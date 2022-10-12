Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD'ye yaptığı icazet turundaki sır 8 saat! Nasıl ortadan kayboldu? Kimlerle görüştü?

Kılıçdaroğlu'nun gezisini Kılıçdaroğlu'nun ekibinden ayrı takip eden Eğin şu detaylarla görüşmedeki gizemi aktardı;

"Kemal Kılıçdaroğlu'nun Salı sabahı Boston'da yaptığı bir görüşmeden sonra tarifeli uçakla başkente gelmesi bekleniyordu. Ama biletini yaktı ve otomobille yola çıkmaya karar verdi. Boston ve D.C. arası trafiksiz, hiç durmadan en az sekiz saat demek. Amerikan otobanı da olsa yorucu. Tren ve epey kısa sayılabilecek uçak seferleri var. 15 bin dolar gibi cüzi bir ücrete 10-15 kişilik özel uçak bile kiralamak mümkün.

Ama Kılıçdaroğlu otomobille gelmeyi tercih ediyor, yanındakiler de şaşırıyor. Sabah Erdoğan'ın anayasa ve aile çıkışına yanıt vermek, bunu da daha evvel gündeme getirdiği Türken Vakfı için yapılan gökdelenin önünde yapmaya karar veriyor. Çalışma arkadaşlarına "Gökdelen neredeydi, Washington'da mı, gidip önünde bir video çekelim," diyor. Gökdelenin yol üzerinde—dört saat mesafede—Manhattan'da olduğun öğrenince istikamet New York'a doğruluyor.

Gazeteciler, parti sözcüsü, başka milletvekilleri planlandığı gibi tarifeli uçakla D.C.'ye geldiklerinde Kılıçdaroğlu epey izlenen New York video'sunu daha yeni paylaşıyordu. CHP söz konusu gökdeleni Erdoğan'ın ailesine yaptırdığını iddia ediyor, Türken Vakfı ise New York'ta öğrenci yurdu yapıldığını.

"HİÇBİR GAZETECİNİN DE AKLINA BİR ARABA KİRALAYIP PEŞİNE DÜŞMEK GELMİYOR"

Gazetecileri böyle atlatıyor Kılıçdaroğlu. Hiçbir gazetecinin de aklına bir araba kiralayıp peşine düşmek gelmiyor. Türkiye'yi yönetme iddiasındaki bir lider gezisi üzerine epey spekülasyonlar yapılan ABD gibi bir yerde en azından sekiz saat ortadan kayboluyor.

PARTİ YETKİLİLERİNDEN AKTARDIĞINDAN İBARET

O sırada ne yaptığına dair hiçbir bilgi yok. Bildiklerimiz sadece parti yetkililerinden aktardığından ibaret."