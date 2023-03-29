DEŞİFRE: CHP - ABD hattında 14 Mayıs hazırlığı! Kılıçdaroğlu - Flake görüşmesinden çarpıcı detaylar: Biden, Ünal Çeviköz, ortak metin...

Türkiye 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDPKK'nın da iştirak ettiği 6+1'lik koalisyonun kirli, yıkım siyasetine maruz kalıyor.
Binbir kavga ve dövüşün gölgesinde ittifak ortaklarından şartlı 'evet' alan Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan etti. Kılıçdaroğlu, diğer 5 genel başkan yardımcısı ve Ekrem İmamoğlu - Mansur Yavaş ikilisine Cumhurbaşkanı Yardımcılığı vermekle mükellef.
Öte yandan terör örgütünün siyasi uzantısı HDPKK aday çıkarmayacağını duyurarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun destek ilan etti. Kılıçdaroğlu "Kucaklaşmak varken niye kavga ediyoruz?" diyerek HDP'yi masumlaştırırken, Kandil'de Kılıçdaroğlu'na arka çıktı.
PKK elebaşı Duran Kalkan, "6'lı masa birliklerini güçlendirecek. Önleri açıktır" dedi.
'İCAZET' ADIMLARI SÜRÜYOR
Tüm bu yaşananların gölgesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'icazet' adımları da sürüyor.
Geride bıraktığımız aylarda adaylığı için ABD ve Londra kapılarında icazet yoklayan, ABD'den danışman ithal ederek vizyon açıklayan Kılıçdaroğlu bugün de ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake ile bir araya geldi.
CHP Genel Merkezi'ndeki görüşmede, Ünal Çeviköz de hazır bulundu.