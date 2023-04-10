İşte CHP Genel Merkezi'nde yaşanan liste krizinin perde arkası! Yumruklaşma, ertelenen toplantılar, çarpılan kapılar...

'HERKES CANLA BAŞLA ÇALIŞMALI'

Kılıçdaroğlu ise çok önemli bir seçimin arifesinde olunduğunu, partiler arasında anlaşma bulunduğunu vurgulayarak, 14 Mayıs seçimleri için herkesin canla başla çalışması gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu'nun, "Meclis'te çoğunluğu sağlayacağız. Cumhurbaşkanlığı da kazanacağız" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

KEMAL BEYİN TUTMAYAN LİSTE HESABI

Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, "CHP'nin hesap uzmanı Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tek başına yaptığı liste hesabı tutmadı. Cumartesi gecesi İYİ Parti ve CHP genel merkezi koridorlarında saatler süren şiddetli tartışmalar yaşandı. Tamamının oyu bir milletvekili bile çıkarmaya yetmeyecek 4 parti, CHP listelerinin en güzel yerinden girmeyi başardı. Bu durum CHP tabanında bir küskünler ordusu oluşturdu." dedi.

Liste dışı kalanların öfkeli olduğunu dile getiren Barlas, "Listelerde en büyük öfke eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'e. CHP'liler dünden beri "FETÖ'nün Adalet Bakanı, TSK'ya kumpas davalarının mimarı Sadullah Ergin'in listelerimizde ne işi var" diyerek sosyal medyada kıyameti kopardı. Gece boyunca tartışmalar bitmedi. Listeler dün saat 14'te YSK'ya verilmesi ile birlikte bu kez sosyal medyada CHP'liler arasında bir meydan muharebesi yaşandı. Bu savaş seçim gecesine kadar sürecek gibi görünüyor" diye yazdı.