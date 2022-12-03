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    • Güncel
    • 03.12.2022 17:41
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    • 03.12.2022 17:59
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    Manda Kemal ithal vizyon! CHP'nin programına katılan profesörden Kılıçdaroğlu'na 'Jeremy Rifkin' uyarısı: Yüzüne yüzüne söyledi

    ABD'den ithal danışman getirerek sözde vizyon açıklayan CHP'nin “İkinci Yüzyıla Çağrı” başlıklı toplantısı tam bir fiyaskoya dönüştü. Programa katılan Prof. Dr. Hakan Kara, CHP’yi ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu Jeremy Rifkin konusunda uyardı. Kara, "Dışarıdan şablon şeklinde gelen politikaların sürdürülebilir olmadığını gördük" dedi. Takvim.com.tr fıkralara konu olacak vizyon toplantısında yaşanan garabeti sizler için derledi.

    Kılıçdaroğlu’na ’Rifkin’ uyarısı! Yüzüne yüzüne söyledi

    ABD ve Londra'da icazet yoklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 3 Aralık'ı işaret edip "Ey dünya seninle rekabet etmeye geliyoruz, 3 Aralık'ı bekle" ifadelerini kullanmıştı.

    Her fırsatta aday olmak istediğini dile getiren ancak bir türlü ittifak ortaklarını ikna edemeyen Kılıçdaroğlu, "İkinci Yüzyıla Çağrı" başlıklı toplantıda partisinin 'vizyon'unu açıkladı.


    Ancak adına 'vizyon' denen bu toplantı tam bir fiyaskoya dönüştü.

    ABD'DEN İTHAL VİZYON
    Yanına topladığı bazı isimlerle tanıtım gerçekleştiren Kemal Kılıçdaroğlu ilk şoku Almanya eski şansölyesi Angela Merkel'in enerji sektörünü "yeşil enerji" politikaları ile batıran eski danışmanı ABD'li Jeremy Rifkin konuşması ile yaşadı.

    Tenezzül edip Türkiye'ye bile gelmeyen Rifkin uzaktan bağlantı ile vizyon çizmeye çalıştı. Rifkin'in konuşması sırasında salonda büyük kargaşa yaşandı. Rifkin konuşurken internet bağlantısında kopmalar yaşandı. Sadece Kemal Kılıçdaroğlu'nda çeviri kulaklığı olması salondakilerin konuşmayı anlamamasına sebep oldu.

    SELVİ HANIM UYUTAN VİZYON
    Kılıçdaroğlu'nun kendi PR'ı için önemli günlerde sürekli olarak poz vermeye zorladığı eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Rifkin'in konuşması sırasında uyuya kaldı.



        Öte yandan İstanbul Lütfü Kırdar Uluslararası Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen söz konusu toplantı komiklik boyutunu aşıp trajikomik bir hal de aldı.

        CHP'nin İkinci Yüzyıl Programı'na katılan Prof. Dr. Hakan Kara, CHP'yi Kemal Kılıçdaroğlu'nu ithal başdanışmanı Jeremy Rifkin konusunda uyardı.



        "Dışardan gelen politikalar işe yaramıyor" diyen Kara şu ifadeleri kullandı;

        Türkiye'nin 40 yılı aşkın bir dışa açılma deneyimi var. Buradan artık sert bir şekilde geriye dönüş çok zor. Bununla yaşamasını ve buradan gelebilecek olumlu faktörleri öne çıkaran, olumsuzları dengeleyen araç tasarımına ihtiyaç var. Bunları yaparken, ülkeye özgü ihtiyaçları gözetmek ve geçmişten alınan dersleri de içselleştirmek lazım. Dışarıdan şablon şeklinde gelen politikaların sürdürülebilir olmadığını gördük.
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