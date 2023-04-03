Can Ataklı'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccade rezilliğine skandal savunma! Suçu seccade üzerinde namaz kılanlarda aradı

Açıklamada, "Yoğunluk ve fotoğraf çektirmek isteyenlerin telaşı nedeniyle, yerde bulunan seccade fark edilememiştir" denildi.



CHP'den yapılan savunmada şu ifadelere yer verildi;



"Söz konusu fotoğraf, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İstanbul İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu ile birlikte katıldığı kalabalık bir iftar buluşmasının ardından çekilmiştir. Fotoğraf çekimi sırasında yaşanan yoğunluk ve fotoğraf çektirmek isteyenlerin telaşı nedeniyle, yerde bulunan seccade fark edilememiştir. Bu tür durumlara yönelik hassasiyeti herkes tarafından bilinen Sayın Genel Başkanımız ve İl Başkanımızın, ortaya çıkan bu talihsiz durum nedeniyle çok üzgün olduğunu belirtmek isteriz."

FETÖ ELEBAŞI İLE BENZER POZ



Öte yandan Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in de benzer bir pozu bulunuyor. Seccade üzerinde ters ve ayakkabı ile...

Takvim.com.tr pozun mesajını ve detaylarını yazdı; (Haberimiz için görsele tıklayınız)

KILIÇDAROĞLU: GÖREMEDİM

Kılıçdaroğlu ise Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda ise seccadeyi göremediğini belirterek kendini savundu.

Kılıçdaroğlu, "Üzgünüm, seccadeyi göremediğim için çok üzgünüm. Dünyada kimseyi incitmek istemem, hele milletimi asla. Buradan istismarcılık yapanları ve kullandıkları propaganda aparatlarını da milletimizin vicdanına bırakıyorum." iddiasında bulundu.

Kılıçdaroğlu daha sonra da koalisyon ortağı Saadet Partisi'nin eliyle kendisini aklamaya çalıştı. Saadet Partisi iftarında konuşan Kılıçdaroğlu, 'seccadeye basma' rezaletini perdelemek için "Böyle iftiralardan, operasyonlardan, siz samimi Müslümanlara sığınıyorum" sözlerini sarf etti.

İlkinde 'görmedim' bahanesine sığınan ve kendisine operasyon yapıldığını öne süren Kılıçdaroğlu'nun benzer pozları da ortaya çıktı.