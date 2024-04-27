Derbide kazanan Kanarya | Fenerbahçe 2-1 Beşiktaş (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İSMAİL YÜKSEK SAKATLANDI, KARTAL 2 DEĞİŞİKLİK YAPMAK ZORUNDA KALDI Derbinin ilk yarısında İsmail Yüksek yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemezken, teknik direktör İsmail Kartal, 3 Türk oyuncu kuralı sebebiyle 2 değişiklik yapmak zorunda kaldı. Yaşadığı sakatlığın ardından oyuna devam edemeyeceği belirtilen İsmail Yüksek, 19. dakikada kenara gelirken, bu futbolcunun yerine Rade Krunic oyuna dahil oldu. İsmail Yüksek'in oyundan çıkmasının ardından sahada yerli futbolcu olarak Ferdi Kadıoğlu ve İrfan Can Kahveci kalırken, üçüncü Türk futbolcu olarak Çağlar Söyüncü de oyuna dahil oldu. Bu değişiklikte savunmadan Rodrigo Becao oyundan alındı.

FENERBAHÇE EVİNDE ÜST ÜSTE SEKİZ MAÇTA GOL YEDİ Beşiktaş derbisinden 2-1'lik galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, ligde iç sahada oynadığı son 8 maçta kalesini gole kapatamadı. Bu sezon taraftarı önünde oynadığı 17 maçın yalnızca 3'ünde gol yemeyen İsmail Kartal'ın ekibi, 14 maçta ise toplam 20 kez topu ağlarından çıkardı. Taraftarı önünde oynadığı Galatasaray, Çaykur Rizespor ve RAMS Başakşehir maçlarında kalesini gole kapatan Fenerbahçe, bu müsabakalardan 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

FENERBAHÇE, KADIKÖY'DE BEŞİKTAŞ'A KARŞI 3 SEZON SONRA KAZANDI Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında 3 sezon sonra iç sahada galip gelmeyi başardı. Siyah-beyazlı rakibine karşı son olarak 2019-2020 sezonunun ilk yarısında sahasında 3-1 kazanan Fenerbahçe, ardından evinde oynadığı 3 maçta 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. 2020-2021 sezonunda sahasında Beşiktaş'a 4-3 mağlup olan sarı-lacivertli ekip, 2021-2022 sezonunda ise rakibiyle 2-2 berabere kaldı. Geçen sezon Beşiktaş ile evinde oynadığı maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamlayan Fenerbahçe, 10 kişi kalan rakibine 4-2 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler, ligin ilk yarısında deplasmanda 3-1 yendiği rakibini bu kez sahasında 2-1 mağlup ederek, taraftarı önündeki kazanamama serisine son verdi.

İLK YARIDAN DAKİKALAR 4. dakikada savunma arkasına atılan pasla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Batshuayi, meşin yuvarlağı arkadan bindiren Ferdi Kadıoğlu'nun önüne bıraktı. Bu oyuncunun gelişine şutunda top, direk dibinden auta gitti. 10. dakikada soldan Tadic'in ortasında altı pas önünde topu kontrol eden Batshuayi'nin kaleciyle karşı karşıya pozisyonda çektiği şutta, meşin yuvarlak kaleci Mert'in ayaklarıyla müdahalesiyle oyun alanına döndü. 21. dakikada İrfan Can Kahveci'nin savunma uzun pasında, ceza sahasının sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Szymanski'nin vuruşunda Mert Günok meşin yuvarlağı ayaklarıyla oyun alanına çeldi.