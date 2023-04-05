Kemal Kılıçdaroğlu'nun takiye siyaseti tepki çekti! Ekşi Sözlük'teki yandaşları bile parladı...

6+1'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimler yakaşırken soyunduğu muhafazakar rolü fena açığa çıktı.
Geçtiğimiz yıllarda başörtüsüne 'bez parçası' diyen ve son dönemde helalleşme turlarına çıkarak muhazakar rolü kesen Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz Cuma akşamı İstanbul platformunun düzenlemiş olduğu iftar programına katıldı.
KEMAL KILIÇDAROĞLU AYAKKABI İLE SECCADEYE BASTI
Kemal Kılıçdaroğlu iftar programın ardından CHP milletvekili aday adayları ile görüştü. Görüşmelere ilişkin sosyal medyaya düşen fotoğraflarda Kılıçdaroğlu'nun ayakkabıları ile namaz kılarken kullandığımız seccadeye ters bastığı ve poz verdiği görüldü.
Kılıçdaroğlu'nun ilk olarak Düzce Milletvekili aday adayı Azade Ay ile seccade üzerindeki pozu ortaya çıkarken ardından CHP İstanbul 2. Bölge Milletvekili Aday Adayı Av. Ali Acar ve CHP Erzurum Milletvekili Aday Adayı Cavit Kılıç ile aynı yerde aynı pozu verdiği görüldü.
AYETİ ERBAKAN'IN SÖZÜ SANDI HADİSİ YANLIŞ SÖYLEDİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsra Suresi 81'inci ayetini merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın sözü sandı.
Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi'nin etkinliğinde yaptığı konuşmada, "Rahmetli Erbakan'ın çok söylediği bir söz var. Hak gelecek ve batıl zail olacak" ifadelerini kullandı ve salonda alkış tufanı koptu
Hadis-i Şerif metnini değiştirmeye kalktı. Peygamber efendimizin "Cennet annelerin ayakları altındadır" sözünü "Cennet kadınların ayakları altındadır" şeklinde söyleyen Kılıçdaroğlu tepkilerin hedefi oldu.
TAKİYE VE DİN İSTİSMARI
Zincirleme seccade skandalı ayet ve hadisleri bilmemesi Kemal Kılıçdaroğlu'nun benimsediği siyaset tarzını ortaya çıkarırken durum din istismarı olarak yorumlandı.
Öyle ki Kılıçdaroğlu'nun oruç tutmadığı anca takiye yaptığı geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği Muharrem İnce ziyareti ile açığa çıkmıştı.
CHP'Lİ SEVİNÇ PAYLAŞTI TAKİYE ORTAYA ÇIKTI
CHP yandaşı Gazeteci Şaban Sevinç, Kılıçdaroğlu ile İnce'nin yaptığı görüşmede herhangi bir tartışma yaşamadıklarını anlatıp güzelleme yapmak isterken Kılıçdaroğlu'nun takiye siyasetini ifşa etmişti.
SICAK SOHBET ÇAY KAHVE KURU PASTA
Şaban Sevinç, Kılıçdaroğlu-İnce görüşmesinde liderlere çay ve kahve ikramı yapıldığı, kuru pasta yendiğini söyledi. Sevinç, attığı twette, "Teklif yok. Tartışma yok. Sıcak sohbet eşliğinde çay / kahve kuru pasta ikramları." ifadelerini kullandı.
İftar öncesi gerçekleşen İnce ziyaretinin yeme-içmeli olarak tertiplendiğinin ortaya çıkması Kılıçdaroğlu'nun boy gösterdiği iftar sofralarını siyaset için kullandığı gösterdiğinin en net kanıtı oldu.
YANDAŞLARI BİLE TEPKİ GÖSTERDİ
Kemal Kılıçdaroğlu'nun benimsediği bu siyaset tarzı yandaşlarının bile tepkisini çekti. CHP'ye verdiği destekle bilinen yalan ve provokatif haberlerin merkezi haline dönüşen Ekşi Sözlük yazarları Kılıçdaroğlu'nun mufazakar pozlarını yerden yere vurdu.
EKŞİ SÖZLÜK YAZARLARI: KARAKTERSİZLİK KOMEDİ
Erişim engeli getirilmesine rağmen Ekşi Sözlük'e giriş yapan yazarlar Kılıçdaroğlu'nun takiye siyasetini 'Komedi ve karaktersizlik' olarak niteledi.
Bir yazar ise bu durumun oy devşirmek için olduğunu belirterek, "Seçimlerden sonra normale döner" tespitini yaptı.
"Kılıçdaroğlu'nun sürekli dinciler gibi konuşması" başlığını açan Ekşicilerin tepkilerinden bazıları şu şekilde;
"Karaktersizliktir adam sürekli kendini ispatlama birilerine yaranma peşinde. CHP Genel Başkanı her çıktığı yerde dine referans vererek konuşmaya başladı. Türkiye'de politikanın dilini cemaat diline dönüştürdüler hep birlikte."
