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    • 22.11.2022 17:10
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    • 22.11.2022 17:28
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    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan riyakarlık örneği: Siz terörle mücadele ettiniz biz karşı mı çıktık? Suçu devlete attı...

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu terör örgütü PKK'nın alçak saldırı üzerinden hükümeti hedef alırken bir de ikiyüzlülük örneği sergiledi. Daha önce "PYD'yi terör örgütü olarak görmeyiz" gibi söylemleri olan ve PKK'ya yapılacak operasyon için gerekli olan Tezkereye HDP ile birlikte hayır dediklerini görmezden gelen Kemal Kılıçdaroğlu "Siz terörle mücadele ettiniz biz karşı mı çıktık?" ifadeleriyle hükümete yüklendi. Terör örgütü PKK'nın katlettiği çocuklar üzerinden devlete saldıran Kılıçdaroğlu, "5 yaşındaki çocuk, sınırlarımızın ötesinden atılan bir roketle hayatını kaybediyorsa o çocuğun vebali bu devleti yönetenlerin omuzlarındadır." şeklinde skandal ifadeler kullandı.

    takvim.com.tr
    Böyle ikiyüzlülük görülmedi

    Kemal Kılıçdaroğlu terör örgütü PKK üzerinden yine bir ikiyüzlülük örneği sergiledi.

    Geçtiğimiz hafta terör örgütü PKK tarafından Taksim İstiklal'de gerçekleştirilen bombalı saldırı sonrası 6 vatandaşımız hayatını kaybederken 81 vatandaşımız da yaralandı.

    PENÇE KILIÇLA KARŞILIK VERİLDİ
    Türkiye bu alçaklığa Pençe Kılıç Harekatıyla büyük bir karşılık verdi. Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik de Pençe-Kılıç Harekatı icra edildi.

    PKK/YPG YİNE SİVİLLERE SALDIRDI
    Alçak örgüt harekat sonrası yine saldırdı. Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü YPG/PKK tarafından Suriye'nin kuzeyinden roketler atıldı. Alçak saldırıda okullar hasar görürkem Ayşenur Alkan isimli bir öğretmenimiz ile Hasan Karataş isimli bir çocuk şehit oldu.

    KILIÇDAROĞLU HÜKÜMETİ HEDEF ALDI
    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TBMM'de yaptığı konuşmada terör örgütü PKK'nın alçak saldırı üzerinden hükümeti hedef alırken bir de ikiyüzlülük örneği sergiledi.

    Terör örgütü PKK'nın katlettiği çocuklar üzerinden devlete saldıran Kılıçdaroğlu, "5 yaşındaki çocuk, sınırlarımızın ötesinden atılan bir roketle hayatını kaybediyorsa o çocuğun vebali bu devleti yönetenlerin omuzlarındadır." şeklinde skandal ifadeler kullandı.

    "TERÖRLE MÜCADELE ETTİNİZ BİZ KARŞI MI ÇIKTIK"
    Daha önce "PYD'yi terör örgütü olarak görmeyiz" gibi söylemleri olan ve PKK'ya yapılacak operasyon için gerekli olan Tezkereye HDP ile birlikte hayır dediklerini görmezden gelen Kemal Kılıçdaroğlu "Siz terörle mücadele ettiniz biz karşı mı çıktık?" ifadeleriyle hükümete yüklendi.

    Kılıçdaroğlu şunları söyledi;

    "Her terör olayından sonra çekişme, kavga olmasın istiyoruz. Beyoğlu'nda bombalar patlatıldı, insanlar hayatlarını kaybettiler. Güvenlik güçlerine teşekkür ediyoruz, hemen yakaladılar ama asıl sorulması gereken soruyu daha sormadık; bu terörist sınırdan nasıl geçti? Kim getirdi bunu sınırdan? Sürekli o bölgede alan çalışması yaptığı da söyleniyor, yazılıyor. Nasıl oldu bu? Nasıl oluyor da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sınırları yol geçen hanına dönebiliyor?

