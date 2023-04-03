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    • 03.04.2023 13:56
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    • 03.04.2023 13:56
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    Kemal Kılıçdaroğlu'nun muhafazakar rolü patladı! Seccade skandalı ilk değil... Başörtüsünü nasıl hedef almıştı?

    7'li koalisyonun adayı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim için muhafazakar rolüne bürünerek yaptığı takiye açığa çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu, seçim çalışmaları kapsamında bir iftar programına katıldı. Burada yanına Canan Kaftancıoğlu'nu da alarak seccade üzerinde ayakkabıyla poz verdi. Kılıçdaroğlu'nun manevi değerlere karşı hassasiyet göstermemesi riyarkarlığının kanıtı niteliğinde olurken oruç tutmadığı da geçtiğimiz gün yaptığı Muharrem İnce ziyareti ile ortaya çıkmıştı. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun geçmişte başörtüsüne karşı attığı skandal adımlar ve söylemler hala hafızalarda... İşte Kılıçdaroğlu'nın takiye siyasetinin detayları...

    takvim.com.tr
    Bay Bay Kemal’in muhafazakar rolü patladı!

    6+1'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim üzeri soyunduğu muhafazakar rolü fena patladu.

    Geçtiğimiz yıllarda başörtüsüne 'bez parçası' diyen ve son dönemde helalleşme turlarına çıkarak muhazakar rolü kesen Kemal Kılıçdaroğlu Cuma akşamı İstanbul platformunun düzenlemiş olduğu iftar programına katıldı.

    Kılıçdaroğlu, programın ardından CHP milletvekili aday adayları ile görüştü.

    Kılıçdaroğlu'nun "seccade" saygısızlığı!

    KEMAL KILIÇDAROĞLU AYAKKABI İLE SECCADEYE BASTI
    Görüşmelere ilişkin paylaşılan fotoğraflarla skandal açığa çıktı. Öyle ki CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun ayakkabıları ile namaz kılarken kullandığımız seccadeye bastığı ve poz verdiği görüldü.

    "GÖREMEDİM, OPERASYON"
    Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda seccadeyi göremediğini Saadet Partisi'nin iftarında yaptığı açıklamada ise durumun bir operasyon olduğunu iddia ederek kendini savunsa da seccade üzerindeki pozun tek olmadığı ortaya çıktı.

    Kılıçdaroğlu'nun Düzce Milletvekili aday adayı Azade Ay ile seccade üzerindeki pozunun ardından Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul 2. Bölge Milletvekili Aday Adayı Av. Ali Acar ve CHP Erzurum Milletvekili Aday Adayı Cavit Kılıç ile aynı yerde aynı pozu verdiği görüldü.

    TAKİYE VE DİN İSTİSMARI!
    Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccade skandalı tepki çekerken CHP'nin benimsediği siyaset tarzı din istismarı olarak yorumlandı. Öyle ki Kılıçdaroğlu'nun oruç tutmadığı geçtiğimiz gün yaptığı Muharrem İnce ziyareti ile ortaya çıkmıştı

    CHP'Lİ SEVİNÇ PAYLAŞTI TAKİYE ORTAYA ÇIKTI
    CHP yandaşı Gazeteci Şaban Sevinç, Kılıçdaroğlu ile İnce'nin samimi bir ortamda görüşme gerçekleştirdiğini, herhangi bir tartışma yaşamadıklarını anlatıp güzelleme yapmak isterken takiyeyi ifşa etti.

    SICAK SOHBET ÇAY KAHVE KURU PASTA
    Şaban Sevinç, Kılıçdaroğlu-İnce görüşmesinde liderlere çay ve kahve ikramı yapıldığı, kuru pasta yendiğini söyledi. Sevinç, attığı twette, "Teklif yok. Tartışma yok. Sıcak sohbet eşliğinde çay / kahve kuru pasta ikramları." ifadelerini kullandı.

    İftar öncesi gerçekleşen İnce ziyaretinin yeme-içmeli olarak tertiplendiğinin ortaya çıkması Kılıçdaroğlu'nun boy gösterdiği iftar sofralarını siyaset için kullandığı gösterdiğinin en net kanıtı oldu.

    CANAN KAFTANCIOĞLU TAKİYE YAPTIKLARINI İTİRAF ETMİŞTİ
    Kaftancıoğlu CHP'nin takiye yaptığını itiraf etmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı;

    "Fakirlikler üzerinden, sol sosyalist değerler üzerinden politik bir hat tutturabilirsek, ne CHP'ye kimse sağa kaymıştır diyebilecektir ne de sağa selam vermek veya oradan oy almak için onlar gibi görünmek gibi benim nezdimde takiyyeci bir görünüşten kurtulmuş olunacaktır. "

    KILIÇDAROĞLU'NUN RİYAKARLIĞINI BUNUNLA SINIRLI DEĞİL: BAŞÖRTÜSÜ DÜŞMANLIĞI
    Yaşananlar CHP'nin din istismarını ortaya koyarken Kılıçdaroğlu'nun ikiyüzlülüğü bununla sınırlı değil... Kılıçdaroğlu daha önce başörtüsüne karşı skandal sözler söylemiş AYM'ye bile başvuruda bulunmuştu.

