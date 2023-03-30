CHP'li Kılıçdaroğlu ve İnce görüşmesindeki takiyeyi fondaş Şaban Sevinç ortaya çıkardı!

FONDAŞ İSİMDEN TAKİYE İTİRAFI

CHP yandaşı Şaban Sevinç, Kılıçdaroğlu ile İnce'nin samimi bir ortamda görüşme gerçekleştirdiğini, herhangi bir tartışma yaşamadıklarını anlatıp güzelleme yapmak isterken takiyeyi kendi ağzıyla itiraf etti.