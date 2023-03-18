Bölücülük 'Kandil'i yandı! PKK elebaşından Kılıçdaroğlu'na 'tutumu umut veriyor' övgüsü | HDP'den 'tutum belgesi' dayatması





İTTİFAK PKK KANALINDA RESMİYET KAZANDI: BERABER HAREKET EDECEĞİZ

6'lı koalisyonun HDPKK'yla yaptıkları ittifak flörtlerinin gölgesinde, HDP'den ittifakı resmiyete döken bir çıkış geldi.

PKK'nın yayın organı Medya Haber'de yayınlanan 'Kurdistan Gündemi' adlı bölücü programda konuşan HDPKK'lı Sezai Temelli, "Seçimler kesinlikle önemli. Her şeyden önce iktidarı hep birlikte devireceğiz. HDP ile, Emek Özgürlük ile, bu iktidara karşı var olan bütün ittifaklarla beraber (6'lı koalisyon) devireceğiz" ifadelerini kullandı.

Sürece HDPKK'nın öncülük edeceğini dile getiren Temelli şu ifadeleri kullandı;



"Bu iktidarı devirdiğimiz gün bir son değil bir başlangıç olacak. Ondan sonraki sürecin inşasına HDP öncülük edecek. İttifaklar (CHP ve İyi Parti) ile beraber hareket edeceğiz"