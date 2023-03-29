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    • 29.03.2023 19:19
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    DEŞİFRE: CHP - ABD hattında 14 Mayıs hazırlığı! Kılıçdaroğlu - Flake görüşmesinden çarpıcı detaylar: Biden, Ünal Çeviköz, ortak metin...

    CHP - ABD hattında 14 Mayıs hazırlığı sürüyor.... İcazet yoklamak için Washington'a giden, ABD'den ithal danışmanla yön tayin eden Kemal Kılıçdaroğlu, şimdi de Ankara'da pazarlığa oturdu. Bu bağlamda Kılıçdaroğlu, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake ile bir araya geldi. Görüşmede "Joe Biden'dan beklentimiz, Türkiye için demokrasi vurgusu ve temel hak ve özgürlüklere vurgu yapması" diyerek 'ABD Türkiye'ye müdahale etsin' çağrısında bulunan Ünal Çeviköz de hazır bulundu. Öte yandan masada 6'lı koalisyonun Ortak Politikalar Metni de vardı. Bu durum "Kılıçdaroğlu onay makamı olarak ABD'yi görüyor" yorumlarını da beraberinde getirdi. Takvim.com.tr, CHP - ABD hattında yaşananları sizler için deşifre etti.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    CHP - ABD hattında 14 Mayıs hazırlığı!

    Türkiye 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDPKK'nın da iştirak ettiği 6+1'lik koalisyonun kirli, yıkım siyasetine maruz kalıyor.

    Binbir kavga ve dövüşün gölgesinde ittifak ortaklarından şartlı 'evet' alan Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan etti. Kılıçdaroğlu, diğer 5 genel başkan yardımcısı ve Ekrem İmamoğlu - Mansur Yavaş ikilisine Cumhurbaşkanı Yardımcılığı vermekle mükellef.

    Öte yandan terör örgütünün siyasi uzantısı HDPKK aday çıkarmayacağını duyurarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun destek ilan etti. Kılıçdaroğlu "Kucaklaşmak varken niye kavga ediyoruz?" diyerek HDP'yi masumlaştırırken, Kandil'de Kılıçdaroğlu'na arka çıktı.

    PKK elebaşı Duran Kalkan, "6'lı masa birliklerini güçlendirecek. Önleri açıktır" dedi.



    'İCAZET' ADIMLARI SÜRÜYOR
    Tüm bu yaşananların gölgesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'icazet' adımları da sürüyor.

    Geride bıraktığımız aylarda adaylığı için ABD ve Londra kapılarında icazet yoklayan, ABD'den danışman ithal ederek vizyon açıklayan Kılıçdaroğlu bugün de ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake ile bir araya geldi.

    CHP Genel Merkezi'ndeki görüşmede, Ünal Çeviköz de hazır bulundu.



        Çeviköz detayına dikkat çekmekte fayda var...

        Çünkü CHP'de bu isim, Türkiye karşıtı her oluşuma aleni destek veriyor. Mavi Vatan davasında Yunan'la ağız birliği yapıyor, Türkiye'yi bilimum ülkelere şikayet ediyor.

        ABD'den medet umması da bu işin cabası...

        "ABD TÜRKİYE MÜDAHALE ETSİN" ÇAĞRISI
        CHP'li Ünal Çeviköz, 2020 yılında aleni bir şekilde ABD'nin Türkiye müdahale etmesi gerektiğini savunmuş Biden'a çağrı yapmıştı;

        "Joe Biden'dan beklentimiz, Türkiye için demokrasi vurgusu ve temel hak ve özgürlüklere vurgu yapması"



        Öte yandan Kılıçdaroğlu - Flake zirvesinde bir detay tüm dikkatleri üzerine topladı.

        KILIÇDAROĞLU'NUN ONAY MAKAMI OLARAK ABD'Yİ GÖRÜYOR
        Masada CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat, Gelecek ve DEVA'nın Ortak Politikalar Mutabakat Metni vardı...

        6'lı koalisyonun 'Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nde HDPKK'yı FETÖ'yü sevindirecek ifadeler mevcut.