    İşte Kılıçdaroğlu'nun muhafazakar rolünü patlatan o gerçekler...

    CHP lideri Kılıçdaroğlu 2021 yılında 28 Şubat süreciyle ilgili beklenmeyen bir çıkışta bulundu.

    • Kılıçdaroğlu, 28 Şubatçıların açtığı yaraları kapatıp helallik isteyeceğini ifade etti.

    • Bu açıklamalarından yaklaşık bir sene sonra başörtüsü sorununa yasal çerçevede çözüm getirmek üzere TBMM'ye kanun teklifinde bulunacağını söyledi.

    KENDİSİ YASAĞI SAVUNMUŞ VE SSK'DA BİZZAT UYGULAMIŞTI
    Ancak Kılıçdaroğlu'nun bizzat kendisi 28 Şubat kararlarının savunuculuğunu yapmış ve SSK Genel Müdürü sıfatıyla, yasağı SSK genelinde uygulamıştı.

    SSK'DA TÜRBAN YASAĞINI BAŞLATTI
    SSK Genel Müdür Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla, Kırklareli'nde peruklu türbanla duruşmaya giren Öznur Toptaş, Konya'da türbanla duruşmaya girmekte direnen Nadire Boyalı Zengin, Şengül Kara, Zeynep Ümit Altınsay, Erzurum'da Züheyde Boncukoğlu hakkında soruşturma başlatıldı. (18 Şubat 1998)

    Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili açıklaması: "Personelin birçoğu türbanını çıkarırken, bir kısmı türban üzerine peruk takmaya başladı. Mahkeme kuralları var. SSK avukatları da bu kurallara uymak zorunda."(Şubat 1998)

    SSK PERSONELLERİNİ GÖREVDEN ALDIRDI

    Kılıçdaroğlu, SSK Genel Müdürlüğü döneminde "irticacı" damgası vurduğu 5 kişiyi fişleyerek görevden atılmaları için uğraştı.

    Başbakanlık Takip Kurulu'nun söz konusu listedeki isimleri "irticacı" oldukları gerekçesiyle görevden alınmasını talep ettiğini iddia etti.

    Ancak Kılıçdaroğlu, genel kurula BTK yazısını vermek yerine, talebi şifahi olarak iletti. Genel Kurul bu talebi oy çokluğuyla reddetse de süreç içinde iki yönetici görevden alındı.

    SSK yönetim kurulu üyeleri Kılıçdaroğlu'nun BTK "belgesiz" bu talebine rest çekti. Ve "irticacı" diye yaftalanan bu insanları Kılıçdaroğlu'na rağmen görevden almadı.

    BAŞÖRTÜSÜNE KARŞI AYM'YE BAŞVURDU!
    27 Şubat 2008 yılında başörtüsüne serbestlik getiren yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvuru dilekçesi götürenler arasında Kemal Kılıçdaroğlu da vardı.

    YÖK BAŞKANINI "GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA" İLE SUÇLAMASI
    Dönemin YÖK Başkanı, Aralık 2007'de rektörlere "başörtüsü yasağını kaldırmaları" talimatı vermişti.

        Kılıçdaroğlu, aynı zamanda YÖK Başkanına "Görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla dava açtı ve hapis cezasına çarptırılmasını istedi. (27 Şubat 2008)

        KILIÇDAROĞLU'NUN YANINDA AYIRMADIĞI KAFTANCIOĞLU: BAŞÖRTÜSÜ SERBESTİSİ DİYE BİR ŞEY OLMAZ
        Cumhuriyet tarihi boyunca var olan ve 28 Şubat sürecinde zirve yapan başörtü yasağı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından tamamen kaldırıldıktan sonra Kılıçdaroğlu'nun sağ kolu Kaftancıoğlu, uygulayıcılarından olduğu yasağı ve yaşananları hafife aldı.

        Kaftancıoğlu 2013 yılında "Başörtüsü serbestisi diye bir şey olmaz. Var mısınız kılık kıyafet serbestliğine? Sonra oyunbozanlık yok ama! Meclis bahçesi uygun. Ben de öğle arası bikiniyle güneşlenmek mesela:))" şeklinde skandal ifadeler kullandı.

        "DİN REFERANS ALINARAK ANAYASA DEĞİŞTİRİLMEZ"
        Başörtüsünün serbest bırakılmasını hukuk, vicdan ve insan hakları temelinde ele almak yerine her zaman vurmaya çalıştığı din ve dini değerler üzerinden değerlendiren Kılıçdaroğlu, anayasaya dini referanslarla müdahale edileceğini iddia etti.

        Kılıçdaroğlu: "Dünyanın hiçbir demokrasisinde din referans alınarak anayasa değiştirilmez." dedi.

        "TERÖRÜN KAYNAĞI İSLAM DÜNYASI"
        Kılıçdaroğlu, Yeni Zelanda'da namaz kılarken terör kurbanı olan Müslümanlarla ilgili yorumunda terörün kaynağı olarak İslam dünyasını hedef gösterdi.

