Manda Kemal ithal vizyon! CHP'nin programına katılan profesörden Kılıçdaroğlu'na 'Jeremy Rifkin' uyarısı: Yüzüne yüzüne söyledi



Ancak adına 'vizyon' denen bu toplantı tam bir fiyaskoya dönüştü.



ABD'DEN İTHAL VİZYON

Yanına topladığı bazı isimlerle tanıtım gerçekleştiren Kemal Kılıçdaroğlu ilk şoku Almanya eski şansölyesi Angela Merkel'in enerji sektörünü "yeşil enerji" politikaları ile batıran eski danışmanı ABD'li Jeremy Rifkin konuşması ile yaşadı.

Tenezzül edip Türkiye'ye bile gelmeyen Rifkin uzaktan bağlantı ile vizyon çizmeye çalıştı. Rifkin'in konuşması sırasında salonda büyük kargaşa yaşandı. Rifkin konuşurken internet bağlantısında kopmalar yaşandı. Sadece Kemal Kılıçdaroğlu'nda çeviri kulaklığı olması salondakilerin konuşmayı anlamamasına sebep oldu.