Kemal Kılıçdaroğlu'ndan seccade skandalına yeni savunma! Suçu bu kez korumalarda buldu

CHP yandaşı İsmail Saymaz Kılıçdaroğlu'nun savunmasını şu ifadelerle köşesine taşıdı;

"CHP lideri Kılıçdaroğlu miting sonrasında aralarında benim de olduğum bir grup gazeteciyi soruları yanıtlamak üzere otel odasına çağırdı. En sıcak gündem, elbette ki seccade hadisesiydi. Kılıçdaroğlu'na Erdoğan'ın Bağcılar'da mitinge seccadeyle çıktığını hatırlattım.

Şu yanıtı verdi CHP lideri:

"Kul hakkı yiyenler, bu sorgulamayı yapamaz. Açık ve net söylüyorum. Erdoğan kul hakkı yiyen bir insan. Ben yemeyen bir insanım. Kim dürüst?"

Fox TV'den Gülşah İnce'nin sorusu üzerine o geceye dair şunu söyledi:

"Biz önümüze bakamayız. Önümüzde koruma vardır. 'Burada merdiven var, aman dikkat edin' diye uyarırlar. Ona göre ayağımızı atarız. Üstelik yalnız değilim. İsmail Müftüoğlu da orada. Kalabalık bir grup vardı. Bizim partililer vardı."