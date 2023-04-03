Asrın felaketinden etkilenen 11 ile 'Elazığ, Malatya, Giresun, Antalya, Muğla' örneği: Bir yıl içinde konutlar teslim edilecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, depremzedelerin ihtiyaçlarını en kısa sürede giderecek tedbirler aldıklarını ve adımlar attıklarını söyledi.
Nebati, depremden etkilenen Antakya ilçe merkezi Cumhuriyet Meydanı'nda, Habib-i Neccar Camisi ve Ulu Cami'de incelemelerde bulundu.
Ardından Kırıkhan ilçesindeki Çamlık Mesire Alanı'nda kurulan çadır kentteki iftar programına katılan Nebati, depremin olduğu andan itibaren sorumlu oldukları illere giderek koordinasyonu ele alıp çalışmalara başladıklarını belirtti.
Nebati, depremlerde 50 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini anımsatarak, şöyle konuştu:
"Çadırlarda kalan kardeşlerimiz var. Konteynerleri hazırlıyoruz, oraya gidecek kardeşlerimiz var. Başka sorumluluğumuz var, evi yıkılmış olan kardeşlerimizin, ailelerimizin mutlak suretle başlarını sokacağı ama kaybettikleri evlerden de daha konforlu ve sağlam, daha güçlü evlere ihtiyacımız var. Bunların temellerini atarak yolumuza devam ediyoruz. Depremden etkilenen 11 ilimizde bir yandan konteyner kentler inşa edilirken öbür tarafta da konutların temelleri atılıyor."
Milletin ihtiyaçlarının hızlı şekilde giderileceğini ifade eden Nebati, sahada oldukları ilk günden beri çalıştıklarını vurguladı.
Nebati, sadece iftar açmaya değil depremzedelerin acılarına ortak olmaya geldiklerini belirterek, "Sizin acılarınızı paylaşırken devlet olarak ihtiyaçlarınızı gidermek için sahadayız. Sadece sizi dinlemiyor, gereğini yapıyoruz. Acınızı kalıcı şekilde ortadan kaldırmak için temeller atıyoruz." diye konuştu.
"SİZE HİZMET ETMEK ÜZERE BURALARDAYIZ"
Depremin ilk saatlerinden itibaren tedbir paketlerini devreye soktuklarını anlatan Nebati, finansal desteklerle ilgili bilgi verdi.
Bakan Nebati, tüm bunları sahadayken depremin olduğu illerde yaptıklarının, herkesin yaralarına birlikte merhem olmaya gayret ettiklerinin altını çizdi.
Birilerinin "kayboldu" diye sorduğunu anlatan Nebati, "Tüm kaybolmalar böyle olsa... Çünkü bizim aşkımız vatandaşımızla olan vuslatımızdır." dedi.
Vatandaşın talebini öncelikli talep olarak aldıklarını bildiren Nebati, şunları kaydetti:
"Depremzedelerimizin ihtiyaçlarını en kısa şekilde giderecek tedbirler alıyoruz ve adımlar atıyoruz. Siz merak etmeyin bu işleri takip eden Cumhurbaşkanımız var. Bugüne kadar hiçbir sözü yerde kalmadı, verdiği tüm sözler yerine getirildi. Bugüne kadar ne yapacağız dediyse hepsi yapıldı. Onun için afetzedelerimize çok net, açık sözle açık çek kullanarak söylüyoruz; sizin talepleriniz bizim önceliklerimizdir, sizin istekleriniz bize emirdir, biz size hizmet etmek üzere buralardayız."
İftar programına katılan şarkıcı Coşkun Sabah da afetzedelerle sohbet etti.
AFET KONUTLARI BİR YIL İÇİNDE TESLİM EDİLECEK
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da Balıkesir'de katıldığı iftarda önemli açıklmalarda bulundu.
Kurum, "Nasıl Elazığ'da, Malatya'da, Giresun'da söz verdiysek bir yıl içinde konutlarımızı teslim ettiysek, nasıl Antalya'da, Muğla'da yangın olduysa, yine gidip buradaki konutlarımızı teslim ettiysek Allah'ın izniyle, milletimizin dualarıyla, destekleriyle afet konutlarımızı bir yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz." dedi.
Bakan Kurum, Karesi ilçesindeki bir davet salonunda katıldığı iftar öncesinde yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diledi.
Söz konusu depremin "asrın felaketi" olarak tarihe geçtiğini anlatan Kurum, şöyle konuştu:
"Doğrudan 11 ilimizi ve 14 milyon vatandaşımızı etkiledi. Tabii depremden etkilenen pek çok ilimizde can kaybına, yıkıma sebep oldu. Milletimizle, 85 milyonluk büyük Türkiye ailesiyle hep birlikte acılarımızı gidermenin gayreti içerisinde olduk. Hamdolsun necip bir milletimiz var. Büyük bir millete sahibiz. Büyük bir lidere sahibiz. Liderimizin, Genel Başkanımızın, Cumhurbaşkanımızın koordinasyonunda afetin ilk anından itibaren tüm ekiplerimizle birlikte sahadaydık. Deprem bölgesindeydik. Afetin yaralarını sarmak için bir seferberlik anlayışıyla çalışmalarımızı yürüttük. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu çalışmaları yürütmeye de devam edeceğiz."
"20 YILDIR AZİZ MİLLETİMİZE NE SÖZ VERDİYSEK BUNLARI TUTUYORUZ"
Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle depremden etkilenen 11 ilde eş zamanlı olarak temelleri atmaya başladıklarının altını çizerek, şunları kaydetti:
"11 ilimizde artık hayatlar normale dönmeye başladı. İnşallah kadim şehirlerimizi de tarihiyle kültürüyle demografisiyle buradaki ticaretiyle sanayisiyle ayağa kaldıracağız. Bu bizim boynumuzun borcu. Bu hedef doğrultusunda en doğru yerleşim yerlerine, yeni alanlara, şehirlerimizin, yeni konutlarımızın inşası için tam 15'inci günde sözleşmelerimizi imzaladık. 46'ncı günde Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle, Cumhur İttifakımızın kıymetli genel başkanlarıyla temellerimizi attık. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın, milletimize verdiği sözü tutarak 365 gün sonra da konutlarımızı, yeni yaşam alanlarımızı inşa ederek vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Nasıl Elazığ'da, Malatya'da, Giresun'da söz verdiysek bir yıl içinde konutlarımızı teslim ettiysek, nasıl Antalya'da, Muğla'da yangın olduysa yine gidip buradaki konutlarımızı teslim ettiysek Allah'ın izniyle, milletimizin dualarıyla, destekleriyle afet konutlarımızı bir yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Onların duasını alacağız. Onların mutluluklarına hep birlikte şahit olacağız. Bu bizim boynumuzun borcu. Kıymetli kardeşlerim biz 20 yıldır aziz milletimize ne söz verdiysek bu sözleri tutuyoruz."
İftara, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran, ilçe başkanları ve partililer katıldı.