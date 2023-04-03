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    • 03.04.2023 10:53
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    Başkan Erdoğan'dan ABD Büyükekçisi Jeff Flake'in Kılıçdaroğlu'nu ziyaretine tepki: Amerika'ya bu seçimlerde bir ders vermemiz lazım

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs seçimlerine giden süreçte ABD Büyükekçisi Jeff Flake'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile kurduğu temasa tepki gösterdi. Erdoğan, "Amerik'ya bu seçimlerde bir ders vermemiz lazım" diyerek, Joe Biden oradan konuşuyor, Biden'ın buradaki büyükelçisi ne yapıyor? Gidiyor bay bay Kemal'i ziyaret ediyor. Ayıptır, biraz kafanı çalıştır. Sen büyükelçisin. Senin buradaki muhatabın Cumhurbaşkanı'dır." ifadelerini kullandı. Takvim.com.tr Flake'in Kılıçdaroğlu ile temasını ve arka planını yazmıştı...

    takvim.com.tr
    Amerika’ya ders vermek lazım

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan Bağcılar'da yapımı tamamlanan tesislerin toplu açılış töreninin ardından Ülkü Ocakları görevlileri tarafından karşılanan Erdoğan, burada ocak hakkında yetkilerden bilgi aldı.

    Başkan Erdoğan, "Bir üstadım derdi ki '1'e 100' Gençler getirmesi lazım. Hani diyorlar ya 'gençlik bizde'. Onlara gençliğin kimde olduğunu 14 Mayıs'ta göstereceğiz. Neyle? Her genç 100 tane... Bizim de buğday taneleri gibi 100 binlerce taneyi inşallah 14 Mayıs'ta arttırmamız lazım." dedi.

    Depremden sonra yapılan evlerin Elazığ halkı için devletin sahiplenmesinin nişanesi olduğunu ifade eden Erdoğan, "Devletimiz halkını yalnız bırakmayacak. Sahiplenecek, sahipleniyor. Bu işi de en başarılı şekilde yürütüyoruz. Yoğun bir gayret var." diye konuştu.

    FLAKE'IN KILIÇDAROĞLU İLE TEMASINA TEPKİ: BÜYÜKELÇİSİN KAFANI ÇALIŞTIR
    Başkan Erdoğan, ziyaretinde ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake'nin, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmesine ilişkin, "Amerika'ya bu seçimlerde bir ders vermemiz lazım. Joe Biden oradan konuşuyor, Biden'ın buradaki büyükelçisi ne yapıyor? Gidiyor bay bay Kemal'i ziyaret ediyor. Ayıptır, biraz kafanı çalıştır. Sen büyükelçisin. Senin buradaki muhatabın Cumhurbaşkanı'dır." ifadelerini kullandı.

    "BÜYÜKELÇİ OLARAK GÖREVİNİ BİLECEKSİN"
    "Sen bundan sonra hangi yüzle Cumhurbaşkanı'ndan randevu isteyeceksin?" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

    "Bizim kapılar kapandı ona, bir daha göremezsin. Niye? Haddini bileceksin. Büyükelçi olarak görevini bileceksin. Bir büyükelçi nasıl çalışır, bunu öğreneceksin. Bunu öğrenmediğin takdirde bu kapı öyle yol geçen hanı değil, giremezsin. Onun için de inşallah 14 Mayıs'a iyi hazırlanıyoruz, iyi koşturuyoruz. Rabbimin de lütfuyla özellikle 6 milyonu aşkın gencimiz var. Bu gençlerimizin seçimlerdeki duruşu çok çok önemlidir."

    Başkan Erdoğan'a, MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem tarafından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından kampanyası başlatılan "Cumhuriyetin 100. yılında 100 oy kartı" takdim edildi.

    Ziyareti sırasında Bahçeli'yi de arayarak kısa süre görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de eşlik etti.

        TAKVİM.COM.TR GÖRÜŞMEYİ YAZMIŞTI
        Takvim.com.tr Flake-Kılıçdaroğlu temasının arka planını yazmıştı.

        Pazarlıklar sonrası 6'lı koalisyonun adayı olan ve Terör örgütü PKK'nın merkezi Kandil'den "Yolunuz açık" mesajı ile HDP'nin desteğini alan Kılıçdaroğlu ABD ile de yakın temasa geçti

        Geride bıraktığımız aylarda adaylığı için ABD ve Londra kapılarında icazet yoklayan, ABD'den danışman ithal ederek vizyon açıklayan Kılıçdaroğlu geçtiğimiz hafta ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake ile bir araya geldi.

