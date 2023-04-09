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    • 09.04.2023 18:28
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    CHP'li fondaşlara Meral Akşener çiziği: Listeye giremediler!

    14 Mayıs seçimlerine kısa bir süre kala partiler aday listelerini YSK'ya teslim etti. CHP de krizlerin ve kavgaların gölgesinde aday listelerini YSK'ya sundu. CHP listelerinde Saadet Partili, DEVA Partili, Demokrat Partili ve Gelecek Partili 40 aday bulunuyor. CHP'li fondaş medyadan listeye girmek için bekleyen isimler İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener çiziği yedi. Akşener'in ayrıldığı 6'lı koalisyon masasına zorla döndürüldüğü süreçte sert paylaşımlarıyla dikkat çeken Barış Yarkadaş ve Eren Erdem gibi isimler CHP'de aday listelerinde yer alamadı.

    takvim.com.tr
    CHP’li fondaşlara Meral Akşener çiziği!

    14 Mayıs seçimlerine kısa bir süre kala partiler aday listelerini YSK'ya teslim etti. CHP de krizlerin ve kavgaların gölgesinde aday listelerini YSK'ya sundu.

    CHP'Lİ FONDAŞLARA MERAL AKŞENER ÇİZİĞİ
    CHP'li fondaş medyadan listeye girmek için bekleyen isimler çizik yedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun sesi olma özelliğiyle öne çıkan isimlerden bazıları Meral Akşener'e saldırının bedelini ödedi. CHP listelerinde olma ümidi taşıyan gazetecilik kökenli isimlerin bir bölümü koalisyon masasının dağılma sürecindeki tutumları nedeniyle çizik yedi. Akşener'in ayrıldığı 6'lı koalisyon masasına zorla döndürüldüğü süreçte sert paylaşımlarıyla dikkat çeken Barış Yarkadaş ve Eren Erdem gibi isimler CHP'de aday listelerinde yer alamadı.


    AKŞENER'E "SOKAĞA ÇIKACAK YÜZ BULAMAZ" DEMİŞTİ! ADAYLIĞI KAYBETTİ
    Meral Akşener'in masayı dağıttığı süreçte edilen hakaret ve küfürlerin haddi hesabı olmazken Kılıçdaroğlu'na fedailik yapsalar da bu kervana katılan bazı medyatik isimler bedel ödemekten kurtulamadı.

    Barış Yarkadaş bunlardan birisi. Yarkadaş o süreçte şu ifadelerle Akşener'e yüklenmişti: "Akşener'in ne yapmak istediğini anlayan var mı? Bu halkın umudunu kıranlar, emin olun ki; sokağa çıkacak yüz bulamaz. Herkes her şeyin farkında. Kimse kendini vazgeçilmez sanmasın. Kimse kendisini Kafdağı'nda görmesin"



        İYİ PARTİ "SUSTURULMASINI" İSTEMİŞTİ
        Bunun üzerine İYİ Parti Erzurum Milletvekili ve GİK Üyesi Naci Cinisli, "Bu trolü kim konuşturuyor, kim susturacak? Neyin nesidir, kimin fesidir?" demişti.

        LİSTELERDE YARKADAŞ YER ALMADI
        Barış Yarkadaş Kılıçdaroğlu'nun yanında dursa da CHP Genel Başkanı Akşener'i bir kez daha küstürmemek için listelerde aday olarak yer bulamadı.

        EREN ERDEM DE GİTTİ
        Daha önce Meral Akşener ve Ekrem İmamoğlu'nun sarılma görüntüleriyle ilgili de tweetler atan Eren Erdem de CHP listelerinden aday olamadı.

        Erdem PM Üyesi sıfatını taşırken şahsi sosyal medya hesabından Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz'ı etiketleyerek, "Bana bir 'üzülme sarılması' gösterir misin? @avrasyaanket" yazmıştı.

            Mehmet Bekaroğlu, Levent Gök, Akif Hamzaçebi ve Cihangir İslam da yeni dönemde aday olarak gösterilmedi.

            Listelerde yer alamayan milletvekillerinden şöyle:

            Mehmet Akif Hamzaçebi
            Onursal Adıgüzel
            Gürsel Tekin
            İbrahim Kaboğlu

            Aykut Erdoğdu
            Mehmet Bekaroğlu
            Sibel Özdemir
            Turan Erdoğan
            Gülizar Emacan
            Levent Gök
            Ali Haydar Hakverdi
            Bülent Kuşoğlu
            Nihat Yeşil,
            Yıldırım Kaya,
            Haluk Koç,
            Servet Ünsal.

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            CHP’nin milletvekili listesinde yok yok!
            Haberler Güncel CHP'li fondaşlara Meral Akşener çiziği: Listeye giremediler!
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