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Derbide kazanan Kanarya | Fenerbahçe 2-1 Beşiktaş (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Süper Lig'de heyecan 34. hafta maçlarıyla devam ediyor. Ligde zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, son yılların en kötü performansını gösteren Beşiktaş ile karşılaştı. Beşiktaş'ın ilk yarıda 10 kişi kaldığı mücadeleden Fenerbahçe 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Puanını 89'a çıkartan sarı-lacivertli takım, sezonun bitimine 4 maç kala lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde şampiyonluk umutlarını devam ettirdi. Bu sezon ligde ikinci kez ilk 11'de sahaya çıkan Michy Batshuayi, son 6 lig maçında 5'inci golünü kaydetti. Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında 3 sezon sonra iç sahada galip gelmeyi başardı.

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Giriş Tarihi 27 Nisan 2024, 18:01 Güncelleme 28 Nisan 2024, 00:13
Derbide kazanan Kanarya | Fenerbahçe 2-1 Beşiktaş MAÇ SONUCU-ÖZET

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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasındaki derbide konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 yenen Fenerbahçe, şampiyonluk umutlarını sürdürdü.

Ülker Stadı'nda oynanan mücadelenin 25. dakikasında Beşiktaş'ta Al-Musrati, Fred'e yaptığı hareket sonrasında kırmızı kartla oyun dışında kalırken, Fenerbahçe 30. dakikada öne geçti. Tadic'in asistinde yakın mesafeden fileleri havalandıran Michy Batshuayi, sarı-lacivertli ekibi öne geçiren isim oldu.

Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin 69. dakikada attığı golle skoru 2-0 yaparken, Beşiktaş Cenk Tosun'un 82. dakikadaki golüyle farkı 1'e indirdi: 2-1. Kalan sürede başka gol olmadığı ve sarı-lacivertli takım, derbiden 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 89'a çıkartan sarı-lacivertli takım, sezonun bitimine 4 maç kala lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde şampiyonluk umutlarını devam ettirdi.

BATSHUAYİ GOLLERİNE DEVAM ETTİ

Beşiktaş karşısında bu sezon ligde ikinci kez ilk 11'de sahaya çıkan Michy Batshuayi, 30. dakikada takımını öne geçiren isim oldu.

Ligde süre aldığı son 6 maçın 5'inde fileleri havalandırmayı başaran Batshuayi, bu sezon resmi maçlardaki gol sayısını da 23'e yükseltti.

Süper Lig'de 11. golünü kaydeden 30 yaşındaki futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası ile UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 6'şar kez gol sevinci yaşadı.

İRFAN CAN KAHVECİ BU SEZON 18. GOLÜNÜ KAYDETTİ

Beşiktaş karşısında takımının ikinci golünü atan İrfan Can Kahveci, bu sezon Fenerbahçe forması altında 18. kez topu filelerle buluşturdu.

Sebastian Szymanski'nin pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan İrfan Can Kahveci, yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı köşeden filelere göndererek bu sezon ligdeki 12. golünü kaydetti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 6 kez fileleri havalandıran milli futbolcu, yaptığı 12 asistle de toplamda 30 gole etki etti.

İSMAİL YÜKSEK SAKATLANDI, KARTAL 2 DEĞİŞİKLİK YAPMAK ZORUNDA KALDI

Derbinin ilk yarısında İsmail Yüksek yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemezken, teknik direktör İsmail Kartal, 3 Türk oyuncu kuralı sebebiyle 2 değişiklik yapmak zorunda kaldı.

Yaşadığı sakatlığın ardından oyuna devam edemeyeceği belirtilen İsmail Yüksek, 19. dakikada kenara gelirken, bu futbolcunun yerine Rade Krunic oyuna dahil oldu.

İsmail Yüksek'in oyundan çıkmasının ardından sahada yerli futbolcu olarak Ferdi Kadıoğlu ve İrfan Can Kahveci kalırken, üçüncü Türk futbolcu olarak Çağlar Söyüncü de oyuna dahil oldu. Bu değişiklikte savunmadan Rodrigo Becao oyundan alındı.

FENERBAHÇE EVİNDE ÜST ÜSTE SEKİZ MAÇTA GOL YEDİ

Beşiktaş derbisinden 2-1'lik galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, ligde iç sahada oynadığı son 8 maçta kalesini gole kapatamadı.

