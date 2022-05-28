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    • 28.05.2022 17:52
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    • 28.05.2022 18:35
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    Kılıçdaroğlu'ndan Van'da tepki çeken skandal sözler: Selahattin Demirtaş ve Kavala serbest kalsın istiyorsanız bize katılın

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Van'da tepki çeken açıklamalarda bulundu. Gezi davasından müebbet hapis cezasına çarptırılan Osman Kavala ve 6-8 Ekim olaylarının eli kanlı faili, terörden tutuklu Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakacaklarını söyleyerek "Selahattin Demirtaş, Osman Kavala’nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız" ifadelerini kullandı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun tepki çeken bu söylemleri CHP'nin ilkesiz siyasetini bir kez daha gözler önüne serdi.

    Kılıçdaroğlu’ndan tepki çeken skandal sözler!

    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Van'da düzenlenen belediye başkanları çalıştayında bir konuşma gerçekleştirdi.


    Kılıçdaroğlu, konuşma yaptığı kişilerden oy isterken, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'yı hatırlattı.



    "DEMİRTAŞ VE KAVALA'NIN SERBEST BIRAKILMASI İÇİN BİZE KATILACAKSINIZ"
    CHP lideri, terör suçundan tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile Gezi kalkışması nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılan Osman Kavala'yı serbest bırakacaklarını söyledi.


    Fotoğrafta: 6-8 Ekim olaylarının eli kanlı faili HDP'li Selahattin Demirtaş

    Kılıçdaroğlu, kendisini dinleyenlere hitaben yaptığı konuşmada, Demirtaş ve Kavala'nın serbest kalmaları için kendilerine katılma çağrısı yaptı.



        CHP lideri, "Düşüncesini ifade etti diye tutuklama olmaması için, Selahattin Demirtaş, Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız. Unutmayın biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz, sizin partiniziz." dedi.



        Fotoğrafta: Gezi ihanetine ilişkin görülen davada müebbet hapis cezası alan Kızıl Soros Osman Kavala
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