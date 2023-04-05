"ORTAK LİSTE DAHA FAZLA KAZANDIRIR"

Bebek katili Karasu muhalefetin ortak liste ile seçime girmesinin daha karlı olacağını belirterek şunları yumurtladı;

''Türkiye demokratikleşecekse, bu iktidara karşı da mücadele verilmesi gerekiyor. Biz bunun mücadelesini veriyoruz. Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Bu açıdan Türkiye hakları açısından da bu iktidarın gitmesi gerekiyor. Bu iktidar Türk halkına layık değil.

Türk halkı, böyle bir iktidara layık değil gerçekten. Bu iktidarın değişmesi gerekiyor. Bunun zaten önemli demokrasi güçleri de görüyor. Bu seçimde en verimli sonucu almaları gerekiyor. Yani ortak liste daha fazla kazandırır diyorlar. Herkes böyle söylüyor.