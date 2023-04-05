AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Akşener'e sert tepki: "Meclis yere kurşun atacağınız yer değil"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündemdeki gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. TBMM'de mermilerle şov yapan Akşener'e tepki gösteren Çelik, "Meclis yere kurşun atacağınız, sergi yapacağınız yer değil. Akşener'in en büyük icraati 28 Şubat kararlarını uygulamak." dedi.
AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK'TEN FLAŞ AÇIKLAMALAR | VİDEO İZLE
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları:
Bizlere iletilen her konuyu yakından takip ediyoruz. Devlet görevlilerimiz sahayı sık sık ziyaret ediyor.
Mescidi Aksa'ya yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Haremi Şeref'in statüsü, hukuku hakkında herkesin son derece saygılı olunmalı. Müslümanlar kıble mescidine sığındı, aşırı şiddet uygulanarak tutuklandılar. Mescidi Aksa ilk kıblemiz ve kırmızı çizgimizdir.
İsrail'in bu tutumu bölgedeki tansiyonu yükselten tutumdur. Olumsuz sonuçlar doğurmasından kaygı duyuyoruz.
Dün önemli bir gelişme yaşandı. Finlandiya, NATO karargahında bayrak çekilme töreni ile NATO'nun 31. üyesi olarak NATO'nun üyesi oldu.
Bütün bu süre boyunca Cumhurbaşkanımızın koyduğu ilkeler ve prensiplerin bu katılım sürecine dönük koyduğu yöntemin ne kadar tutarlı olduğu ortaya kondu.
Bu vesile ile finlandiya'yı tebrik ediyoruz. Aynı süreç isveç için de ilerleyecektir ancak terörle ilgili tahhütlerini yerine getirmelidir. Olmadığı takdirde Türkiye üyeliğine onay vermeyecektir.
MERAL AKŞENER'E SERT TEPKİ: EN BÜYÜK İCRAATİ 28 ŞUBAT
Bütün siyasi partiler tezlerini ortaya koyabilirler. Milletimiz kararını verir ve karar çıkınca saygı duyulur. Akşener'in kullandığı bazı tabirler son yıllardaki en niteliksiz, en yakışıksız konuşma olmuştur. Kılıçdaroğlu da tebrik etmiş ve bu niteliksizliğe çifte destek olmuş Bakalım diğer üyeler de destek gösterecek mi? Destek vurgusunun yapıldığı bölüm kürsüye kurşunların dizildiği tablo. Şöyle bir ifade kullanıyor, 21 yıldır ülkeyi yönetiyor henüz devlet adamı olamadı diyor. Devlet görevlisi olduğu kısıtlı dönemde milletin örfünün üzerinden silindir gibi geçen 28 Şubat kararlarını uygulamaktır. Ortaya koyduğu en büyük icraat budur.
PARTİ YÖNETEMEYENLER KİMSEYE DEVLET ADAMLIĞI KONUSUNDA DERS VEREMEZ
Cumhurbaşkanımız ise bütün dünyanın kabul ettiği şekilde Türkiye'yi dirayetle yönetmektedir. Bütün milletimiz şahittir. Akşener'in kısa süre yaptığı hizmetle ilgili yüzleşmeye girmesi en doğrusudur.
Demokratik şekilde eleştiri doğrudur ama devlet adamı olduğunu tespit etme noktasında bu eleştirileri getirenlerin elinde bir ajanda yoktur. Kendi partilerini yönetemeyenlerin kimseye devlet adamlığı konusunda ders veremez.
Bir kadın siyasetçiye sadece kadın olmasından dolayı hakaret söz konusu ise bunun karşısında önce biz dururuz.