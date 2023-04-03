Kemal Kılıçdaroğlu'nun muhafazakar rolü patladı! Seccade skandalı ilk değil... Başörtüsünü nasıl hedef almıştı?

KEMAL KILIÇDAROĞLU AYAKKABI İLE SECCADEYE BASTI

Görüşmelere ilişkin paylaşılan fotoğraflarla skandal açığa çıktı. Öyle ki CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun ayakkabıları ile namaz kılarken kullandığımız seccadeye bastığı ve poz verdiği görüldü.

"GÖREMEDİM, OPERASYON"

Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda seccadeyi göremediğini Saadet Partisi'nin iftarında yaptığı açıklamada ise durumun bir operasyon olduğunu iddia ederek kendini savunsa da seccade üzerindeki pozun tek olmadığı ortaya çıktı.

Kılıçdaroğlu'nun Düzce Milletvekili aday adayı Azade Ay ile seccade üzerindeki pozunun ardından Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul 2. Bölge Milletvekili Aday Adayı Av. Ali Acar ve CHP Erzurum Milletvekili Aday Adayı Cavit Kılıç ile aynı yerde aynı pozu verdiği görüldü.

TAKİYE VE DİN İSTİSMARI!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccade skandalı tepki çekerken CHP'nin benimsediği siyaset tarzı din istismarı olarak yorumlandı. Öyle ki Kılıçdaroğlu'nun oruç tutmadığı geçtiğimiz gün yaptığı Muharrem İnce ziyareti ile ortaya çıkmıştı

CHP'Lİ SEVİNÇ PAYLAŞTI TAKİYE ORTAYA ÇIKTI

CHP yandaşı Gazeteci Şaban Sevinç, Kılıçdaroğlu ile İnce'nin samimi bir ortamda görüşme gerçekleştirdiğini, herhangi bir tartışma yaşamadıklarını anlatıp güzelleme yapmak isterken takiyeyi ifşa etti.

SICAK SOHBET ÇAY KAHVE KURU PASTA

Şaban Sevinç, Kılıçdaroğlu-İnce görüşmesinde liderlere çay ve kahve ikramı yapıldığı, kuru pasta yendiğini söyledi. Sevinç, attığı twette, "Teklif yok. Tartışma yok. Sıcak sohbet eşliğinde çay / kahve kuru pasta ikramları." ifadelerini kullandı.

İftar öncesi gerçekleşen İnce ziyaretinin yeme-içmeli olarak tertiplendiğinin ortaya çıkması Kılıçdaroğlu'nun boy gösterdiği iftar sofralarını siyaset için kullandığı gösterdiğinin en net kanıtı oldu.

CANAN KAFTANCIOĞLU TAKİYE YAPTIKLARINI İTİRAF ETMİŞTİ

Kaftancıoğlu CHP'nin takiye yaptığını itiraf etmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı;

"Fakirlikler üzerinden, sol sosyalist değerler üzerinden politik bir hat tutturabilirsek, ne CHP'ye kimse sağa kaymıştır diyebilecektir ne de sağa selam vermek veya oradan oy almak için onlar gibi görünmek gibi benim nezdimde takiyyeci bir görünüşten kurtulmuş olunacaktır. "

KILIÇDAROĞLU'NUN RİYAKARLIĞINI BUNUNLA SINIRLI DEĞİL: BAŞÖRTÜSÜ DÜŞMANLIĞI

Yaşananlar CHP'nin din istismarını ortaya koyarken Kılıçdaroğlu'nun ikiyüzlülüğü bununla sınırlı değil... Kılıçdaroğlu daha önce başörtüsüne karşı skandal sözler söylemiş AYM'ye bile başvuruda bulunmuştu.

İşte Kılıçdaroğlu'nun muhafazakar rolünü patlatan o gerçekler...

CHP lideri Kılıçdaroğlu 2021 yılında 28 Şubat süreciyle ilgili beklenmeyen bir çıkışta bulundu.

• Kılıçdaroğlu, 28 Şubatçıların açtığı yaraları kapatıp helallik isteyeceğini ifade etti.

• Bu açıklamalarından yaklaşık bir sene sonra başörtüsü sorununa yasal çerçevede çözüm getirmek üzere TBMM'ye kanun teklifinde bulunacağını söyledi.

KENDİSİ YASAĞI SAVUNMUŞ VE SSK'DA BİZZAT UYGULAMIŞTI

Ancak Kılıçdaroğlu'nun bizzat kendisi 28 Şubat kararlarının savunuculuğunu yapmış ve SSK Genel Müdürü sıfatıyla, yasağı SSK genelinde uygulamıştı.

SSK'DA TÜRBAN YASAĞINI BAŞLATTI

SSK Genel Müdür Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla, Kırklareli'nde peruklu türbanla duruşmaya giren Öznur Toptaş, Konya'da türbanla duruşmaya girmekte direnen Nadire Boyalı Zengin, Şengül Kara, Zeynep Ümit Altınsay, Erzurum'da Züheyde Boncukoğlu hakkında soruşturma başlatıldı. (18 Şubat 1998)

Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili açıklaması: "Personelin birçoğu türbanını çıkarırken, bir kısmı türban üzerine peruk takmaya başladı. Mahkeme kuralları var. SSK avukatları da bu kurallara uymak zorunda."(Şubat 1998)

SSK PERSONELLERİNİ GÖREVDEN ALDIRDI

Kılıçdaroğlu, SSK Genel Müdürlüğü döneminde "irticacı" damgası vurduğu 5 kişiyi fişleyerek görevden atılmaları için uğraştı.

Başbakanlık Takip Kurulu'nun söz konusu listedeki isimleri "irticacı" oldukları gerekçesiyle görevden alınmasını talep ettiğini iddia etti.

Ancak Kılıçdaroğlu, genel kurula BTK yazısını vermek yerine, talebi şifahi olarak iletti. Genel Kurul bu talebi oy çokluğuyla reddetse de süreç içinde iki yönetici görevden alındı.

SSK yönetim kurulu üyeleri Kılıçdaroğlu'nun BTK "belgesiz" bu talebine rest çekti. Ve "irticacı" diye yaftalanan bu insanları Kılıçdaroğlu'na rağmen görevden almadı.