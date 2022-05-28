Kılıçdaroğlu'ndan Van'da tepki çeken skandal sözler: Selahattin Demirtaş ve Kavala serbest kalsın istiyorsanız bize katılın



Fotoğrafta: 6-8 Ekim olaylarının eli kanlı faili HDP'li Selahattin Demirtaş



Kılıçdaroğlu, kendisini dinleyenlere hitaben yaptığı konuşmada, Demirtaş ve Kavala'nın serbest kalmaları için kendilerine katılma çağrısı yaptı.