Kemal Kılıçdaroğlu'ndan seccade skandalına yeni savunma! Suçu bu kez korumalarda buldu

6+1'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu imza attığı seccade skandalına ilişkin ilginç bir savunma daha yaptı.
Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz hafta İstanbul platformunun düzenlemiş olduğu iftar programına katıldı. Programın ardından bazı CHP milletvekili aday adayları ile görüştü. Görüşmelere ilişkin paylaşılan fotoğraflar Kılıçdaroğlu'nun imza attığı skandalı ortaya çıkardı.
KILIÇDAROĞLU'NDAN SECCADE ÜSTÜNDE AYAKKABIYLA POZ!
Düzce Milletvekili aday adayı Azade Ay ile görüşmesinin fotoğrafları sosyal medyaya düşerken söz konusu fotoğraflarda CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun ayakkabıları ile seccadeye bastığı ve poz verdiği görüldü.
"YOĞUNDUK GÖREMEDİK" SAVUNMASI "OPERASYON" ÇIKIŞI!
İmza atılan skandal büyük tepki çekerken CHP'den ve ardından Kılıçdaroğlu'ndan ilginç savunmalar geldi. CHP "Yoğunduk" derken Kılıçdaroğlu ise "Göremedim" dedi.
KILIÇDAROĞLU: ÜZGÜNÜM GÖREMEDİM OPERASYON
Kılıçdaroğlu Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda seccadeyi göremediğini öne sürerek kendisini şöyle savundu;
"Üzgünüm, seccadeyi göremediğim için çok üzgünüm. Dünyada kimseyi incitmek istemem, hele milletimi asla. Buradan istismarcılık yapanları ve kullandıkları propaganda aparatlarını da milletimizin vicdanına bırakıyorum."
"OPERASYON"
Kılıçdaroğlu daha sonra da koalisyon ortağı Saadet Partisi aracılığıyla kendisini aklamaya çalıştı.
Saadet Partisi iftarında konuşan Kılıçdaroğlu, 'seccadeye basma' rezaletini perdelemek için "Böyle iftiralardan, operasyonlardan, siz samimi Müslümanlara sığınıyorum" sözlerini sarf etti.
SECCADE ÜSTÜNE TEPİNMİŞLER
İlk önce 'görmedim' bahanesine sığınan ve kendisine operasyon yapıldığını iddia eden Kılıçdaroğlu'nun daha sonra benzer pozları ortaya çıktı.