Bir kullanıcı ise Kılıçdaroğlu'nun "Müslüman taklidi yaptığını" öne sürerek "Sürekli eline yüzüne bulaştırıyor." dedi.
KENDİ ÇUKURLARI
Öte yandan CHP ile Ekşi Sözlük'ün teması biiliniyor. Provokatif yayınlarla kaossever bir tutum sergileyen, kara propaganda oyunları ve iftiraya dayalı yanlış yönlendirmelerin merkezi haline gelmiş Ekşi Sözlük, son olarak deprem üzerinden kirli algı oyununa soyunmuş ve tepkileri üzerine çekmişti.
Bu gelişmelerin arından BTK, Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirmişti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu alınan karar üzerinden sosyal medya hesabından Ekşi Sözlük isimli çöplüğe adeta sahip çıktı. Kılıçdaroğlu,"Twitter'ı en kritik saatlerde kapadılar, yardım çağırılanı duyamadım. Şimdi de sözlük'ün sesini kıstılar. Ürettiği yalanlardan başka hiçbir şeye tahammülü olmayan İletişim Başkanlığı, elini Ekşi Sözlük'ten hemen çek!" ifadelerini kullandı.
CANAN KAFTANCIOĞLU TAKİYE YAPTIKLARINI İTİRAF ETMİŞTİ
Kılıçdaroğlu'nun ve CHP'nin benimsediği kirli siyaseti Canan Kaftancıoğlu itiraf etmişti.
CHP'nin takiye yaptığını itiraf eden Kaftancıoğlu şu ifadeleri kullanmıştı;
"Fakirlikler üzerinden, sol sosyalist değerler üzerinden politik bir hat tutturabilirsek, ne CHP'ye kimse sağa kaymıştır diyebilecektir ne de sağa selam vermek veya oradan oy almak için onlar gibi görünmek gibi benim nezdimde takiyyeci bir görünüşten kurtulmuş olunacaktır. "
KILIÇDAROĞLU'NUN RİYAKARLIĞINI BUNUNLA SINIRLI DEĞİL: BAŞÖRTÜSÜ DÜŞMANLIĞI
Kılıçdaroğlu'nun ikiyüzlülüğü seccade ve ayet karıştırmasıyla sınırlı değil...
Kılıçdaroğlu daha önce başörtüsüne karşı skandal sözler söylemiş AYM'ye bile başvuruda bulunmuştu.
İşte Kılıçdaroğlu'nun muhafazakar rolünü patlatan o gerçekler...
CHP lideri Kılıçdaroğlu 2021 yılında 28 Şubat süreciyle ilgili beklenmeyen bir çıkışta bulundu.
• Kılıçdaroğlu, 28 Şubatçıların açtığı yaraları kapatıp helallik isteyeceğini ifade etti.
• Bu açıklamalarından yaklaşık bir sene sonra başörtüsü sorununa yasal çerçevede çözüm getirmek üzere TBMM'ye kanun teklifinde bulunacağını söyledi.
KENDİSİ YASAĞI SAVUNMUŞ VE SSK'DA BİZZAT UYGULAMIŞTI
Ancak Kılıçdaroğlu'nun bizzat kendisi 28 Şubat kararlarının savunuculuğunu yapmış ve SSK Genel Müdürü sıfatıyla, yasağı SSK genelinde uygulamıştı.
SSK'DA TÜRBAN YASAĞINI BAŞLATTI
SSK Genel Müdür Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla, Kırklareli'nde peruklu türbanla duruşmaya giren Öznur Toptaş, Konya'da türbanla duruşmaya girmekte direnen Nadire Boyalı Zengin, Şengül Kara, Zeynep Ümit Altınsay, Erzurum'da Züheyde Boncukoğlu hakkında soruşturma başlatıldı. (18 Şubat 1998)
Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili açıklaması: "Personelin birçoğu türbanını çıkarırken, bir kısmı türban üzerine peruk takmaya başladı. Mahkeme kuralları var. SSK avukatları da bu kurallara uymak zorunda."(Şubat 1998)
SSK PERSONELLERİNİ GÖREVDEN ALDIRDI
Kılıçdaroğlu, SSK Genel Müdürlüğü döneminde "irticacı" damgası vurduğu 5 kişiyi fişleyerek görevden atılmaları için uğraştı.
Başbakanlık Takip Kurulu'nun söz konusu listedeki isimleri "irticacı" oldukları gerekçesiyle görevden alınmasını talep ettiğini iddia etti.
Ancak Kılıçdaroğlu, genel kurula BTK yazısını vermek yerine, talebi şifahi olarak iletti. Genel Kurul bu talebi oy çokluğuyla reddetse de süreç içinde iki yönetici görevden alındı.
SSK yönetim kurulu üyeleri Kılıçdaroğlu'nun BTK "belgesiz" bu talebine rest çekti. Ve "irticacı" diye yaftalanan bu insanları Kılıçdaroğlu'na rağmen görevden almadı.