Ekşi Sözlük (Çöplük) nefret kusuyor, CHP de pisliğe sahip çıkıyor! PKK güzellemesi, ideoloji dayatması, İslam'a hakaret...

Provokatif yayınlarla kaossever bir tutum sergileyen, kara propaganda oyunları ve iftiraya dayalı yanlış yönlendirmelerle sokakları karıştırma peşine düşerek alenen ayaklanma çağrısı yapan 'Ekşi Sözlük' isimli lağım çukuru, her geçen gün skandal başlıklar altında nefret kusmaya devam ediyor.



Geçtiğimiz günlerde "halkın ayaklanması için daha ne olması gerekiyor" başlığını gündeme sokarak darbe çağrısı yapılan ve "RTE'nin en az 2028'e kadar ülkeyi yönetecek olması" başlığı altında "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı birisi öldürsün" yorumlarına yer verilen Ekşi Sözlük'ün (Çöplük) toplumu ateşe sürükleyen skandallarının ardından Twitter'da "Ekşi Sözlük kapatılsın" çağrıları dolaşıma girdi.