        Kılıçdaroğlu, "İslam dünyasından kaynaklanan terör bütün dünyada farklı yorumlara sebep oldu. İslam dünyasının da oturup düşünmesi lazım." dedi.

        "1 METREKARELİK BEZ PARÇASI"
        Kılıçdaroğlu katıldığı CEM TV'de katıldığı bir programında, yine başörtülü kadınları ve başörtüsünü hor gördü. Başörtüsü için "1 metrekarelik bez parçası" ifadesini kullandı.


        "BELKİ BİR GÜN BAŞÖRTÜSÜNÜ ÇIKARACAK?"
        Kılıçdaroğlu Kasım 2021'de İslam'ı ve başörtüsünü küçümseyerek insanların inançlarıyla ilgili kararlarını hiçe saydı. Kılıçdaroğlu, "İlla ömür boyu takacak diye bir kural mı var?" dedi.

        "BAŞÖRTÜSÜ ÇAĞDAŞLIĞA AYKIRI"
        Kılıçdaroğlu, AK Parti'nin ilkokullarda başörtüsü yasağının kaldırılması için başlattığı çalışmayı hafife aldı. Tweetinde başörtüsünü çağdaşlığa aykırı bir durum olarak yorumladı.

        Kılıçdaroğlu:"Sonunda ilkokulda başörtüsü de olacak. Döndük yine ilk noktaya çağdaşlık ödülü alındı kafa yine aynı kafa.

        28 ŞUBAT'IN FAİLLERİNİ ÖVMESİ
        2007'ye kadar YÖK Başkanı olan ve "Türban anayasaya giremez.", "Türbana bizden af yok." gibi açıklamalarıyla bilinen azılı başörtüsü düşmanı Erdoğan Teziç, 2017'de öldü.

        Erdoğan Teziç, aynı zamanda on binlerce öğrencinin de okullarını zorla bırakmasına neden oldu.

        Kılıçdaroğlu, Teziç'e taziyesinde şunları söyledi;

        "Erdoğan Teziç hocamız anayasa hukukuna büyük katkılar yapmış değerli bir bilim insanıydı. Mütevaziliğini gayet iyi biliyorum. Devlette önemli hizmetleri oldu. On binlerce öğrenci yetiştirdi."

        "BU KARDEŞİNİZ DE 28 ŞUBAT'TA MAĞDUR OLDU"
        28 Şubat'ta hakim siyasi gücün her türlü avantajını kullanan, halkı ezmek ve ayırmak suretiyle yıllara yayılacak bir kaosun aktörü olan Kılıçdaroğlu, kendisi de 28 Şubat'ta mağdur olduğunu iddia etti. Kılıçdaroğlu 2022 yılında yaptığı açıklamada "Bu kardeşiniz de 28 Şubat'ta mağdur olanlardan birisi." yalanını söyledi.

        BAŞÖRTÜ DÜŞMANLARINI ÖDÜLLENDİRMESİ
        İkna Odalarında yüzlerce genç kıza tehditlerle baskıyla başörtülerini açtıran; Kemal Alemdaroğlu, Kılıçdaroğlu ile Adalet Yürüşü'ne katıldı. Nur Serter, iki dönem CHP vekili seçildi. Oy için yaptıkları vitrin çalışmaları yapan CHP, başörtüsü düşmanlarını ödüllendirmeye devam etti.

        "DEVLETİN KOYDUĞU KURALLARA UYMAK ZORUNDASINIZ"
        Kemal Kılıçdaroğlu her fırsatta diline doladığı "kadın hakları" kavramını unutarak başörtü yasağını savundu ve başörtülü kadınların kurallara uyması gerektiğini öne sürdü.

        Kılıçdaroğlu açıklamasında "Kurallara uyacağız" ifadelerini kullandı.

            "İSLAMOFOBİ YERİNE TERÖR DEMELİYİZ"
            Katıldığı bir TV programında kendisine İslamofobi ile ilgili yöneltilen soruya verdiği cevapta İslam'ın ve İslamofobinin ne demek olduğunu bilmediği görüldü. Sunucunun "İslamofobi konusunda ne yaparsınız?" sorusuna Kılıçdaroğlu "Avrupalı liderlerine İslamofobi sözcüğünü kullanmayın derim, İslamofobi kavramı siyaset literatüründen çıkarılmalı, terör demeliyiz." ifadelerini kullandı.

            İMAM HATİPLİLERE SALDIRAN GÜLŞEN'E SAHİP ÇIKTI
            Herkesle helalleşeceğiz reklamı yapıp imam hatiplilerden oy isteyen Kemal Kılıçdaroğlu, "İmam Hatipte okursan sapık olursun" diyen Gülşen'e kalkan oldu.

            Kılıçdaroğlu "Hukuka, adalete ihanet etmeyin; sanatçıyı hemen serbest bırakın!" dedi.

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            Haberler Güncel Kemal Kılıçdaroğlu'nun muhafazakar rolü patladı! Seccade skandalı ilk değil... Başörtüsünü nasıl hedef almıştı?
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