        Metinde 'Kayyum uygulamalarına son vereceğiz' ifadeleri yer alıyor, KHK ile ilgili vaatler veriliyor. Kanal İstanbul'a ve Şehir Hastanelerine de karşı çıkılıyor.

        Flake ile yapılan görüşmede Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nin masaya getirmesi "Kılıçdaroğlu onay makamı olarak ABD'yi görüyor" yorumlarını da beraberinde getirdi.


        ABD'DEKİ 8 SAATLİK SIR
        Bilindiği üzere Kemal Kılıçdaroğlu, 2023 yolunda kirli siyasi ikballeri doğrultusunda ABD'de sır görüşmeler gerçekleştirmiş, söz konusu gezide 8 saat ortadan kaybolmuştu.

        CHP lideri 8 saatlik muammayı 'hamburger yemeye gittim' diyerek perdelemeye çalışmıştı. Takvim.com.tr gelişmeyi gündeme getirmiş, tüm detayları satır satır manşet manşet okurlarına aktarmıştı.

        *İlgili haberimizi okumak için fotoğrafın üzerin tıklayınız

            Kılıçdaroğlu, ABD'den ithal politikalar ve müstemleke valileriyle yönünü tayin etmeye çalışıyor. Bu duruma en somut örnek CHP liderinin ABD'li danışmanı Jeremy Rifkin...



            RİFKİN'İN POLİTİKALARI ALMANYA'DA KRİZE NEDEN OLDU
            Rifkin, Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'e de danışmanlık yapmıştı. Rifkin'in politikaları, Almanya'da enerji krizine neden olmuştu.

            Rifkin'in yenilenebilir enerji pilitikalarını hayata geçiren Angela Merkel politikaları neticesinde Almanya, nükleer santrallerini kapatmıştı. Santralleri kapanan Almanya, Rusya'dan gelen doğalgaza bağımlı oldu.

            Kılıçdaroğlu'nun peşi sıra 'ABD' hamlelerinin gölgesinde Joe Biden'ın Başkan Erdoğan'ı devirmek için muhalefete gönderdiği destek mesajını ve Kılıçdaroğlu'nun Biden seçilir seçilmez gönderdiği tebrik mesajını hatırlamakta fayda var;




            BİDEN'IN ERDOĞAN'I DEVİRMEK İÇİN MUHALEFETE GÖNDERDİĞİ DESTEK MESAJI
            ABD Başkanı Joe Biden, koltuğa oturmadan önce Erdoğan'ı devirmek için muhalefe mesaj göndermiş, "Bence ona (Erdoğan'a) çok farklı bir yaklaşım uygulamalıyız. Muhalif liderleri desteklediğimizi açıkça göstermemiz lazım" ifadelerini kullanmıştı.

            Biden'ın tepki çeken açıklamalarını hatırlayalım;

            Yani çok endişeliyim. Ama benim yaptığım gibi onlarla doğrudan temasa geçip Erdoğan'ı yenecek duruma gelmeleri için hala var olan Türk liderliği unsurlarından daha fazla verim almalı ve onları güçlendirmeliyiz. Darbe ile değil, seçim süreci ile... Partisi, İstanbul'dan dışarı atıldı. Peki biz ne yapıyoruz? Burada oturup boyun eğiyoruz.

            Yapacağım en son şey, ona Kürtler konusunda boyun eğmek olurdu.



            İLK TEBRİK MANİDAR BİR ŞEKİLDE KILIÇDAROĞLU'NDAN GELDİ!
            Biden, ABD'de Başkan seçildikten sonra ilk tebriği manidar bir şekilde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu göndermişti.

            Kılıçdaroğlu mesajında "Amerika Birleşik Devletleri'nin 46. Başkanı olarak seçilen Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris'i tebrik ederim. Türkiye - ABD arasındaki dostluğun ve stratejik müttefiklik ilişkilerimizin güçlenmesini dilerim." ifadelerini kullanmıştı.
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            Emlak Konut
            Haberler Güncel DEŞİFRE: CHP - ABD hattında 14 Mayıs hazırlığı! Kılıçdaroğlu - Flake görüşmesinden çarpıcı detaylar: Biden, Ünal Çeviköz, ortak metin...
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