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    • 18.04.2023 17:04
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    • 18.04.2023 17:12
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    Kemal Kılıçdaroğlu'nun 300 milyar dolar muamması! ABD ve İngiltere'de yaptığı pazarlıkları itiraf etti... Demokrasi diye ne sözü verdi?

    Son dönemde "300 milyar dolar parayı getireceğim" ifadeleriyle bol keseden vaatler dağıtan 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu İngiltere ve ABD'de yaptığı pazarlıkları itiraf etti. Parayı tefecilerden almayacağını iddia eden Kılıçdaroğlu, "Yatırım yapacaklar, üretim yapacaklar, istihdam yaratacaklar. İstedikleri demokrasi, insan hakları... Her halükarda söz verdik." dedi. Kılıçdaroğlu'nun her fırsatta terör suçlarından tutuklu HDPKK'lı Selahattin Demirtaş'ı, Kızıl Soros lakaplı Osman Kavala'yı KHK ile görevden alınan FETÖ'cü ve PKK'lıları serbest bırakıp göreve iade edeceklerini belirterek bunu da demokrasi ve insan hakları kılıfı altında pazarladığı bilinirken para baronlarına nasıl bir söz verdiği merak konusu oldu.

    takvim.com.tr
    Kılıçdaroğlu yaptığı pazarlığı itiraf etti!

    Kirli pazarlıklar ve kavgalar sonrası CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu HDP'nin de dışarıdan destek verdiği 7'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İngiltere ve ABD'de yaptığı pazarlıkları itiraf etti.

    Bol keseden dağıttığı vaatleri hangi kaynakla gerçekleştireceği sorulan Kılıçdaroğlu, "300 milyar dolar parayı getireceğim, temiz para getireceğiz." iddiasında bulundu.

    "TEMİZ PARA UYUŞTURUCU BARONLARININ PARASI"
    Sunucunun, "Dışarıdan yatırımcıyı mı kastediyorsunuz?" sorusuna ise "Evet. Temiz para. Uyuşturucu baronlarının parası, 300 milyar dolar para." şeklinde skandal bir yanıt verdi.

    BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KILIÇDAROĞLU'NA EMPERYALİSTLERİN TRUVA ATI
    Kılıçdaroğlu'nun 300 milyar dolar şeklinde telafuz ettiği bu paranın kaynağı merak edilirken Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun Avrupa ile yaptığı pazarlıklara işaret ederek, "Emperyalistlerin truva atı" tanımını yaptı.

    Bugün Afyonkarahisar Zafer Meydanı'nda düzenlenen mitinginde vatandaşlara hitap eden Başkan Erdoğan, Türkiye'nin, son 21 yıldaki demokrasi ve kalkınma atılımlarıyla asırlık hayallerine ancak kavuşabildiğini ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Şimdi birileri çıkmış bize tıpkı seccade edebiyatı yaptığı gibi bir de emperyalizm edebiyatı yapıyor. Peki bu edebiyatı yapan kim, emperyalistlerin tetikçisi terör örgütleriyle kol kola yürüyen kişi. Emperyalizmin finansörü Londra tefecilerinden aldığı sözlerle adeta sevindirik olan kişi.

    LONDRADAN NE KADAR PARA ALDIN DA GELDİN?
    Bay bay Kemal acaba Londra'dan ne kadar para aldın da geldin? Aldığın bir şey var mı, laf. Emperyalistlerin truva atı IMF ile adamlarını otel odalarında gizli saklı buluşturan kişi kim? Bu kişinin kim olduğunu biliyorsunuz değil mi? Evet, bay bay Kemal çıkmış şimdi de her zamanki iğrenç üslubuyla bize antiemperyalizm dersi vermeye kalkıyor.

    Bu kardeşiniz başbakan olduğunda, Davos'ta IMF'nin başkanıyla görüşme yapıyoruz, şu anda masanın etrafında olan birisi daha vardı, o zaman ekonomiyle ilgileniyordu, ona da o görevi vermiştik, kim olduğunu anladınız değil mi, yanımda. IMF başkanına dedim ki 'Adamlarınızı gönderiyorsunuz bu adamlarınız geliyor, bizden taksitleri alıyor mu, alıyor. Taksitleri alırsınız ama Türkiye'yi yönetemezsiniz. Türkiye'yi ben yönetirim ben.' Yanımızda olan kimdi bebecan. Şimdi atıyor, tutuyor, vah zavallı."

    Başkan Erdoğan, IMF'ye bütün ödemeleri yaptıklarını ve 2013'te IMF ile yolları ayırdıklarını hatırlatarak, "Bize ne dediler, bu bay bay Kemal'in adamları İYİ Partinin adamları, bunlar otellerde görüşmeler yaptılar. Dediler ki 'IMF'den yardım almanız lazım, borç almanız lazım ki Türkiye ekonomisini düzeltsin.' Almadık, ne oldu? Biz yola yürüdük mü, herhangi bir şey oldu mu? 2013'ten sonra bizim IMF ile ilişkimiz yok." ifadelerini kullandı.