Bu sezon taraftarı önünde oynadığı 17 maçın yalnızca 3'ünde gol yemeyen İsmail Kartal'ın ekibi, 14 maçta ise toplam 20 kez topu ağlarından çıkardı.

Taraftarı önünde oynadığı Galatasaray, Çaykur Rizespor ve RAMS Başakşehir maçlarında kalesini gole kapatan Fenerbahçe, bu müsabakalardan 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

FENERBAHÇE, KADIKÖY'DE BEŞİKTAŞ'A KARŞI 3 SEZON SONRA KAZANDI

Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında 3 sezon sonra iç sahada galip gelmeyi başardı.

Siyah-beyazlı rakibine karşı son olarak 2019-2020 sezonunun ilk yarısında sahasında 3-1 kazanan Fenerbahçe, ardından evinde oynadığı 3 maçta 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

2020-2021 sezonunda sahasında Beşiktaş'a 4-3 mağlup olan sarı-lacivertli ekip, 2021-2022 sezonunda ise rakibiyle 2-2 berabere kaldı. Geçen sezon Beşiktaş ile evinde oynadığı maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamlayan Fenerbahçe, 10 kişi kalan rakibine 4-2 mağlup oldu.

Sarı-lacivertliler, ligin ilk yarısında deplasmanda 3-1 yendiği rakibini bu kez sahasında 2-1 mağlup ederek, taraftarı önündeki kazanamama serisine son verdi.

İLK YARIDAN DAKİKALAR

4. dakikada savunma arkasına atılan pasla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Batshuayi, meşin yuvarlağı arkadan bindiren Ferdi Kadıoğlu'nun önüne bıraktı. Bu oyuncunun gelişine şutunda top, direk dibinden auta gitti.

10. dakikada soldan Tadic'in ortasında altı pas önünde topu kontrol eden Batshuayi'nin kaleciyle karşı karşıya pozisyonda çektiği şutta, meşin yuvarlak kaleci Mert'in ayaklarıyla müdahalesiyle oyun alanına döndü.

21. dakikada İrfan Can Kahveci'nin savunma uzun pasında, ceza sahasının sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Szymanski'nin vuruşunda Mert Günok meşin yuvarlağı ayaklarıyla oyun alanına çeldi.

25. dakikada Beşiktaş 10 kişi kaldı. Al Musrati, Fred'in bileğine yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu izleyen Volkan Bayarslan, sarı kartı iptal ederek Al Musrati'yi direkt kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

30. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Fred'in pasıyla savunma arkasına hareketlenen Tadic, meşin yuvarlağı göğsüyle altıpas önündeki Batshuayi'ye indirdi. Bu oyuncunun gelişine şutunda, top filelerle buluştu: 1-0.

İlk yarıyı Fenerbahçe 1-0 önde tamamladı.

İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR

48. dakikada Beşiktaş gole çok yaklaştı. Soldan kullanılan kornerde altıpas üstünde Muleka'nın kafa vuruşunda, Livakovic son anda meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi. Atağın devamında topu önünde bulan Necip Uysal'ın şutunda, savunmada Szymanski meşin yuvarlağı tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

69. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası önünde top kapma mücadelesinde meşin yuvarlağı önünde bulan Batshuayi, yanında müsait durumdaki Szymanski'yi gördü. Ceza yayı üzerinde Szyamnski, sağdan ceza sahasına bindiren uygun durumdaki İrfan Can'a topu aktardı. Milli oyuncu, kontrol ettikten sonra çektiği şutta top ağlarla yolladı: 2-0

82. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Soldan Muleka'nın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Cenk Tosun'un dönerek yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1


SİVASSPOR MAÇINA GÖRE KADRODA TEK DEĞİŞİKLİK YAPTI

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş'ı konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, EMS Yapı Sivasspor maçına göre kadroda tek değişiklik yaptı.

Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelede forvet hattında Belçikalı golcü Michy Batshuayi'yi ilk 11'de sahaya süren Kartal, kaptan Edin Dzeko'yu ise kulübede oturttu.

