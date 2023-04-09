CHP ve İYİ Parti'nin milletvekili aday listesine tepki yağıyor! Sadullah Ergin'i aday listesinde gören CHP'li isimler çıldırdı

14 Mayıs'a sayılı günler kala siyasi partiler milletvekili adaylık listelerini belirledi. Muhalefette ise bu süreç adaylık tartışmalarında olduğu gibi büyük bir kriz çıkarttı.
Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile ittifak yapan 7'li koalisyonun başını çeken CHP'de liste krizi yaşanıyor.
Açıklanan listede ortaya çıkan tablo hem CHP içini hem de partide muhalifleri birbirine soktu.
Bu bağlamda CHP'deki eylem ve söylem uyuşmazlığı milletvekili aday listelerinde de kendini gösterdi.
KILIÇDAROĞLU VE ÇELİŞKİLERİ
Deva Partili Sadullah Ergin'in, Hatay 1. sıradan CHP Milletvekili olarak gösterilmesi tabanda rahatsızlık yarattı.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun yıllar önce Sadullah Ergin ile ilgili söyledikleri gündem oldu.
KILIÇDAROĞLU 2010'DA SADULLAH ERGİN'İ BU SÖZLERLE HEDEF ALMIŞTI
Ergin, daha sonra Ankara listesine 1. bölge 4. sıradan girdi. Durum böyle olunca Kemal Kılıçdaroğlu'nun yıllar önceki ifadeleri gündeme geldi.