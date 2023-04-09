CHP'li fondaşlara Meral Akşener çiziği: Listeye giremediler!

14 Mayıs seçimlerine kısa bir süre kala partiler aday listelerini YSK'ya teslim etti. CHP de krizlerin ve kavgaların gölgesinde aday listelerini YSK'ya sundu.
CHP'Lİ FONDAŞLARA MERAL AKŞENER ÇİZİĞİ
CHP'li fondaş medyadan listeye girmek için bekleyen isimler çizik yedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun sesi olma özelliğiyle öne çıkan isimlerden bazıları Meral Akşener'e saldırının bedelini ödedi. CHP listelerinde olma ümidi taşıyan gazetecilik kökenli isimlerin bir bölümü koalisyon masasının dağılma sürecindeki tutumları nedeniyle çizik yedi. Akşener'in ayrıldığı 6'lı koalisyon masasına zorla döndürüldüğü süreçte sert paylaşımlarıyla dikkat çeken Barış Yarkadaş ve Eren Erdem gibi isimler CHP'de aday listelerinde yer alamadı.
AKŞENER'E "SOKAĞA ÇIKACAK YÜZ BULAMAZ" DEMİŞTİ! ADAYLIĞI KAYBETTİ
Meral Akşener'in masayı dağıttığı süreçte edilen hakaret ve küfürlerin haddi hesabı olmazken Kılıçdaroğlu'na fedailik yapsalar da bu kervana katılan bazı medyatik isimler bedel ödemekten kurtulamadı.
Barış Yarkadaş bunlardan birisi. Yarkadaş o süreçte şu ifadelerle Akşener'e yüklenmişti: "Akşener'in ne yapmak istediğini anlayan var mı? Bu halkın umudunu kıranlar, emin olun ki; sokağa çıkacak yüz bulamaz. Herkes her şeyin farkında. Kimse kendini vazgeçilmez sanmasın. Kimse kendisini Kafdağı'nda görmesin"