    Siz bu soruyu kendinize sormazsanız ve sınırda gerekli önlemleri almazsanız teröristlere kapıyı aralamış olursunuz. Ben bunu söylediğimde kızıyorlar. Akılcı bir şey söylüyorum, teröre karşı bir şey söylüyorum. Bu topraklarda terör olmasın diye bağırıyorum, çağırıyorum, konuşuyorum, düşünüyorum. Sınırları neden kontrol etmiyorsunuz siz? Kim izin verdi bu teröristlere? Daha pek çok uyuyan hücrenin olduğu yazılıyor, çiziliyor. Yani teröristler aramızda geziyor. Biz bunu söylediğimizde de; 'ayakkabı numaralarına kadar biliyoruz...' Biliyorsan bu nasıl oldu arkadaş? Benim bunu bilmeye hakkım var. Bırakın Genel Başkan olarak, bir vatandaş olarak bilmeye hakkım var. Terör başımızın belası, önlem alacaksınız kardeşim. Siz önlem aldınız da biz karşı mı çıktık? Siz terörle mücadele ettiniz de biz karşı mı çıktık?"

    KILIÇDAROĞLU'NA BU SÖZLERİNİ HATIRLATALIM
    Kılıçdaroğlu söylediklerinde haklı mı? Kılıçdaroğlu'nun geçmiş açıklamaları bunu açıklar nitelikte...

    Kemal Kılıçdaroğlu terör örgütlerinden FETÖ'ye defalarca kez sahip çıkarken PKK'nın Suriye kolu YPG için için ise "Terör örgütü olarak görmeyiz" demişti.

        İşte Kılıçdaroğlu'nun o açıklamalarından bazıları;

        TEZKEREYE HDP İLE BİRLİKTE KARŞI ÇIKTILAR
        CHP terör örgütü PKK'ya düzenlenecek olan operasyonlar için gerekli olan tezkereye terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile birlikte hayır demişti.

        Kılıçdaroğlu bu kararı, "Suriye tezkeresine hayır dedik elbette isabet yaptık. Elbette doğrusunu yaptık" ifadeleriyle savunmuştu.

        "YPG'Yİ TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK GÖRMEYİZ"
        Kılıçdaroğlu, katıldığı bir televizyon programdaysa, "Teröre başvurmadığı sürece biz YPG'yi terör örgütü olarak görmeyiz. Kendi bulunduğu yerde kendisini, halkını savunan bir örgüt olarak görürüz" demişti.

        "ONLAR BİZE Mİ SALDIRACAKLAR,"
        "Suriye'nin kuzeyindeki Amerikan varlığını ve oradaki silahlı güçleri YPG'yi nasıl desteklediğini biliyoruz. Güney sınırlarımızda yaşananları nasıl yorumluyorsunuz?" şeklindeki sorusuna, "Onlar bize mi saldıracaklar, hayır efendim" şeklinde cevap vermişti.

        FETÖ elebaşı Gülen'e haksızlık yapıldığını ima eden Kılıçdaroğlu, "Fetullah gülen'in kitapları korkudan yakılıyor. hiç doğru değil." demişti.

        FETÖ KANALINDA ERDOĞAN'A TEHDİT
        Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'nün kanalın Samanyolu TV'de Başkan Erdoğan'ı tehdit etmişti. Kılıçdaroğlu "Erdoğan'ın kaçmaktan başka çaresi yoktur. Kaçsa da onu Türkiye'ye getirip yargılayacağız" dedi.

        "PKK'LILARA DHKP-C'LİLERE GİTTİK"
        Kılıçdaroğlu PKK'yı ziyaret ettiğini belirterek, "Biz hapiste hasta yapan PKK'lılara da gittik DHKP-C'lilere de gittik." dedi.

        "ESAD ASKERLERİMİZİ KORUYOR"
        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 33 askerimizin şehit edilmesinden sadece dakikalar önce"'Esad'ın askerleri şu an İdlib'de Türk askerlerini koruyor" demişti.

            "TERÖRÜN KAYNAĞI İSLAM"
            İslam'ı terörle ilişkilendirdi. Kılıçdaroğlu, "İslam dünyasından kaynaklanan terör bütün dünyada farklı yorumlara sebep oldu. İslam dünyasının da oturup düşünmesi lazım."             dedi.

            FETÖ'CÜLER İÇİN 'LİNÇ' YALANI
            FETÖ'cülere sahip çıkan Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz'da ülkeyi işgale kalkışan FETÖ'cüleri savunmak için "Köprüde linç edilen askerler" ifadelerini kullandı.

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