CHP yandaşı Cumhuriyet'in gazetecilik fiyaskosu: Gece yarısı operasyonuyla Hasan Ufuk Çakır haberini geri çektiler

CHP yandaşı Cumhuriyet gazetesi, Çakır için "suç makinesi" nitelendirmesi yaptı.



CUMHURİYET: MERSİN TEŞKİLATINDA BÜYÜK KOPUŞLAR OLABİLİR

Hasan Ufuk Çakır'ın aday olmasına CHP'lilerin büyük tepki gösterildiği bildirildi ve "Böyle bir profilin partimizden çok kritik bir zaman aralığında aday gösterilmesi büyük hatadır. Bunun ortaya çıkaracağı zararın telafi edilmesi mümkün değlidir. Tarihimizin en önemli seçimine giderken böyle hatalar kabul edilemez" yorumlarında bulunuldu. Çakır'ın adaylığının Mersin CHP teşkilatında büyük kopuşlara neden olacağı ileri sürüldü.