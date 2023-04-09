Kemal Kılıçdaroğlu'nun hülle oyunu! CHP'li Erdoğan Toprak'ın eşi Ece Güner İYİ Parti'den aday oldu!

Türkiye 14 Mayıs seçimlerine artık gün sayıyor. Partiler aday listelerini YSK'ya teslim etti. CHP ve İYİ Parti'de liste krizi yaşanırken, tartışmalı isimler büyük tepki çekti.
Milletvekilliği listeleri açıklandıktan sonra 7'li koalisyonda adaylık krizi sürerken, CHP'li Erdoğan Toprak ve eşi Ece Güner Toprak ayrıntısı gözler önüne serildi. Erdoğan Toprak, CHP İstanbul 3. Bölge 2. Sıradan aday gösterilirken eşi Ece Güner Toprak ise İyi Parti İstanbul 2. Bölge 4. Sıradan aday gösterildi.
Kulis bilgilerine göre; Erdoğan Toprak kendisi de aday olduğu için kural gereği eşi Ece Güner Toprak'ı CHP listelerine yazdıramadı. Rotayı İYİ Parti'ye çeviren, Erdoğan Toprak eşini aday göstertti.