        KILIÇDAROĞLU PAZARLIKLARI İTİRAF ETTİ: SÖZ VERDİK
        Kılıçdaroğlu Başkan Erdoğan'a yanıt vermek isterken küresel para baronlarıyla yaptığı pazarlığı da itiraf etti.

        Para babalarına söz verdiği itiraf eden Kılıçdaroğlu şunları söyledi;

        "Hatırlarsınız sevgili dostlarım, Amerika'ya, İngiltere'ye gitmiştim. Teknoloji konusundaki atılımı güzel ülkemiz Türkiye'ye nasıl getiririz, onun da mücadelesini, çabasını harcamıştım. Londra'da Türkiye'ye yatırım yapacak olan çevrelerle görüştüm onlardan 300 milyar dolarlık bir yatırım sözü de aldım. Şimdi Erdoğan kalkmış konuşuyor, '300 milyar dolar alacakmış, nasıl alacak'. Nebati konuşuyor, 'nasıl para buraya gelecek' diye.

        "İSTEDİKLERİ İNSAN HAKLARI, DEMOKRASİ..."
        300 milyar dolar tefecilerin parası değil, temiz para, helal para. Yatırım için gelecek. Tefeciler gelmeyecek buraya. Yüksek faiz vereceğiz diye değil. Gelip helalinden yatırım yapacaklar, üretim yapacaklar, istihdam yaratacaklar. İstedikleri demokrasi, insan hakları ile can ve mal güvenliği. Her halükarda söz verdik ve mutlaka yapacağız. Mutlaka getireceğiz onu da."

        NEYİN PAZARLIĞINI YAPTI?
        Kılıçdaroğlu 'İnsan hahkları ve demokrasi sözü verdik' derken yaptığı pazarlıkları da itiraf etmiş oldu. Kılıçdaroğlu'nun ve muhalefetin demokrasi ve insan hakları terimlerini gerçek anlamından soyutlaşmış şekilde kullandığı biliniyor.

        DEMOKRASİ DİYE FETÖ'CÜ HDPKK'LILARA ÖZGÜRLÜK MÜ VERECEK?
        Öyle ki her fırsatta terör suçlarından tutuklu HDPKK'lı Selahattin Demirtaş'ı, Kızıl Soros lakaplı Osman Kavala'yı KHK ile görevden alınan FETÖ'cü ve PKK'lıları serbest bırakıp göreve iade edeceklerini belirterek bunu da demokrasi ve insan hakları kılıfı altında pazarlıyor.

        Kılıçdaroğlu'nun ve CHP'nin son dönemde HDP ile görünür teması bilinirken terör yandaşlarının özerliklik ile terör elebaşı Öcalan'a özgürlük çığırtıları da yükselmeye başladı.

        Bu bağlamda Kılıçdaroğlu küresel tefecilere 300 milyar dolar karşılığında hangi teröristlerin özgürlüğünü ve neleri vadettiği merak konusu oldu.

        "BORÇ ALAN EMİR ALIR"
        Kılıçdaroğlu'nun 300 milyar dolar vaadi sağ kolu Faik Öztrak'ın yıllar önce attığı "Borç alan emir alır" tweetini de akıllara getirdi.

        KILIÇDAROĞLU İCAZET TURUNDA DUYURMUŞTU: PARAYI BULDUM
        Kılıçdaroğlu adaylık savaşı verdiği sırada önce ABD'ye ardından da İngiltere 'icazet' turları düzenlemişti.


        Kılıçdaroğlu'nun ABD'de 'hamburger yedim" diyerek perdelemeye çalıştığı 8 saatlik muamması karanlık bir sır olarak gündemde dururken İngiltere'de yaptığı açıklamada ise 'Parayı buldum' demişti.

            ABD'nin ardından daha önce "tefeci ve faizci" merkezi dediği Londra'ya giden Kılıçdaroğlu burada yaptığı açıklamada devlete ve kurumlarına çirkin bir iftira atarak "Uyuşturucu paralarını cari açık açık için kullandılar" yalanını sürdürmüştü.

            Kılıçdaroğlu, "Kara paradan evlatlarımızın payına uyuşturucu düştü" başlıklı video yayınlayarak çirkin bir algı operasyonu yürüttü.

            Kurduğu temasları anlatan Kemal Kılıçdaroğlu, "Gençler sizin ihtiyacınız olan paraya buldum!" şeklinde konuşarak, tefeci ve faizci suçlamasında bulunduğu Londra'dan para bulduğunu ağzı kulaklarında anlatmıştı.

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            Haberler Güncel Kemal Kılıçdaroğlu'nun 300 milyar dolar muamması! ABD ve İngiltere'de yaptığı pazarlıkları itiraf etti... Demokrasi diye ne sözü verdi?
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