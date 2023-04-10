Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 10.04.2023 10:03
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.04.2023 10:14
    ABONE OL

    İşte CHP Genel Merkezi'nde yaşanan liste krizinin perde arkası! Yumruklaşma, ertelenen toplantılar, çarpılan kapılar...

    Türkiye 14 Mayıs 2023 seçimlerine adım adım ilerlerken partiler milletvekili aday listelerini dün YSK’ya teslim etti. Özellikle CHP listelerindeki isimler büyük tartışma konusu oldu. Peki bu isimler belirlenirken parti içinde kriz yaşanmadı mı? Tabiiki yaşandı. CHP’nin belki de tarihinde bu kadar uzun bir aday listesi mesaisi yoktur. Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı için küçük ortaklarına dağıttığı koltuklar parti içinde tansiyonun yükselmesine neden oldu. İşte CHP genel merkezinde yaşananların perde arkası

    İşte CHP’de yaşanan liste krizinin perde arkası!

    Aday listelerini belirlemek için oluşturulan 8 kişilik komisyon cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren çalışmaya başladı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun öğlene doğru genel merkeze gelişiyle birlikte komisyon çalışmalarını CHP liderinin başkanlığında devam ettirdi.

    Komisyonun çalışmaları sırasında zaman zaman dört partiyle de kontenjan yerleri ve sıralarına ilişkin görüşmeler devam etti. Liste mesaisi sürerken zaman zaman tansiyon yükseldi.

    YUMRUKLAŞMAYA VARAN ARBEDE
    Kulislere gergin anların yaşandığı görüşmelerde kapıların çarpılıp çıkıldığı, hatta gece yarısından sonra yaşanan tartışmaların koridorlara yansıdığı iddia edildi. Kulislerde bir PM üyesinin listedeki yerine itiraz ettiği, tartışma çıktığı, yumruklaşmaya varan bir arbede çıktığı öne sürüldü.

        ERTELEMELERİN ARDINDAN 1 SAATLİK TOPLANTI
        Yaşanan tartışmalar nedeniyle listeye bir türlü son şekli verilemedi ve aday listesinin onayına sunulacağı PM'nin saati sürekli ertelendi. Cumartesi saat 19.00 olarak duyurulan PM toplantısı önce saat 22.00'ye ardından sırasıyla 24.00'e, 03.00'e, 06.00'ya ve son olarak 07.00'ye ötelendi. Dolayısıyla PM öncesi toplanacak MYK toplantısı da ancak dün sabah yapılabildi. MYK'nın ardından da PM 09.30'da toplandı. Büyük tartışmaların yaşandığı listenin ele alındığı PM toplantısı yaklaşık 1 saat sürdü.

        SARIGÜL TARTIŞMASI
        Kulislere yansıyan iddialara göre liste konusundaki tartışmalardan biri Mustafa Sarıgül üzerinden yaşandı. Erzincan'dan aday gösterilmesine itiraz eden Sarıgül, İstanbul'u istedi.

        Sarıgül'ün, oğlu Emir Sarıgül'ün İstanbul'dan aday gösterilmesini talep ettiği de öne sürüldü. Talepleri kabul edilmeyen Mustafa Sarıgül'ün ismine karşı çıkanlar da olduğu belirtildi. Dört partiye ayrılan kontenjan ve liste sıralamalarına da yoğun itirazlar gelirken, kontenjan sayısında ve bazı adayların sıralamasında değişikliğe gidildiği öğrenildi.

        'HERKES CANLA BAŞLA ÇALIŞMALI'
        Kılıçdaroğlu ise çok önemli bir seçimin arifesinde olunduğunu, partiler arasında anlaşma bulunduğunu vurgulayarak, 14 Mayıs seçimleri için herkesin canla başla çalışması gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu'nun, "Meclis'te çoğunluğu sağlayacağız. Cumhurbaşkanlığı da kazanacağız" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

        KEMAL BEYİN TUTMAYAN LİSTE HESABI
        Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, "CHP'nin hesap uzmanı Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tek başına yaptığı liste hesabı tutmadı. Cumartesi gecesi İYİ Parti ve CHP genel merkezi koridorlarında saatler süren şiddetli tartışmalar yaşandı. Tamamının oyu bir milletvekili bile çıkarmaya yetmeyecek 4 parti, CHP listelerinin en güzel yerinden girmeyi başardı. Bu durum CHP tabanında bir küskünler ordusu oluşturdu." dedi.

        Liste dışı kalanların öfkeli olduğunu dile getiren Barlas, "Listelerde en büyük öfke eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'e. CHP'liler dünden beri "FETÖ'nün Adalet Bakanı, TSK'ya kumpas davalarının mimarı Sadullah Ergin'in listelerimizde ne işi var" diyerek sosyal medyada kıyameti kopardı. Gece boyunca tartışmalar bitmedi. Listeler dün saat 14'te YSK'ya verilmesi ile birlikte bu kez sosyal medyada CHP'liler arasında bir meydan muharebesi yaşandı. Bu savaş seçim gecesine kadar sürecek gibi görünüyor" diye yazdı.

            İşte Barlas'ın yazısından ilgili bölüm:

            Türkiye aylardır bu günü bekliyordu. Milletvekili aday listeleri açıklandı. Öncelikle şu detayın altını çizelim. Cumhur İttifakı kanadında bir liste krizi ya da küskünler dikkat çekmiyor. Özellikle AK Parti'de bir değişim ve yenilenme çabası öne çıkıyor. 2 isim dışında bakanlar milletvekili listelerinde yerini buldu. Şimdi gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimden önce açıklayacağı yeni kabineye çevrilmiş durumda. Milletvekillerinin yüzde 70'inin değiştiğini görüyoruz. Genç, kadın adaylar, yerel aktörler ön planda. 3 dönem kuralından da taviz verilmemiş. Recep Tayyip Erdoğan tamamen seçim kazanmaya odaklı bir liste hazırlamış. Tüm adayların bir misyonu var. Bu isim nereden çıktı diyebileceğiniz tek bir aday yok. Ancak muhalefet için aynı şeyi söylemek mümkün değil.

