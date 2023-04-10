CHP yandaşı Cumhuriyet'in gazetecilik fiyaskosu: Gece yarısı operasyonuyla Hasan Ufuk Çakır haberini geri çektiler

7'li koalisyonun başını çeken Cumhuriyet Halk Partisi, yaşanan liste kavgaları sonrası milletvekili adaylarını belirledi.
CHP YANDAŞI CUMHURİYET'İN GAZETECİLİK FİYASKOSU | VİDEO İZLE
CHP YANDAŞI CUMHURİYET HABER YAPTI
CHP, Hasan Ufuk Çakır'ı Mersin'den 5. sıra milletvekili adayı olarak gösterdi. CHP yandaşı Cumhuriyet gazetesi Çakır'ın Mersin'de aday gösterilmesine parti içinden tepkiler olduğunu yazdı. İddiaya göre bu tepkilerin sebebi 1963 doğumlu Hasan Ufuk Çakır'ın birçok kez suça karışmış olması.
SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI
Çakır'ın 2006 yılından bu yana hırsızlık, tehdit, kasten yaralama, iş ve çalışma hürriyetinin ihlali, tehdit ve hakaret gibi olaylara karıştığı, bunun resmi kayıtlara geçtiği anlaşıldı.