7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni skandal! Hadis-i Şerif yanlış söyledi

Türkiye 14 Mayıs 2023 seçimlerine adım adım ilerlerken 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy alabilmek için adeta her tuşa basıyor. HDP'ye verdiği vaatlerle Kürtlerin oyunu cepte gören Kılıçdaroğlu, son zamanlarda sağ kesim için çalışıyor ancak bilgisizliği nedeniyle sürekli alay konusu oluyor.
HADİS-İ ŞERİF'İ DEĞİŞTİRMEYE KALKTI
Kılıçdaroğlu bugün "Millet Buluşması" kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Trabzon'daydı. Konuşmak için kürsüye çıkan Kılıçdaroğlu, "Çünkü sevgili peygamberimiz "Cennet kadının ayakları altındadır" demiştir. Biz buna inanıyoruz" dedi.
CHP'li isimler tarafından peygamber soyundan geldiği iddia edilen ve Kur'an-ı Kerim'i ezbere bildiği söylenilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun, söylemeye çalıştığı Hadis-i Şerif şu şekilde:
"Cennet annelerin ayakları altındadır."
SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI
Sosyal medyada kısa sürede gündem olan Kılıçdaroğlu'na tepki yağdı. Bazı kullanıcılar "Kemal Kılıçdaroğlu Hadise Ayet der, Ayete söz der şimdi de Hadis-i Şerif'in metnini değiştiriyor. Bu adam yeni bir din mi icat ediyor yoksa cahil mi?" derken bazı kullanıcılar ise CHP Lideri'ni tiye aldı.