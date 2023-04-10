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    • 10.04.2023 10:03
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    CHP yandaşı Cumhuriyet'in gazetecilik fiyaskosu: Gece yarısı operasyonuyla Hasan Ufuk Çakır haberini geri çektiler

    Uzun kavgalar ve krizler sonrası 14 Mayıs seçimlerindeki aday listesini belirleyen CHP'nin, Mersin 5. sıradan listeye yazdığı Hasan Ufuk Çakır'ın suç makinesi olduğu ortaya çıktı. CHP yandaşı Cumhuriyet gazetesi Çakır'ın aday gösterilmesinin teşkilatta büyük kopuşlara sebep olabileceğini yazdı. Ancak gece yarısı operasyonuyla haber geri çekildi. Google aramalarında listelenmesine rağmen habere ulaşılamadığı görüldü.

    takvim.com.tr
    CHP yandaşı Cumhuriyet’in gazetecilik fiyaskosu!

    7'li koalisyonun başını çeken Cumhuriyet Halk Partisi, yaşanan liste kavgaları sonrası milletvekili adaylarını belirledi.

    CHP YANDAŞI CUMHURİYET'İN GAZETECİLİK FİYASKOSU | VİDEO İZLE




    CHP YANDAŞI CUMHURİYET HABER YAPTI
    CHP, Hasan Ufuk Çakır'ı Mersin'den 5. sıra milletvekili adayı olarak gösterdi. CHP yandaşı Cumhuriyet gazetesi Çakır'ın Mersin'de aday gösterilmesine parti içinden tepkiler olduğunu yazdı. İddiaya göre bu tepkilerin sebebi 1963 doğumlu Hasan Ufuk Çakır'ın birçok kez suça karışmış olması.

    SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI
    Çakır'ın 2006 yılından bu yana hırsızlık, tehdit, kasten yaralama, iş ve çalışma hürriyetinin ihlali, tehdit ve hakaret gibi olaylara karıştığı, bunun resmi kayıtlara geçtiği anlaşıldı.

        CHP yandaşı Cumhuriyet gazetesi, Çakır için "suç makinesi" nitelendirmesi yaptı.


        CUMHURİYET: MERSİN TEŞKİLATINDA BÜYÜK KOPUŞLAR OLABİLİR
        Hasan Ufuk Çakır'ın aday olmasına CHP'lilerin büyük tepki gösterildiği bildirildi ve "Böyle bir profilin partimizden çok kritik bir zaman aralığında aday gösterilmesi büyük hatadır. Bunun ortaya çıkaracağı zararın telafi edilmesi mümkün değlidir. Tarihimizin en önemli seçimine giderken böyle hatalar kabul edilemez" yorumlarında bulunuldu. Çakır'ın adaylığının Mersin CHP teşkilatında büyük kopuşlara neden olacağı ileri sürüldü.



        CUMHURİYET'İN GAZETECİLİĞİ UZUN SÜRMEDİ
        Ancak suç makinesi çıkan Çakır'ın haberini yapan CHP yandaşı Cumhuriyet'in gazeteciliği uzun sürmedi. İddiaya göre, CHP'den gelen talimatla haber yayından kaldırıldı. Google aramalarında listelenmesine rağmen habere ulaşılamadığı görüldü.

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        Emlak konut
        Haberler Güncel CHP yandaşı Cumhuriyet'in gazetecilik fiyaskosu: Gece yarısı operasyonuyla Hasan Ufuk Çakır haberini geri çektiler
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