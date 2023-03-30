CHP'li Kılıçdaroğlu ve İnce görüşmesindeki takiyeyi fondaş Şaban Sevinç ortaya çıkardı!

Ramazan ayında dindar seçmenin oyunu alabilmek için takiye yapmakla eleştirilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile eski CHP'li Muharrem İnce'nin yemeli-içmeli buluşması, CHP'ye yakın gazeteci Şaban Sevinç'in paylaşımıyla ortaya çıktı.
FONDAŞ İSİMDEN TAKİYE İTİRAFI
CHP yandaşı Şaban Sevinç, Kılıçdaroğlu ile İnce'nin samimi bir ortamda görüşme gerçekleştirdiğini, herhangi bir tartışma yaşamadıklarını anlatıp güzelleme yapmak isterken takiyeyi kendi ağzıyla itiraf etti.
ÇAY KAHVE KURU PASTA
Sevinç, Kılıçdaroğlu-İnce görüşmesinde liderlere çay ve kahve ikramı yapıldığı, kuru pasta yendiğini söyledi. Sevinç, attığı twette, "Teklif yok. Tartışma yok. Sıcak sohbet eşliğinde çay / kahve kuru pasta ikramları." ifadelerini kullandı.
İftar öncesi gerçekleşen görüşmen ve basın toplantısının yeme-içmeli olarak tertiplendiğinin ortaya çıkması, Kılıçdaroğlu'nun boy gösterdiği iftar sofralarının "takiye masası" olduğunu gözler önüne serdi.