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    • 03.04.2023 19:31
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    Önce icazete gitti sonra masaya oturdu! CHP - ABD hattındaki seçim pazarlığına CIA de dahil oldu: Kılıçdaroğlu'ndan tehlikeli vaatler

    2023 seçimlerine sayılı günler kaldı. CHP - ABD hattındaki 14 Mayıs hazırlıkları da hız kazandı. 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu önce icazet için ABD'ye gitti, sonra ABD ile Ankara'da kirli bir pazarlık masasına oturdu. Görüşmeye müteakip CHP'den Türkiye - Rusya ilişkilerini hedef alan bir adım geldi, 'Nükleer enerji santrali projeleri iptal edilecek' dendi. CHP - ABD işbirliğine CIA de müdahil oldu. CIA Ajanı Henri Barkey, Kılıçdaroğlu'na "Verdiğin sözleri tut, ABD ile ilişkileri düzelt" baskısında bulundu. Peki, Kılıçdaroğlu, Amerika'yı memnun etmek için hangi sözleri verdi? Takvim.com.tr, Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'nin çıkarlarını ayaklar altına alan adımlarını sizler için deşifre etti.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    CHP - ABD seçim pazarlığına CIA de dahil oldu!

    Türkiye 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDPKK'nın da iştirak ettiği 7'li koalisyonun kirli, yıkım siyasetine maruz kalıyor.


    Binbir kavga ve dövüşün gölgesinde ittifak ortaklarından şartlı 'evet' alan Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan etti. Kılıçdaroğlu, diğer 5 genel başkan yardımcısı ve Ekrem İmamoğlu - Mansur Yavaş ikilisine Cumhurbaşkanı Yardımcılığı vermekle mükellef.



    Öte yandan terör örgütünün siyasi uzantısı HDPKK aday çıkarmayacağını duyurarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun destek ilan etti. Kılıçdaroğlu "Kucaklaşmak varken niye kavga ediyoruz?" diyerek HDP'yi masumlaştırırken, Kandil'de Kılıçdaroğlu'na arka çıktı.

    PKK elebaşı Duran Kalkan, "6'lı masa birliklerini güçlendirecek. Önleri açıktır" dedi. Bir başka büyükbaş hain Sabri Ok "100 yıllık Cumhuriyet'i yıkacağız" tehditlerini savurdu.



    Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken CHP - ABD hattında 14 Mayıs hazırlıkları hız kazandı.

    KILIÇDAROĞLU ONAY MAKAMI OLARAK ABD'Yİ GÖRÜYOR
    Geride bıraktığımız aylarda adaylığı için ABD ve Londra kapılarında icazet yoklayan, ABD'den danışman ithal ederek vizyon açıklayan Kılıçdaroğlu yakın zamanda ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake ile bir araya geldi. Masada koalisyonun Ortak Politikalar Metni de vardı. Bu durum "Kılıçdaroğlu onay makamı olarak ABD'yi görüyor" yorumlarını da beraberinde getirdi.

    KUMANDAYI ABD'YE VERMEK İSTEYEN ÜNAL ÇEVİKÖZ DE GÖRÜŞMEDE
    Öte yandan görüşmede "Joe Biden'dan beklentimiz, Türkiye için demokrasi vurgusu ve temel hak ve özgürlüklere vurgu yapması" diyerek 'ABD Türkiye'ye müdahale etsin' çağrısında bulunan Ünal Çeviköz de hazır bulundu.

        Kılıçdaroğlu'nun önce ABD'ye gidip icazet yoklaması sonra büyükelçi ile Ankara'da pazarlık masasına oturmasının etkileri sürerken CHP de Washington'u memnun etmek için kolları sıvadı.

        CHP - ABD TEMASI SONRASI TÜRKİYE - RUSYA İŞBİRLİĞİ HEDEF ALINDI
        Kılıçdaroğlu - Flake görüşmesine müteakip sahneye CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca çıktı.

        Karaca, iktidara gelmeleri durumunda nükleer enerji santrali projelerini iptal edeceklerini söyledi;

        "Akkuyu ve Sinop nükleer enerji santrallerini, uluslararası yükümlülükler dahilinde iptal edeceğiz"

        Bilindiği üzere Akkuyu Nükleer Santral'i Rusya ile ortak inşa ediliyor. CHP - ABD hattında yaşanan hareketlilik sonrası Türkiye - Rusya işbirliğinin hedef alınması tartışmaya değer bir konu.


        BAŞKAN ERDOĞAN:"AMERİKA'YA BU SEÇİMLERDE BİR DERS VERMEMİZ LAZIM"
        Kılıçdaroğlu - Flake teması Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da gündemindeydi... Erdoğan, "Amerika'ya bu seçimlerde bir ders vermemiz lazım. Joe Biden oradan konuşuyor, Biden'ın buradaki büyükelçisi ne yapıyor? Gidiyor bay bay Kemal'i ziyaret ediyor. Ayıptır, biraz kafanı çalıştır. Sen büyükelçisin. Senin buradaki muhatabın Cumhurbaşkanı'dır" ifadelerini kullandı



        Bir de CIA faktörü var...

