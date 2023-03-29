DEŞİFRE: CHP - ABD hattında 14 Mayıs hazırlığı! Kılıçdaroğlu - Flake görüşmesinden çarpıcı detaylar: Biden, Ünal Çeviköz, ortak metin...

Kılıçdaroğlu'nun peşi sıra 'ABD' hamlelerinin gölgesinde Joe Biden'ın Başkan Erdoğan'ı devirmek için muhalefete gönderdiği destek mesajını ve Kılıçdaroğlu'nun Biden seçilir seçilmez gönderdiği tebrik mesajını hatırlamakta fayda var;









BİDEN'IN ERDOĞAN'I DEVİRMEK İÇİN MUHALEFETE GÖNDERDİĞİ DESTEK MESAJI

ABD Başkanı Joe Biden, koltuğa oturmadan önce Erdoğan'ı devirmek için muhalefe mesaj göndermiş, "Bence ona (Erdoğan'a) çok farklı bir yaklaşım uygulamalıyız. Muhalif liderleri desteklediğimizi açıkça göstermemiz lazım" ifadelerini kullanmıştı.



Biden'ın tepki çeken açıklamalarını hatırlayalım;

Yani çok endişeliyim. Ama benim yaptığım gibi onlarla doğrudan temasa geçip Erdoğan'ı yenecek duruma gelmeleri için hala var olan Türk liderliği unsurlarından daha fazla verim almalı ve onları güçlendirmeliyiz. Darbe ile değil, seçim süreci ile... Partisi, İstanbul'dan dışarı atıldı. Peki biz ne yapıyoruz? Burada oturup boyun eğiyoruz.

Yapacağım en son şey, ona Kürtler konusunda boyun eğmek olurdu.