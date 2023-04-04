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    • 04.04.2023 16:09
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    7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni skandal! Hadis-i Şerif yanlış söyledi

    Son dakika haberleri... Son günlerde dini bilgisinin zayıflığını gözler önüne seren 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni bir skandal ile karşımıza çıktı. Seccade skandalı, ayeti Necmettin Erbakan'ın sözü sanması derken Kılıçdaroğlu şimdi de Hadis-i Şerif metnini değiştirmeye kalktı. Peygamber efendimizin "Cennet annelerin ayakları altındadır" sözünü "Cennet kadınların ayakları altındadır" şeklinde söyleyen Kılıçdaroğlu'na sosyal medyadan tepki yağdı.

    takvim.com.tr
    Kılıçdaroğlu’ndan yeni skandal! Hadis-i Şerifi...

    Türkiye 14 Mayıs 2023 seçimlerine adım adım ilerlerken 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy alabilmek için adeta her tuşa basıyor. HDP'ye verdiği vaatlerle Kürtlerin oyunu cepte gören Kılıçdaroğlu, son zamanlarda sağ kesim için çalışıyor ancak bilgisizliği nedeniyle sürekli alay konusu oluyor.

    HADİS-İ ŞERİF'İ DEĞİŞTİRMEYE KALKTI

    Kılıçdaroğlu bugün "Millet Buluşması" kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Trabzon'daydı. Konuşmak için kürsüye çıkan Kılıçdaroğlu, "Çünkü sevgili peygamberimiz "Cennet kadının ayakları altındadır" demiştir. Biz buna inanıyoruz" dedi.

    CHP'li isimler tarafından peygamber soyundan geldiği iddia edilen ve Kur'an-ı Kerim'i ezbere bildiği söylenilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun, söylemeye çalıştığı Hadis-i Şerif şu şekilde:

    "Cennet annelerin ayakları altındadır."

    SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI
    Sosyal medyada kısa sürede gündem olan Kılıçdaroğlu'na tepki yağdı. Bazı kullanıcılar "Kemal Kılıçdaroğlu Hadise Ayet der, Ayete söz der şimdi de Hadis-i Şerif'in metnini değiştiriyor. Bu adam yeni bir din mi icat ediyor yoksa cahil mi?" derken bazı kullanıcılar ise CHP Lideri'ni tiye aldı.

        HER GÜN YENİ BİR SKANDAL!

        Ayakkabıları ile seccadeye basması ile eleştiri oklarını üzerine çeken Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde de Saadet Partisi'nin düzenlediği iftar organizasyonunda İsra Suresi'nin 81. ayetini Necmettin Erbakan'ın sözü sandı.

        Kılıçdaroğlu, "Hepimiz söz verdik, sözümüzün de arkasında kalacağız. 2 bin 400 yıl önce söylenen bir söz var. Önemli bir bilge söylemiştir: 'Devleti yönetenler eğer zenginleşmişse onlar vatandaşın hakkını değil, kendi mal varlıklarını korurlar' diyor. Biz vatandaşın hiçbir ayrım yapmadan hakkını koruyacağız. Sayın Karamollaoğlu herkesle kucaklaşacağız dedi. Evet herkesle kucaklaşacağız. Rahmetli Erbakan'ın çok söylediği bir söz var. Hak gelecek ve batıl zail olacak" şeklinde konuştu.

        Kılıçdaroğlu'nun daha önce de namazda okunan Kunut Duaları'nı ayet sanması da uzun süre konuşulmuştu.

        7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gafları bununla da sınırlı değil. CHP Genel Başkanı 4 büyük halifeden biri olan Hz. Ali'den de önemli bir islam düşünürü olarak bahsetmişti.

            "PEYGAMBER SOYUNDAN GELİYOR"
            CHP'li isimler ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun peygamber soyundan geldiğini ısrarla iddia ediyor. TELE1'de Merdan Yanardağ, daha önce CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'nın da dile getirdiği ve çokça tartışılan Kılıçdaroğlu'nun Peygamber soyundan geldiği ifadelerini yinelemişti.

            Yanardağ, sözlerini şu ifadelerle sürdürmüştü:

            Biliyorsunuz Akşehir kendi soyunun geldiği Osmanlı'dan kalan secerelere göre, İstanbul Müftülüğü'nde de Kılıçdaroğlu'nun seceresi var. Çünkü ailesi Osmanlı'da önemli görevler üstlenmiş bir aile. Osmanlı'da kadılık yapmış, çeşitli görevlerde bulunmuş ve Peygamber soyundan geldikleri secereyle kayıtlı.

            Yani karşımızda aslında Kılıçdaroğlu Peygamber soyundan gelen, Seyid kabul edilen Osmanlı'nın orijinal belgelerinde de kayıt altına alınmış biri.

            Çok da mütevazı bir kişiliği var çok belli. Bugüne kadar hiç dillendirmedi. Kendisi dışında bu ortaya çıkartılınca 'Evet öyledir' dedi.

            KUR'AN-I KERİM'İ EZBERE BİLİYOR
            Bir televizyon yayınına katılan CHP'li ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kur'an-ı Kerim'i ezbere bildiğini söylemişti.
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            Haberler Güncel 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni skandal! Hadis-i Şerif yanlış söyledi
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