Manda Kemal ithal vizyon! CHP'nin programına katılan profesörden Kılıçdaroğlu'na 'Jeremy Rifkin' uyarısı: Yüzüne yüzüne söyledi

ABD ve Londra'da icazet yoklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 3 Aralık'ı işaret edip "Ey dünya seninle rekabet etmeye geliyoruz, 3 Aralık'ı bekle" ifadelerini kullanmıştı.
Her fırsatta aday olmak istediğini dile getiren ancak bir türlü ittifak ortaklarını ikna edemeyen Kılıçdaroğlu, "İkinci Yüzyıla Çağrı" başlıklı toplantıda partisinin 'vizyon'unu açıkladı.
Ancak adına 'vizyon' denen bu toplantı tam bir fiyaskoya dönüştü.
ABD'DEN İTHAL VİZYON
Yanına topladığı bazı isimlerle tanıtım gerçekleştiren Kemal Kılıçdaroğlu ilk şoku Almanya eski şansölyesi Angela Merkel'in enerji sektörünü "yeşil enerji" politikaları ile batıran eski danışmanı ABD'li Jeremy Rifkin konuşması ile yaşadı.
Tenezzül edip Türkiye'ye bile gelmeyen Rifkin uzaktan bağlantı ile vizyon çizmeye çalıştı. Rifkin'in konuşması sırasında salonda büyük kargaşa yaşandı. Rifkin konuşurken internet bağlantısında kopmalar yaşandı. Sadece Kemal Kılıçdaroğlu'nda çeviri kulaklığı olması salondakilerin konuşmayı anlamamasına sebep oldu.
SELVİ HANIM UYUTAN VİZYON
Kılıçdaroğlu'nun kendi PR'ı için önemli günlerde sürekli olarak poz vermeye zorladığı eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Rifkin'in konuşması sırasında uyuya kaldı.