AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Akşener'e sert tepki: "Meclis yere kurşun atacağınız yer değil"

O masaya sizi döndüren, Kılıçdaroğlu'na oy isteten şey nedir? Ölüm ile sıtma arasında kaldık diyorsunuz, hangisini tercih ettiniz? Burada ortaya çıkan dağınıklığı kapatmak için cumhurbaşkanımıza saldırarak bunu perdeleyeceklerini sanıyorlar.

Kendi ittifakınızın trolleri günlerce partinize hakaret ettiler bunun karşısında sustunuz. Cumhurbaşkanımızın 'beni uğraştırma' sözünün üzerine kendinize bir mağduriyet yaratmaya çalışıyorsunuz.

Bunlar bilin ki cumhurbaşkanımıza saldırıyorlarsa kandile laf söyleyememeyi saklamak için saldırıyorlar. Bu tablo açık seçik şekilde ortaya çıkmıştır. Bu masada size ne söylendi. Ne söylendi ki büyük bir dayatma ile karşı karşıya kaldım, dediniz. Bütün bunların millete izah edilmesi gerekir. Saçma sapan pazarlıkların gündemiydi bu. Şimdi ise cumhurbaşkanımıza saldırarak başka bir gündemi örtmeye çalışmaktasınız.

Sizin bütün bu hakaretleri sineye çekmenizin nedeni nedir? Dayatma ile karşı karşıya kaldığınızı siz söylüyorsunuz. Özür dilenmemesine rağmen masaya dönmenizi izah etmeniz gerekiyor. Bir kadın siyasetçinin kullanmaması gereken sözleri kullanarak kurşun sergisi açarak ortaya koyduğu bu performans üzerinde düşünülmesi gereken tablodur. O meclis sizin kürsüde kurşun sergileyeceğiniz yer değildir. Emniyetin yaptığı açıklama ortada. İlla başka bir hikaye çıkarma peşindesiniz.

Biz mağdur ediliyoruz diyerek herkesi tehdit etmek, birbiri ile bağdaşmayacak sözlerle başkalarını suçlamak tutarlı değildir. Şu anda üslup konusunda en çok hassasiyet göstermesi gereken sizsiniz.

REZENE YANINDA ADANA ŞALGAM ÖNERİYORUM

Bir de çay tutturmuş gidiyor. Kendilerine reçeteyi yeniliyorum. Kendilerine rezenenin yanında Adana şalgamı öneriyorum. Dar ağacı pankartı asarak, seccadeye basarak bir siyaset yürütülmek isteniyorsa biz bunlarla mücadele ederek gelmiş bir kadroyuz. Bu ittifakın yazılımı Yassıada olmuş. Türkiye'nin büyük bir demokrasi deneyimi olmuştur.