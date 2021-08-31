Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 31.08.2021 22:55
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 31.08.2021 23:08
    ABONE OL

    Ekşi Sözlük (Çöplük) nefret kusuyor, CHP de pisliğe sahip çıkıyor! PKK güzellemesi, ideoloji dayatması, İslam'a hakaret...

    Ekşi Sözlük isimli internetin lağım çukuru olan portal, skandal başlıklar altında milletin iradesini, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı, AK Parti seçmenini, İslam'ı ve Müslümanları hedef almaya devam ediyor. Daha önce alenen ayaklanma çağrılarının yapıldığı portalda tehlike her geçen gün artarken CHP de ateşe körükle giderek Ekşi Sözlük'e sahip çıktı. Öte yandan 7'den 70'e birçok bilinçli vatandaş, skandal başlıklar altında nefret kusan ve ideoloji dayatmasının hakim olduğu portalın yayınlarıyla ilgili yetkili mercilerin harekete geçmesini istiyor.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    İnternetin lağım çukuru Ekşi Sözlük!

    Provokatif yayınlarla kaossever bir tutum sergileyen, kara propaganda oyunları ve iftiraya dayalı yanlış yönlendirmelerle sokakları karıştırma peşine düşerek alenen ayaklanma çağrısı yapan 'Ekşi Sözlük' isimli lağım çukuru, her geçen gün skandal başlıklar altında nefret kusmaya devam ediyor.

    Geçtiğimiz günlerde "halkın ayaklanması için daha ne olması gerekiyor" başlığını gündeme sokarak darbe çağrısı yapılan ve "RTE'nin en az 2028'e kadar ülkeyi yönetecek olması" başlığı altında "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı birisi öldürsün" yorumlarına yer verilen Ekşi Sözlük'ün (Çöplük) toplumu ateşe sürükleyen skandallarının ardından Twitter'da "Ekşi Sözlük kapatılsın" çağrıları dolaşıma girdi.



    MİLLETİN İRADESİ BAŞKOMUTAN ERDOĞAN'I HEDEF ALDILAR
    Yapılan paylaşımlarda Ekşi Sözlük'ün milli iradenin temsilcisi Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan'ı ve AK Parti seçmeni hedef alan başlıklarına ve yorumlarına da yer verildi.



    30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü ile ilgili yapılan paylaşımlarından birinde Başkan Erdoğan'ın ölmesi istendi.



        EKŞİ'DEKİ TEHLİKELİ ZİHNİYETİN HASTALIKLI DÜŞÜNCELERİ
        2014 tarihli "akp'nin üst kadrosuna verilebilecek en etkili ceza" başlığı altında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Partili kurmaylar hakkında "Giyotinle idam edilsin" çağrılarının yapılması dikkatlerden kaçmazken tehlikeli zihniyetin hastalıklı düşünceleri bir kez daha gözler önüne serildi.



        Erdoğan'ın annesi merhume Tenzile Erdoğan ile ilgili de had sınırlarını zorlayan skandal yorumlara müsaade edildi.



        SEL MAĞDURU KADIN HAKKINDA AHLAKSIZ YORUMLAR
        Geçtiğimiz günlerde Batı Karadeniz'de meydana gelen sel felaketinin ardından devletin seferber olarak yaraları sarması üzerine sel mağduru bir kadının "CHP'liydim AK Partili oldum" sözleri sosyal medyada gündem oldu.

        Konuya ilişkin Ekşi Sözlük'te yapılan yorumlar ise kan donduran cinstendi... Sel mağduru kadına ağza alınmayacak hakaretler eden ve küfürler yağdıran Ekşi Çöplük'teki hastalıklı düşünceye sahip yazarlardan bir tanesi "Neden sele kapılmadığını düşündüğüm kadın beyanı" yorumunu yaptı.



            Ekşi Sözlük'te İslam'a ve Müslümanlara da alenen hakaretler ediliyor. Skandallarla gündemden düşmeyen portalda Kur'an-ı Kerim ve ezanı hedef alan birçok entry var.



            PKK/PYD/YPG/HPG GÜZELLEMESİ YAPTILAR
            Ekşi Sözlük'ün, bölücü terör örgütü PKK'nın da kara propagandasını yaptığı ortaya çıktı.



            Bebek katili örgüt PKK/PYD'nin demokratik parti diye tanımlandığı maddelerden biri şu şekilde;

            "Demokratik birlik partisi. suriye'de örgütlenmiş olan ve "suriye'deki kürt sorunun çözümünde demokratikleşme ve kendi kaderini tayin hakkını" savunan kürt siyasal örgütü. pkk'nın suriye'deki legal örgütü olarak da tanımlanmaktadır."



                TERÖRİSTBAŞI BEBEK KATİLİ APO'YA 'EKŞİ'Lİ SELAM
                Sosyal paylaşım sitesinde "hpg" adıyla açılan başlıkta teröristbaşı Abdullah Öcalan'a atıfta bulunularak "apocu felsefede zafere yürüyen halkın teminatı" sözleri sarf edildi.

                İDEOLOJİ DAYATMASI HAKİM!
                400 bini aşkın üyesi olan Ekşi Sözlük'e günlük giren okuyucu sayısı 1 milyonu geçiyor. Bunlarında ezici çoğunluğu 25 altı yani Z kuşağı. Büyük oy potansiyeline sahip gençler gündemi haber sitelerinden ziyade genelde sosyal medya ve Ekşi Sözlük'ten takip ediyor. Bu da planlı bir şekilde kamuoyunu yanlış yönlendiren sitenin provokasyon gücünü artırıyor. Sözlük, okuyucu havuzuna mesnetsiz bilgilerin yanı sıra kendi ideolojisini sunuyor.



                ARKALARINDA CHP VAR
                CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, yayınladığı çirkin hakaret ve küfürlerle tepki toplayan Ekşi Sözlük'ün pisliklerine destek verdi.
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                İnternetin lağım çukuru Ekşi Sözlük!
                Haberler Güncel Ekşi Sözlük (Çöplük) nefret kusuyor, CHP de pisliğe sahip çıkıyor! PKK güzellemesi, ideoloji dayatması, İslam'a hakaret...
                    SON DAKİKA