Bölücülük 'Kandil'i yandı! PKK elebaşından Kılıçdaroğlu'na 'tutumu umut veriyor' övgüsü | HDP'den 'tutum belgesi' dayatması

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kaldı. CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP'nin de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6'lı koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.
Binbir kaosun gölgesinde şartlı 'evet' ile aday seçilen Kılıçdaroğlu'na ilk destek terörün siyasi ayağı HDP'den geldi. HDP'li ve CHP'li kurmaylar arasında ittifak flörtü hız kazandı, taraflar birbirlerine arka çıkan açıklamalarını peşi sıra sıraladı.
İYİ PARTİ'DE HDPKK'YI AKLAMA SEANSLARI
Milliyetçi geçinen İYİ Parti'de de HDP'yi aklama seansları baş gösterdi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, "HDP'nin var olma hakkını tanıyoruz, seçmenlerin kapısını çalacağız" dedi.
İTTİFAK PKK KANALINDA RESMİYET KAZANDI: BERABER HAREKET EDECEĞİZ
6'lı koalisyonun HDPKK'yla yaptıkları ittifak flörtlerinin gölgesinde, HDP'den ittifakı resmiyete döken bir çıkış geldi.
PKK'nın yayın organı Medya Haber'de yayınlanan 'Kurdistan Gündemi' adlı bölücü programda konuşan HDPKK'lı Sezai Temelli, "Seçimler kesinlikle önemli. Her şeyden önce iktidarı hep birlikte devireceğiz. HDP ile, Emek Özgürlük ile, bu iktidara karşı var olan bütün ittifaklarla beraber (6'lı koalisyon) devireceğiz" ifadelerini kullandı.
Sürece HDPKK'nın öncülük edeceğini dile getiren Temelli şu ifadeleri kullandı;
"Bu iktidarı devirdiğimiz gün bir son değil bir başlangıç olacak. Ondan sonraki sürecin inşasına HDP öncülük edecek. İttifaklar (CHP ve İyi Parti) ile beraber hareket edeceğiz"