kemal acaba Londra'dan ne kadar para aldın da geldin? Aldığın bir şey var mı, laf. Emperyalistlerin truva atı IMF ile adamlarını otel odalarında gizli saklı buluşturan kişi kim? Bu kişinin kim olduğunu biliyorsunuz değil mi? Evet, bay bay Kemal çıkmış şimdi de her zamanki iğrenç üslubuyla bize antiemperyalizm dersi vermeye kalkıyor.

Bu kardeşiniz başbakan olduğunda, Davos'ta IMF'nin başkanıyla görüşme yapıyoruz, şu anda masanın etrafında olan birisi daha vardı, o zaman ekonomiyle ilgileniyordu, ona da o görevi vermiştik, kim olduğunu anladınız değil mi, yanımda. IMF başkanına dedim ki 'Adamlarınızı gönderiyorsunuz bu adamlarınız geliyor, bizden taksitleri alıyor mu, alıyor. Taksitleri alırsınız ama Türkiye'yi yönetemezsiniz. Türkiye'yi ben yönetirim ben.' Yanımızda olan kimdi bebecan. Şimdi atıyor, tutuyor, vah zavallı."

Başkan Erdoğan, IMF'ye bütün ödemeleri yaptıklarını ve 2013'te IMF ile yolları ayırdıklarını hatırlatarak, "Bize ne dediler, bu bay bay Kemal'in adamları İYİ Partinin adamları, bunlar otellerde görüşmeler yaptılar. Dediler ki 'IMF'den yardım almanız lazım, borç almanız lazım ki Türkiye ekonomisini düzeltsin.' Almadık, ne oldu? Biz yola yürüdük mü, herhangi bir şey oldu mu? 2013'ten sonra bizim IMF ile ilişkimiz yok." ifadelerini kullandı.