Fenerbahçe'de kalede Livakovic, savunmada Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, orta sahada İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic ve forvette Michy Batshuayi ilk 11'de yer aldı.

Sarı-lacivertli ekipte İrfan Can Eğribayat, Çağlar Söyüncü, Mert Hakan Yandaş, Edin Dzeko, Joshua King, Mert Müldür, Cengiz Ünder, Rade Krunic, Serdar Dursun ve Efekan Karayazı ise yedek kulübesindeki isimler oldu.

KAPTAN EDİN DZEKO, LİGDE İLK KEZ YEDEK KALDI


Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli golcüsü Edin Dzeko, bu sezon ilk kez bir lig maçına yedek kulübesinde başladı.

Sezonun geride kalan 33 haftalık periyodunda 32 maça ilk 11'de başlayan Dzeko, Mondihome Kayserispor deplasmanında oynanan mücadelede ise sakatlığı nedeniyle kadroda yer almamıştı.

Edin Dzeko, Süper Lig'de forma giydiği 32 maçta 20 gol atarken, 5 de asist yaptı.

MİCHY BATSHUAYİ İKİNCİ KEZ İLK 11'DE

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal tarafından Beşiktaş derbisinde ilk 11'de şans verilen Michy Batshuayi, bu sezon ligde ikinci kez ilk 11'de forma giydi.

Belçikalı futbolcu, Edin Dzeko'nun sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadığı Kayserispor deplasmanında ilk 11'de forma giyip 3 gol atmayı başarmıştı.

Bu sezon ligde 23 maçta süre alan Batshuayi, 22 karşılaşmada oyuna sonradan girdi.

Lig karşılaşmalarında 10 kez gol sevinci yaşayan Michy Batshuayi, bu sezon Ülker Stadı'nda ilk kez bir lig maçında ilk 11'de çıktı.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde dört oyuncusundan yararlanamıyor.

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Olympiakos karşısında ilk yarıda sakatlanan Hollandalı futbolcu Jayden Oosterwolde, devam eden sakatlığı sebebiyle takımını derbide yalnız bıraktı.

Oosterwolde'nin yanı sıra Miha Zajc, Serdar Aziz ve Leonardo Bonucci de teknik ekibin kararıyla maç kadrosunda yer almadı.

SARI-LACİVERTLİLERDE 7 OYUNCU KART SINIRINDA

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine kart sınırındaki 7 oyuncusuyla çıktı.

Sarı-lacivertli ekipte ilk 11'de maça başlayan Dusan Tadic, Michy Batshuayi, Ferdi Kadıoğlu ve Rodrigo Becao'nın yanı sıra kulübede olan Edin Dzeko, Cengiz Ünder ve Mert Müldür, derbide kart görmeleri durumunda TÜMOSAN Konyaspor deplasmanında forma giyemeyecek.

DERBİDE TRİBÜNLER DOLDU

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde tribünlerin tamamı doldu.

Beşiktaşlı taraftarlar maçtan 2 saat önce deplasman tribünündeki yerlerini alırken, Fenerbahçe tribünleri de maçın başlamasına 1 saat kala tamamen doldu.

Sarı-lacivertli taraftarlar, karşılaşma öncesinde oyuncuları tek tek tribüne çağırarak moral verdi.

Stat: Ülker

Hakemler: Volkan Bayarslan, Serkan Ok, Serkan Olguncan

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Becao (Dk. 19 Çağlar Söyüncü), Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek (Dk. 19 Krunic), İrfan Can Kahveci, Fred, Tadic, Szymanski (Dk. 88 Mert Hakan Yandaş), Batshuayi (Dk. 74 Dzeko)

Beşiktaş: Mert Günok, Necip Uysal, Worrall, Colley, Masuaku, Al Musrati, Muçi (Dk. 62 Chamberlain), Gedson Fernandes, Rashica (Dk. 46 Ghezzal), Muleka, Semih Kılıçsoy (Dk. 78 Cenk Tosun)

Goller: Dk. 30 Batshuayi, Dk. 69 İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Dk. 82 Cenk Tosun (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Dk. 25 Al Musrati (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 8 Necip Uysal, Dk. 56 Ghezzal, Dk. 90+3 Masuaku (Beşiktaş), Dk. 77 Osayi-Samuel (Fenerbahçe)

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