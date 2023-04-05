Kavgalar ve pazarlıklar sonrası CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu koalisyonun adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gizli ortak HDPKK ile artık açık temaslara başladı.
HDP'DEN PEŞ PEŞE DESTEKLER
Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ardından HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar, Pervin Buldan ve tutuklu HDP'li Selahattin Demirtaş'dan peş peşe tebrik ve destek mesajları gelirken terör örgütü PKK da Kandil'den de destek mesajları yolladı.
KANDİL'DEN YOLUNUZ AÇIK MESAJI
Terör elebaşları Duran Kalkan'dan Murat Karayılan'a Bese Hozat'a kadar tüm kanlı katiller Kılıçdaroğlu'na destek çıkarak koalisyonu yolunuz açık mesajları verdi.
TERÖR ELEBAŞI MUSTAFA KARASU'DAN SEÇİM TAKTİĞİ
Terör örgütü PKK'dan Kılıçdaroğlu'na ve 6+1'li koalisyona destek mesajları gelmeye devam ediyor.
Hain örgütün elebaşı Mustafa Karasu, 7'li koalisyona desteğini yineleyerek ''Türkiye demokratikleşecekse, bu iktidara karşı da mücadele verilmesi gerekiyor. Muhalefetin, muhalif güçlere hesap sorması gerekiyor.'' dedi.
Yayınladığı videoda açıklamalarda bulunan PKK terör örgütü elebaşı Mustafa Karasu, Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından masanın gücünün daha da arttığını savunarak, ''Böyle bir hükümetin hemen yıkılması gerekirken, bir daha halkın karşısına çıkmaması gerekirken ya şimdi halkın karşısına çıkıyor. Bilmem evlere yapacağım. Bu yönüyle gerçekten muhalefetin, muhalif güçlerin hesap sorması gerekiyor. Sadece bu depremin bu iktidarı götürmesi gerekiyor. Nasıl oluyor yani? Türkiye insanı bu kadar anlamaz mı? Bunları görmeyecek kadar gözü kör mü?'' şeklinde skandal ifadeler kullandı.