Kılıçdaroğlu'ndan Van'da tepki çeken skandal sözler: Selahattin Demirtaş ve Kavala serbest kalsın istiyorsanız bize katılın

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Van'da düzenlenen belediye başkanları çalıştayında bir konuşma gerçekleştirdi.
Kılıçdaroğlu, konuşma yaptığı kişilerden oy isterken, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'yı hatırlattı.
"DEMİRTAŞ VE KAVALA'NIN SERBEST BIRAKILMASI İÇİN BİZE KATILACAKSINIZ"
CHP lideri, terör suçundan tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile Gezi kalkışması nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılan Osman Kavala'yı serbest bırakacaklarını söyledi.
Fotoğrafta: 6-8 Ekim olaylarının eli kanlı faili HDP'li Selahattin Demirtaş
Kılıçdaroğlu, kendisini dinleyenlere hitaben yaptığı konuşmada, Demirtaş ve Kavala'nın serbest kalmaları için kendilerine katılma çağrısı yaptı.