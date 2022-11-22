Kemal Kılıçdaroğlu'ndan riyakarlık örneği: Siz terörle mücadele ettiniz biz karşı mı çıktık? Suçu devlete attı...

Kılıçdaroğlu şunları söyledi;

"Her terör olayından sonra çekişme, kavga olmasın istiyoruz. Beyoğlu'nda bombalar patlatıldı, insanlar hayatlarını kaybettiler. Güvenlik güçlerine teşekkür ediyoruz, hemen yakaladılar ama asıl sorulması gereken soruyu daha sormadık; bu terörist sınırdan nasıl geçti? Kim getirdi bunu sınırdan? Sürekli o bölgede alan çalışması yaptığı da söyleniyor, yazılıyor. Nasıl oldu bu? Nasıl oluyor da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sınırları yol geçen hanına dönebiliyor?

Siz bu soruyu kendinize sormazsanız ve sınırda gerekli önlemleri almazsanız teröristlere kapıyı aralamış olursunuz. Ben bunu söylediğimde kızıyorlar. Akılcı bir şey söylüyorum, teröre karşı bir şey söylüyorum. Bu topraklarda terör olmasın diye bağırıyorum, çağırıyorum, konuşuyorum, düşünüyorum. Sınırları neden kontrol etmiyorsunuz siz? Kim izin verdi bu teröristlere? Daha pek çok uyuyan hücrenin olduğu yazılıyor, çiziliyor. Yani teröristler aramızda geziyor. Biz bunu söylediğimizde de; 'ayakkabı numaralarına kadar biliyoruz...' Biliyorsan bu nasıl oldu arkadaş? Benim bunu bilmeye hakkım var. Bırakın Genel Başkan olarak, bir vatandaş olarak bilmeye hakkım var. Terör başımızın belası, önlem alacaksınız kardeşim. Siz önlem aldınız da biz karşı mı çıktık? Siz terörle mücadele ettiniz de biz karşı mı çıktık?"

KILIÇDAROĞLU'NA BU SÖZLERİNİ HATIRLATALIM

Kılıçdaroğlu söylediklerinde haklı mı? Kılıçdaroğlu'nun geçmiş açıklamaları bunu açıklar nitelikte...

Kemal Kılıçdaroğlu terör örgütlerinden FETÖ'ye defalarca kez sahip çıkarken PKK'nın Suriye kolu YPG için için ise "Terör örgütü olarak görmeyiz" demişti.