Önce icazete gitti sonra masaya oturdu! CHP - ABD hattındaki seçim pazarlığına CIA de dahil oldu: Kılıçdaroğlu'ndan tehlikeli vaatler

Türkiye 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDPKK'nın da iştirak ettiği 7'li koalisyonun kirli, yıkım siyasetine maruz kalıyor.
Binbir kavga ve dövüşün gölgesinde ittifak ortaklarından şartlı 'evet' alan Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan etti. Kılıçdaroğlu, diğer 5 genel başkan yardımcısı ve Ekrem İmamoğlu - Mansur Yavaş ikilisine Cumhurbaşkanı Yardımcılığı vermekle mükellef.
Öte yandan terör örgütünün siyasi uzantısı HDPKK aday çıkarmayacağını duyurarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun destek ilan etti. Kılıçdaroğlu "Kucaklaşmak varken niye kavga ediyoruz?" diyerek HDP'yi masumlaştırırken, Kandil'de Kılıçdaroğlu'na arka çıktı.
PKK elebaşı Duran Kalkan, "6'lı masa birliklerini güçlendirecek. Önleri açıktır" dedi. Bir başka büyükbaş hain Sabri Ok "100 yıllık Cumhuriyet'i yıkacağız" tehditlerini savurdu.
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken CHP - ABD hattında 14 Mayıs hazırlıkları hız kazandı.
KILIÇDAROĞLU ONAY MAKAMI OLARAK ABD'Yİ GÖRÜYOR
Geride bıraktığımız aylarda adaylığı için ABD ve Londra kapılarında icazet yoklayan, ABD'den danışman ithal ederek vizyon açıklayan Kılıçdaroğlu yakın zamanda ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake ile bir araya geldi. Masada koalisyonun Ortak Politikalar Metni de vardı. Bu durum "Kılıçdaroğlu onay makamı olarak ABD'yi görüyor" yorumlarını da beraberinde getirdi.
KUMANDAYI ABD'YE VERMEK İSTEYEN ÜNAL ÇEVİKÖZ DE GÖRÜŞMEDE
Öte yandan görüşmede "Joe Biden'dan beklentimiz, Türkiye için demokrasi vurgusu ve temel hak ve özgürlüklere vurgu yapması" diyerek 'ABD Türkiye'ye müdahale etsin' çağrısında bulunan Ünal Çeviköz de hazır bulundu.