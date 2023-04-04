7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni skandal! Hadis-i Şerif yanlış söyledi

"PEYGAMBER SOYUNDAN GELİYOR"

CHP'li isimler ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun peygamber soyundan geldiğini ısrarla iddia ediyor. TELE1'de Merdan Yanardağ, daha önce CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'nın da dile getirdiği ve çokça tartışılan Kılıçdaroğlu'nun Peygamber soyundan geldiği ifadelerini yinelemişti.

Yanardağ, sözlerini şu ifadelerle sürdürmüştü:

Biliyorsunuz Akşehir kendi soyunun geldiği Osmanlı'dan kalan secerelere göre, İstanbul Müftülüğü'nde de Kılıçdaroğlu'nun seceresi var. Çünkü ailesi Osmanlı'da önemli görevler üstlenmiş bir aile. Osmanlı'da kadılık yapmış, çeşitli görevlerde bulunmuş ve Peygamber soyundan geldikleri secereyle kayıtlı.



Yani karşımızda aslında Kılıçdaroğlu Peygamber soyundan gelen, Seyid kabul edilen Osmanlı'nın orijinal belgelerinde de kayıt altına alınmış biri.



Çok da mütevazı bir kişiliği var çok belli. Bugüne kadar hiç dillendirmedi. Kendisi dışında bu ortaya çıkartılınca 'Evet öyledir' dedi.