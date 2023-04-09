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    • Güncel
    • 09.04.2023 23:53
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    • 09.04.2023 23:53
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    Kemal Kılıçdaroğlu'nun hülle oyunu! CHP'li Erdoğan Toprak'ın eşi Ece Güner İYİ Parti'den aday oldu!

    14 Mayıs seçimlerine artık sayılı zaman kaldı. Partiler bu süreçte listelerini YSK'ya sundu. CHP ve İYİ Parti'de liste krizi yaşanırken, tartışmalı isimler büyük tepki çekti. Özellikle listelerde yer alan iki isim dikkat uyandırdı. Erdoğan Toprak, CHP İstanbul 3. Bölge 2. Sıradan aday gösterilirken eşi Ece Güner Toprak ise İyi Parti İstanbul 2. Bölge 4. Sıradan aday gösterildi. Yaşanan bu gelişmelerin ardından A Haber canlı yayınında “Canan Barlas ile Gündem” programında paritlerin listeleri detaylı bir şekilde masaya yatırıldı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    CHP ve İYİ Parti’de tartışmalı isimler

    Türkiye 14 Mayıs seçimlerine artık gün sayıyor. Partiler aday listelerini YSK'ya teslim etti. CHP ve İYİ Parti'de liste krizi yaşanırken, tartışmalı isimler büyük tepki çekti.



    Milletvekilliği listeleri açıklandıktan sonra 7'li koalisyonda adaylık krizi sürerken, CHP'li Erdoğan Toprak ve eşi Ece Güner Toprak ayrıntısı gözler önüne serildi. Erdoğan Toprak, CHP İstanbul 3. Bölge 2. Sıradan aday gösterilirken eşi Ece Güner Toprak ise İyi Parti İstanbul 2. Bölge 4. Sıradan aday gösterildi.



    Kulis bilgilerine göre; Erdoğan Toprak kendisi de aday olduğu için kural gereği eşi Ece Güner Toprak'ı CHP listelerine yazdıramadı. Rotayı İYİ Parti'ye çeviren, Erdoğan Toprak eşini aday göstertti.



        İSİMLER A HABER'DE MASAYA YATIRILDI
        Yaşanan bu gelişmelerin ardından A Haber canlı yayınında "Canan Barlas ile Gündem" programında paritlerin listeleri detaylı bir şekilde masaya yatırıldı.



        Saadet, DEVA, Gelecek ve DP seçime CHP listelerinden girecek. CHP tabanı 4 parti için ne diyor?



        CHP'DE KAZAN KAYNIYOR
        Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman: CHP'de 2 gündür kazan kaynıyor. Çok büyük kavgalar var. Küçük partilere 80 kontenjan verildi. Ciddi bir rakam. Sadullah Ergin'in de aralarında bulunduğu eski AK Partililer ayrı bir grup oldular. CHP'den AK Partililer seçilecek diye bir tartışma başlattılar.



            AYNI EVDE İKİ PARTİ! FOX TV'NİN SAHİBİNİN KIZI...
            Bir CHP'li Erdoğan Toprak kendisi İstanbul'dan aday eşi de İYİ Parti'den aday avukat eşi Ece Güner İstanbul 2'nci bölge 4'üncü sıra. FOX TV'nin sahibinin kızı bu.



            "FETÖ'CÜ ARTIKLAR!"
            Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek: Sadullah Ergin, 2011-2012 yıllarında keşke o zaman konuşabilseydik bütün yargı sistemini FETÖ ile bu kadar büyümesine birçok ilde başsavcılıklar komisyon başkanlıkları Yargıtay'ın içine HSK'nın içine Adalet Bakanlığı'nın merkez teşkilatlarının içine FETÖ'nün en önemli kişileri maalesef yükseltildi orada palazlandırıldı sonra da 2012 MİT soruşturmaları dahil 2013 emniyet yargı sürecinde zaten süreç ondan sonra da o ekip darbe sürecine kadar maalesef götürdü.



            Halen artıkları var maalesef Yargıtay'ın içinde bazı küçük de olsa varlar. Bu seçimleri bekliyorlar. Kendilerini çok gizli bir şekilde saklamaya çalışıyorlar. FETÖ'cü artıklar ama şu an renklendirilmiş kendilerini İYİ Parti'den Gelecek'ten DEVA'dan göstermeye çalışanlar özellikle milliyetçi muhafazakar oldukları için İYİ Parti'nin altında çok var yargı alanında konuşuyorum.



                İletişimci-Yazar Ali Saydam: CHP'nin içinde hala FETÖ'ye ve PKK gibi terör örgütlerine sempati besleyenlere karşı bir duyarlılık var demektir bu. Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylemi ile yaptığı işler arasında bir çelişki yok bence.

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                Emlak konut
                Haberler Güncel Kemal Kılıçdaroğlu'nun hülle oyunu! CHP'li Erdoğan Toprak'ın eşi Ece Güner İYİ Parti'den aday oldu!
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