            7'Lİ MASADA MEYDAN MUHAREBESİ
            CHP'nin hesap uzmanı Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tek başına yaptığı liste hesabı tutmadı. Cumartesi gecesi İYİ Parti ve CHP genel merkezi koridorlarında saatler süren şiddetli tartışmalar yaşandı. Tamamının oyu bir milletvekili bile çıkarmaya yetmeyecek 4 parti, CHP listelerinin en güzel yerinden girmeyi başardı. Bu durum CHP tabanında bir küskünler ordusu oluşturdu. Büyük umutlarla parti kuran Babacan ve Davutoğlu, son dakikada CHP saflarına katılarak büyük şaşkınlık yarattı. AK Parti'de Erdoğan'ın karizmasının gölgesinde siyaset yapmanın konforunu yaşayan Babacan ve Davutoğlu, siyasetin gerçekleri ile yüzleşince bu kez Kılıçdaroğlu'na sığındı. Türkiye siyasetindeki kağıttan kaplanlar listesinde yerini aldı.
            CHP'de liste dışı kalanlar ise öfkeli. Listelerde en büyük öfke eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'e. CHP'liler dünden beri "FETÖ'nün Adalet Bakanı, TSK'ya kumpas davalarının mimarı Sadullah Ergin'in listelerimizde ne işi var" diyerek sosyal medyada kıyameti kopardı. Gece boyunca tartışmalar bitmedi. Listeler dün saat 14'te YSK'ya verilmesi ile birlikte bu kez sosyal medyada CHP'liler arasında bir meydan muharebesi yaşandı. Bu savaş seçim gecesine kadar sürecek gibi görünüyor.

            YAZININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ

            DEMEKKİ KAZANMAK İÇİN HER YOL MÜBAH DEĞİLMİŞ!
            CHP'deki liste krizini köşesine taşıyan bir diğer isim ise Hilal Kaplan. Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, "CHP'deki kaos tablosunu görünce insan sormadan edemiyor: Daha kendi Parti Meclisi'ni, milletvekili aday listesi gibi kritik bir konuda bile toplayamayan Kılıçdaroğlu, 7 ortaklı bir hükümeti nasıl idare edecek? Kılıçdaroğlu, ayrı partilerden göreve getireceği 7 cumhurbaşkanı yardımcısına nasıl söz geçirecek?" diye sordu.

            İşte Kaplan'ın o yazısı:

            Siyasi partiler, 14 Mayıs'ta gerçekleşecek milletvekili seçimi kapsamında kesin aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu.
            AK Parti, üç dönem kuralını istisnasız şekilde uyguladı. Milletvekillerinin yüzde 65'i değişti. Erdoğan, partiye âdeta "taze kan" operasyonu yaptı.
            7'li koalisyonda ise son 24 saat krizler bir biri ardına geldi. Milletvekili listelerine son şeklin verileceği CHP MYK ve Parti Meclisi Toplantısı tam 5 kez ertelendi.
            CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun sırf kendi adaylığını onayladığı için siyasi matematiğin çok ötesinde vaatlerde bulunduğu "eski AKP'li" partilerdeki isimlere listede yer verme çabası kurmayların tepkisini yol açtı. Zira Baykal sonrası Atatürkçü kesimleri partiden uzaklaştıran Kılıçdaroğlu, bu kez de oyları yüzde 1'i bile bulmayan partiler için CHP'li isimleri (kendi ekibini) liste dışına itti.
            Saadet Partisi'nden 23, Deva'dan 18, Gelecek Partisi'nden 17, Demokrat Parti'den 3 isim CHP listelerinden milletvekili adayı yapıldı. Aday isimleri de parti de tartışma konusu.

            Örneğin Kılıçdaroğlu'nun "Sen uygar bir toplumda vekil bile olamazsın" dediği Sadullah Ergin, CHP tarafından Ankara 1. Bölge 4. sıradan aday gösterildi. Zoraki olarak gerçekleştirilen toplantılarda CHP'li kurmaylar da noter görevi gördü.
            CHP'deki kaos tablosunu görünce insan sormadan edemiyor: Daha kendi Parti Meclisi'ni, milletvekili aday listesi gibi kritik bir konuda bile toplayamayan Kılıçdaroğlu, 7 ortaklı bir hükümeti nasıl idare edecek? Kılıçdaroğlu, ayrı partilerden göreve getireceği 7 cumhurbaşkanı yardımcısına nasıl söz geçirecek?
            Tabi CHP'deki liste krizini değerlendirirken, milletvekili adaylığından çekilen İyi Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray'ın paylaşımını da es geçmemek gerek. Çıray, Akşener'in masadan kalkıp üç gün sonra geri döndüğü kriz sonrası İyi Parti'nin oylarının baraj altına düştüğünü itiraf etti. Halkın güven duygusu ile âdeta oynayan Akşener'in yüzde 7'nin altına gerilemesi sadece İyi Parti'ye değil, CHP'ye de büyük bir mesaj.
            Demek ki kazanmak için her yol mübah değilmiş...

            YAZININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            • Paylaş
            • Tweet
            • Paylaş
            • Sitene Ekle
            •  
            Emlak konut
            Haberler Güncel İşte CHP Genel Merkezi'nde yaşanan liste krizinin perde arkası! Yumruklaşma, ertelenen toplantılar, çarpılan kapılar...
                loading
                SON DAKİKA