Kemal Kılıçdaroğlu'nun takiye siyaseti tepki çekti! Ekşi Sözlük'teki yandaşları bile parladı...

6+1'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimler yakaşırken soyunduğu muhafazakar rolü fena açığa çıktı.

Geçtiğimiz yıllarda başörtüsüne 'bez parçası' diyen ve son dönemde helalleşme turlarına çıkarak muhazakar rolü kesen Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz Cuma akşamı İstanbul platformunun düzenlemiş olduğu iftar programına katıldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU AYAKKABI İLE SECCADEYE BASTI

Kemal Kılıçdaroğlu iftar programın ardından CHP milletvekili aday adayları ile görüştü. Görüşmelere ilişkin sosyal medyaya düşen fotoğraflarda Kılıçdaroğlu'nun ayakkabıları ile namaz kılarken kullandığımız seccadeye ters bastığı ve poz verdiği görüldü.



Kılıçdaroğlu'nun ilk olarak Düzce Milletvekili aday adayı Azade Ay ile seccade üzerindeki pozu ortaya çıkarken ardından CHP İstanbul 2. Bölge Milletvekili Aday Adayı Av. Ali Acar ve CHP Erzurum Milletvekili Aday Adayı Cavit Kılıç ile aynı yerde aynı pozu verdiği görüldü.

AYETİ ERBAKAN'IN SÖZÜ SANDI HADİSİ YANLIŞ SÖYLEDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsra Suresi 81'inci ayetini merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın sözü sandı.

Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi'nin etkinliğinde yaptığı konuşmada, "Rahmetli Erbakan'ın çok söylediği bir söz var. Hak gelecek ve batıl zail olacak" ifadelerini kullandı ve salonda alkış tufanı koptu

Hadis-i Şerif metnini değiştirmeye kalktı. Peygamber efendimizin "Cennet annelerin ayakları altındadır" sözünü "Cennet kadınların ayakları altındadır" şeklinde söyleyen Kılıçdaroğlu tepkilerin hedefi oldu.

TAKİYE VE DİN İSTİSMARI

Zincirleme seccade skandalı ayet ve hadisleri bilmemesi Kemal Kılıçdaroğlu'nun benimsediği siyaset tarzını ortaya çıkarırken durum din istismarı olarak yorumlandı.

Öyle ki Kılıçdaroğlu'nun oruç tutmadığı anca takiye yaptığı geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği Muharrem İnce ziyareti ile açığa çıkmıştı.

CHP'Lİ SEVİNÇ PAYLAŞTI TAKİYE ORTAYA ÇIKTI

CHP yandaşı Gazeteci Şaban Sevinç, Kılıçdaroğlu ile İnce'nin yaptığı görüşmede herhangi bir tartışma yaşamadıklarını anlatıp güzelleme yapmak isterken Kılıçdaroğlu'nun takiye siyasetini ifşa etmişti.

SICAK SOHBET ÇAY KAHVE KURU PASTA

Şaban Sevinç, Kılıçdaroğlu-İnce görüşmesinde liderlere çay ve kahve ikramı yapıldığı, kuru pasta yendiğini söyledi. Sevinç, attığı twette, "Teklif yok. Tartışma yok. Sıcak sohbet eşliğinde çay / kahve kuru pasta ikramları." ifadelerini kullandı.

İftar öncesi gerçekleşen İnce ziyaretinin yeme-içmeli olarak tertiplendiğinin ortaya çıkması Kılıçdaroğlu'nun boy gösterdiği iftar sofralarını siyaset için kullandığı gösterdiğinin en net kanıtı oldu.

YANDAŞLARI BİLE TEPKİ GÖSTERDİ

Kemal Kılıçdaroğlu'nun benimsediği bu siyaset tarzı yandaşlarının bile tepkisini çekti. CHP'ye verdiği destekle bilinen yalan ve provokatif haberlerin merkezi haline dönüşen Ekşi Sözlük yazarları Kılıçdaroğlu'nun mufazakar pozlarını yerden yere vurdu.