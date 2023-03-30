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    • 30.03.2023 22:58
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    İlk nükleer yakıtın üretilmesine sayılı günler kala CHP'li Gülizar Biçer Karaca: Nükleer enerji santrali projelerini iptal edeceğiz!

    Türkiye 14 Mayıs seçimlerine adım adım ilerlerken vizyonsuzlukta çağ atlayan CHP’den yeni bir skandal açıklama daha geldi. Akkuyu Nükleer Santrali’nde ilk nükleer yakıtın üretileceği müjdesi Başkan Erdoğan’dan gelmişken CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, iktidara gelmeleri durumunda nükleer enerji santrali projelerini iptal edeceklerini söyledi. Karaca, "Akkuyu ve Sinop nükleer enerji santrallerini, uluslararası yükümlülükler dahilinde iptal edeceğiz." dedi.

    Nükleer enerji santrali projelerini iptal edeceğiz!

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Türkiye'nin geride bırakılan 16 yıldaki yanlış politikaların acı reçetesiyle karşı karşıya olduğunu savundu. Karaca, yaptığı açıklamada, iktidara gelmeleri halinde nükleer enerji santralleri projelerini iptal edeceklerini söyledi.

    "MADEN ARAMASI VE HES YAPMAYACAĞIZ"

    Karaca şöyle konuştu:

    "CHP olarak, doğa dostu bir yaşam inşa edeceğiz. Doğa katliamlarına imza atan hükümetin yanlış uygulamalarını sonlandıracağız. İklim değişikliğinin yarattığı tahribatı önleyici kapsamlı projeleri hayata geçireceğiz. Sürdürülebilir enerji potansiyelini hayata geçirecek, doğa dostu teknolojileri teşvik edeceğiz. Doğa dostu üretimi teşvik edeceğiz. Uluslar arası koruma altında olan alanlarda maden araması ve HES yapmayacağız.

    Ekolojik anayasa hazırlayacak, su kanunu çıkararak rantın ve özelleştirmelerin önüne geçeceğiz. ÇED raporlarında kamusal çıkarı mümkün kılacak, ayrıca SED yürütülmesini sağlayacağız. Meraları özel mülkiyet olmaktan çıkaracak, Akkuyu ve Sinop nükleer enerji santrallerini, uluslar arası yükümlülükler dahilinde iptal edeceğiz."

        AKKUYU'DA İLK NÜKLEER YAKIT 27 NİSAN'DA! PUTİN DE GELEBİLİR
        Başkan Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde A Haber, ATV, A Para ve A News ortak canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        Muhalefetin Mersin'deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni durduracağı iddiasına ilişkin soruyu yanıtlayan Erdoğan, muhalefetin amacının ülkede taş üstünde taş koymamak olduğunu ifade etti.

        Erdoğan, "Ya neyi durduruyorsun? Bu ülkede her şeyin bir özerkliği var. Var mı öyle 25 kuruşa simit? Enerji, hidroelektrik, bunun yanında tamamıyla kömür santralleri, şu andaki Akkuyu enerji santrali bunlar bizim için olmazsa olmaz yatırımlar. Burada bizim dört tane nükleer enerji santrali var. 27 Nisan'da bir tanesinin açılışını yapıyoruz. Ardından diğer üçünün de açılışını yapacağız. Bunlarla ciddi manada bir enerji depolayacağız. Bunun ardından da üç tane daha planlıyoruz. Bu üç taneyi de inşallah önümüzdeki beş senede halletmemiz gerekiyor. Türkiye enerjide bir sıkıntıya girmesin, bunu yapmaya mecburuz." diye konuştu.

            Dünyanın enerjide sıkıntılar yaşadığına dikkati çeken Erdoğan, "Akkuyu'yu şu anda başarılı bir şekilde sürdürüyoruz. 27 Nisan'da belki sayın Putin de gelecek veya birlikte bir online sistemle bağlanacağız ve Akkuyu'nun inşallah ilk adımını atacağız." dedi.
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            Haberler Güncel İlk nükleer yakıtın üretilmesine sayılı günler kala CHP'li Gülizar Biçer Karaca: Nükleer enerji santrali projelerini iptal edeceğiz!
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