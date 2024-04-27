Derbide kazanan Kanarya | Fenerbahçe 2-1 Beşiktaş (MAÇ SONUCU-ÖZET)

KAPTAN EDİN DZEKO, LİGDE İLK KEZ YEDEK KALDI
Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli golcüsü Edin Dzeko, bu sezon ilk kez bir lig maçına yedek kulübesinde başladı.
Sezonun geride kalan 33 haftalık periyodunda 32 maça ilk 11'de başlayan Dzeko, Mondihome Kayserispor deplasmanında oynanan mücadelede ise sakatlığı nedeniyle kadroda yer almamıştı.
Edin Dzeko, Süper Lig'de forma giydiği 32 maçta 20 gol atarken, 5 de asist yaptı.
MİCHY BATSHUAYİ İKİNCİ KEZ İLK 11'DE
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal tarafından Beşiktaş derbisinde ilk 11'de şans verilen Michy Batshuayi, bu sezon ligde ikinci kez ilk 11'de forma giydi.
Belçikalı futbolcu, Edin Dzeko'nun sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadığı Kayserispor deplasmanında ilk 11'de forma giyip 3 gol atmayı başarmıştı.
Bu sezon ligde 23 maçta süre alan Batshuayi, 22 karşılaşmada oyuna sonradan girdi.
Lig karşılaşmalarında 10 kez gol sevinci yaşayan Michy Batshuayi, bu sezon Ülker Stadı'nda ilk kez bir lig maçında ilk 11'de çıktı.
FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde dört oyuncusundan yararlanamıyor.
UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Olympiakos karşısında ilk yarıda sakatlanan Hollandalı futbolcu Jayden Oosterwolde, devam eden sakatlığı sebebiyle takımını derbide yalnız bıraktı.
Oosterwolde'nin yanı sıra Miha Zajc, Serdar Aziz ve Leonardo Bonucci de teknik ekibin kararıyla maç kadrosunda yer almadı.
SARI-LACİVERTLİLERDE 7 OYUNCU KART SINIRINDA
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine kart sınırındaki 7 oyuncusuyla çıktı.
Sarı-lacivertli ekipte ilk 11'de maça başlayan Dusan Tadic, Michy Batshuayi, Ferdi Kadıoğlu ve Rodrigo Becao'nın yanı sıra kulübede olan Edin Dzeko, Cengiz Ünder ve Mert Müldür, derbide kart görmeleri durumunda TÜMOSAN Konyaspor deplasmanında forma giyemeyecek.
DERBİDE TRİBÜNLER DOLDU
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde tribünlerin tamamı doldu.
Beşiktaşlı taraftarlar maçtan 2 saat önce deplasman tribünündeki yerlerini alırken, Fenerbahçe tribünleri de maçın başlamasına 1 saat kala tamamen doldu.
Sarı-lacivertli taraftarlar, karşılaşma öncesinde oyuncuları tek tek tribüne çağırarak moral verdi.
Stat: Ülker
Hakemler: Volkan Bayarslan, Serkan Ok, Serkan Olguncan
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Becao (Dk. 19 Çağlar Söyüncü), Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek (Dk. 19 Krunic), İrfan Can Kahveci, Fred, Tadic, Szymanski (Dk. 88 Mert Hakan Yandaş), Batshuayi (Dk. 74 Dzeko)
Beşiktaş: Mert Günok, Necip Uysal, Worrall, Colley, Masuaku, Al Musrati, Muçi (Dk. 62 Chamberlain), Gedson Fernandes, Rashica (Dk. 46 Ghezzal), Muleka, Semih Kılıçsoy (Dk. 78 Cenk Tosun)
Goller: Dk. 30 Batshuayi, Dk. 69 İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Dk. 82 Cenk Tosun (Beşiktaş)
Kırmızı kart: Dk. 25 Al Musrati (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 8 Necip Uysal, Dk. 56 Ghezzal, Dk. 90+3 Masuaku (Beşiktaş), Dk. 77 Osayi-Samuel (Fenerbahçe)