        CIA DE TOPA MÜDAHİL OLDU: "VERDİĞİ SÖZLERİN YARISINI YAPSIN ABD İLE İLİŞKİLER DÜZELİR"
        Seçimlere giderayak bariz bir şekilde vuku bulan CHP - ABD işbirliğine CIA de müdahil oldu. CIA Ajanı Henri Barkey, Kılıçdaroğlu'na verdiği sözleri tutması için çağrı yaptı.

        Barkey, "Eğer Kılıçdaroğlu verdiği sözlerin yarsını yapsa büyük bir aşamadan geçmiş olacak Türkiye. Bu açıdan ilişkilerin (Türkiye - ABD) düzeleceğini tahmin ediyorum" ifadelerini kullandı.



            Peki, Kılıçdaroğlu, Amerika'yı memnun etmek için hangi sözler verdi?

            Gelin hep birlikte hatırlayalım;



            OSMAN KAVALA, SELAHATTİN DEMİRTAŞ...
            7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Gezi Davası sanıklarından 'Kızıl Soros' lakaplı Osman Kavala, bölücü terör örgütüyle iltisaklı HDPKK'lı Selahattin Demirtaş'a ABD ile ağızbirliği yaparmışçasına özgürlük vaat ediyor

            "Osman Kavala var Selahattin Demirtaş var... Selamlarımızı sevgilerimizi gönderiyoruz. 'Az kaldı merak etmeyin' diyoruz."

            ÖZERKLİK PLANI...
            Kılıçdaroğlu, küresel aktörlerin Orta Doğu'yu dizayn planına, HDPKK'lı bölücülere yol açıyor, 'özerklik getireceğiz' diyor.

            "Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında söylüyorum. CHP iktidarında yerel yönetim özerklik şartını mutlaka getireceğiz"

            7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kılıçdarolu, her seferinde gönül coğrafyası ve Mavi Vatan davasında sembol bir değere sahip Libya'yı da diline doluyor.



            "LİBYA'DA OLMAYALIM, NE GEREK VAR" SÖYLEMİ
            Mehmetçik'in Libya'da olmaması gerektiğini haykırıyor, ABD'nin ve diğer küresel aktörlerin ekmeğine yağ sürüyor. Bu bağlamda CHP, Meclis'e gelen Lİbya tezkerine 'hayır' oyu vermişti.

            "Niye Libya'ya gidiyoruz? Bizim askerlerimizin orada ne işi var?"


                EDİTÖR NOTU: CHP - ABD - CIA üçgeninde atılan seçim adımları Türkiye'yi felakete sürekleyecek cinsten. Kılıçdaroğlu icazete gidip onay makamı olarak gördüğü ABD'yi memnun etmek adına tehlikeli sözler veriyor, Türkiye'nin çıkarlarını ayaklar altına alıyor. Demirtaş'a, Kavala'ya, FETÖ iltisaklı KHK'lılara verilen özgürlük vaadi, açığa çıkan bölücü 'özerklik' söylemleri, Mavi Vatan'ın ve Libya'nın önemini idraktan yoksun eylemler karşısında takdir Aziz Türk milletinin...

                Kılıçdaroğlu'nun peşi sıra 'ABD' hamlelerinin gölgesinde Joe Biden'ın Başkan Erdoğan'ı devirmek için muhalefete gönderdiği destek mesajını ve Kılıçdaroğlu'nun Biden seçilir seçilmez gönderdiği tebrik mesajını hatırlamakta fayda var;




                BİDEN'IN ERDOĞAN'I DEVİRMEK İÇİN MUHALEFETE GÖNDERDİĞİ DESTEK MESAJI
                ABD Başkanı Joe Biden, koltuğa oturmadan önce Erdoğan'ı devirmek için muhalefe mesaj göndermiş, "Bence ona (Erdoğan'a) çok farklı bir yaklaşım uygulamalıyız. Muhalif liderleri desteklediğimizi açıkça göstermemiz lazım" ifadelerini kullanmıştı.

                Biden'ın tepki çeken açıklamalarını hatırlayalım;

                Yani çok endişeliyim. Ama benim yaptığım gibi onlarla doğrudan temasa geçip Erdoğan'ı yenecek duruma gelmeleri için hala var olan Türk liderliği unsurlarından daha fazla verim almalı ve onları güçlendirmeliyiz. Darbe ile değil, seçim süreci ile... Partisi, İstanbul'dan dışarı atıldı. Peki biz ne yapıyoruz? Burada oturup boyun eğiyoruz.

                Yapacağım en son şey, ona Kürtler konusunda boyun eğmek olurdu.



                İLK TEBRİK MANİDAR BİR ŞEKİLDE KILIÇDAROĞLU'NDAN GELDİ!
                Biden, ABD'de Başkan seçildikten sonra ilk tebriği manidar bir şekilde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu göndermişti.

                Kılıçdaroğlu mesajında "Amerika Birleşik Devletleri'nin 46. Başkanı olarak seçilen Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris'i tebrik ederim. Türkiye - ABD arasındaki dostluğun ve stratejik müttefiklik ilişkilerimizin güçlenmesini dilerim." ifadelerini kullanmıştı.

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