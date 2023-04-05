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    • 05.04.2023 11:51
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    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan seccade skandalına yeni savunma! Suçu bu kez korumalarda buldu

    7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz hafta büyük bir skandala imza atarak seccade üstünde ayakkabıyla poz verdi. Kemal Kılıçdaroğlu daha önce "Göremedim" savunmasını yaptığı skandalla ilgili yeni bir savunma yaptı. Suçu korumalarında bulan Kılıçdaroğlu kendisinin önüne bakamayacağını iddia ederek, "Burada merdiven var, aman dikkat edin’ diye uyarırlar. Ona göre ayağımızı atarız." dedi.

    takvim.com.tr
    Bay Bay Kemal sıvıyor

    6+1'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu imza attığı seccade skandalına ilişkin ilginç bir savunma daha yaptı.

    Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz hafta İstanbul platformunun düzenlemiş olduğu iftar programına katıldı. Programın ardından bazı CHP milletvekili aday adayları ile görüştü. Görüşmelere ilişkin paylaşılan fotoğraflar Kılıçdaroğlu'nun imza attığı skandalı ortaya çıkardı.

    KILIÇDAROĞLU'NDAN SECCADE ÜSTÜNDE AYAKKABIYLA POZ!
    Düzce Milletvekili aday adayı Azade Ay ile görüşmesinin fotoğrafları sosyal medyaya düşerken söz konusu fotoğraflarda CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun ayakkabıları ile seccadeye bastığı ve poz verdiği görüldü.

    "YOĞUNDUK GÖREMEDİK" SAVUNMASI "OPERASYON" ÇIKIŞI!
    İmza atılan skandal büyük tepki çekerken CHP'den ve ardından Kılıçdaroğlu'ndan ilginç savunmalar geldi. CHP "Yoğunduk" derken Kılıçdaroğlu ise "Göremedim" dedi.

    KILIÇDAROĞLU: ÜZGÜNÜM GÖREMEDİM OPERASYON
    Kılıçdaroğlu Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda seccadeyi göremediğini öne sürerek kendisini şöyle savundu;

    "Üzgünüm, seccadeyi göremediğim için çok üzgünüm. Dünyada kimseyi incitmek istemem, hele milletimi asla. Buradan istismarcılık yapanları ve kullandıkları propaganda aparatlarını da milletimizin vicdanına bırakıyorum."

    "OPERASYON"
    Kılıçdaroğlu daha sonra da koalisyon ortağı Saadet Partisi aracılığıyla kendisini aklamaya çalıştı.

    Saadet Partisi iftarında konuşan Kılıçdaroğlu, 'seccadeye basma' rezaletini perdelemek için "Böyle iftiralardan, operasyonlardan, siz samimi Müslümanlara sığınıyorum" sözlerini sarf etti.

    SECCADE ÜSTÜNE TEPİNMİŞLER
    İlk önce 'görmedim' bahanesine sığınan ve kendisine operasyon yapıldığını iddia eden Kılıçdaroğlu'nun daha sonra benzer pozları ortaya çıktı.

        Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul 2. Bölge Milletvekili Aday Adayı Av. Ali Acar ve CHP Erzurum Milletvekili Aday Adayı Cavit Kılıç ile aynı yerde yine seccade üstünde ayakkabıyla poz verdiği görüldü.

        KILIÇDAROĞLU'NDAN BİR SAVUNMA DAHA! SUÇU KORUMALARA YIKTI
        Yaşananlar sonrası yandaşları Kılıçdaroğlu'nu kurtarma yarışına girerken Kılıçdaroğlu skandala ilişkin bir savunma daha yaptı.

        ONLAR UYARIR ONA GÖRE AYAĞIMIZI ATARIZ
        Suçu bu kez korumalarında bulan Kılıçdaroğlu kendisinin önüne bakamayacağını iddia ederek, "Burada merdiven var, aman dikkat edin' diye uyarırlar. Ona göre ayağımızı atarız." dedi.

        CHP yandaşı İsmail Saymaz Kılıçdaroğlu'nun savunmasını şu ifadelerle köşesine taşıdı;

        "CHP lideri Kılıçdaroğlu miting sonrasında aralarında benim de olduğum bir grup gazeteciyi soruları yanıtlamak üzere otel odasına çağırdı. En sıcak gündem, elbette ki seccade hadisesiydi. Kılıçdaroğlu'na Erdoğan'ın Bağcılar'da mitinge seccadeyle çıktığını hatırlattım.

        Şu yanıtı verdi CHP lideri:
        "Kul hakkı yiyenler, bu sorgulamayı yapamaz. Açık ve net söylüyorum. Erdoğan kul hakkı yiyen bir insan. Ben yemeyen bir insanım. Kim dürüst?"

        Fox TV'den Gülşah İnce'nin sorusu üzerine o geceye dair şunu söyledi:
        "Biz önümüze bakamayız. Önümüzde koruma vardır. 'Burada merdiven var, aman dikkat edin' diye uyarırlar. Ona göre ayağımızı atarız. Üstelik yalnız değilim. İsmail Müftüoğlu da orada. Kalabalık bir grup vardı. Bizim partililer vardı."

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