        CHP Genel Merkezi'ndeki görüşmede, Ünal Çeviköz de hazır bulundu.



        Çeviköz detayına dikkat çekmekte fayda var...

        Çünkü CHP'de bu isim, Türkiye karşıtı her oluşuma aleni destek veriyor. Mavi Vatan davasında Yunan'la ağız birliği yapıyor, Türkiye'yi bilimum ülkelere şikayet ediyor.

        ABD'den medet umması da bu işin cabası...

        "ABD TÜRKİYE MÜDAHALE ETSİN" ÇAĞRISI
        CHP'li Ünal Çeviköz, 2020 yılında aleni bir şekilde ABD'nin Türkiye müdahale etmesi gerektiğini savunmuş Biden'a çağrı yapmıştı;

        "Joe Biden'dan beklentimiz, Türkiye için demokrasi vurgusu ve temel hak ve özgürlüklere vurgu yapması"



        Öte yandan Kılıçdaroğlu - Flake zirvesinde bir detay tüm dikkatleri üzerine topladı.

        KILIÇDAROĞLU'NUN ONAY MAKAMI OLARAK ABD'Yİ GÖRÜYOR
        Masada CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat, Gelecek ve DEVA'nın Ortak Politikalar Mutabakat Metni vardı...

        6'lı koalisyonun 'Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nde HDPKK'yı FETÖ'yü sevindirecek ifadeler mevcut.

        Metinde 'Kayyum uygulamalarına son vereceğiz' ifadeleri yer alıyor, KHK ile ilgili vaatler veriliyor. Kanal İstanbul'a ve Şehir Hastanelerine de karşı çıkılıyor.

        Flake ile yapılan görüşmede Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nin masaya getirmesi "Kılıçdaroğlu onay makamı olarak ABD'yi görüyor" yorumlarını da beraberinde getirdi.


            ABD'DEKİ 8 SAATLİK SIR
            Bilindiği üzere Kemal Kılıçdaroğlu, 2023 yolunda kirli siyasi ikballeri doğrultusunda ABD'de sır görüşmeler gerçekleştirmiş, söz konusu gezide 8 saat ortadan kaybolmuştu.

            CHP lideri 8 saatlik muammayı 'hamburger yemeye gittim' diyerek perdelemeye çalışmıştı. Takvim.com.tr gelişmeyi gündeme getirmiş, tüm detayları satır satır manşet manşet okurlarına aktarmıştı.

            *İlgili haberimizi okumak için fotoğrafın üzerin tıklayınız

            Kılıçdaroğlu, ABD'den ithal politikalar ve müstemleke valileriyle yönünü tayin etmeye çalışıyor. Bu duruma en somut örnek CHP liderinin ABD'li danışmanı Jeremy Rifkin...



            RİFKİN'İN POLİTİKALARI ALMANYA'DA KRİZE NEDEN OLDU
            Rifkin, Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'e de danışmanlık yapmıştı. Rifkin'in politikaları, Almanya'da enerji krizine neden olmuştu.

            Rifkin'in yenilenebilir enerji pilitikalarını hayata geçiren Angela Merkel politikaları neticesinde Almanya, nükleer santrallerini kapatmıştı. Santralleri kapanan Almanya, Rusya'dan gelen doğalgaza bağımlı oldu.

            Kılıçdaroğlu'nun peşi sıra 'ABD' hamlelerinin gölgesinde Joe Biden'ın Başkan Erdoğan'ı devirmek için muhalefete gönderdiği destek mesajını ve Kılıçdaroğlu'nun Biden seçilir seçilmez gönderdiği tebrik mesajını hatırlamakta fayda var;




            BİDEN'IN ERDOĞAN'I DEVİRMEK İÇİN MUHALEFETE GÖNDERDİĞİ DESTEK MESAJI
            ABD Başkanı Joe Biden, koltuğa oturmadan önce Erdoğan'ı devirmek için muhalefe mesaj göndermiş, "Bence ona (Erdoğan'a) çok farklı bir yaklaşım uygulamalıyız. Muhalif liderleri desteklediğimizi açıkça göstermemiz lazım" ifadelerini kullanmıştı.

            Biden'ın tepki çeken açıklamalarını hatırlayalım;

            Yani çok endişeliyim. Ama benim yaptığım gibi onlarla doğrudan temasa geçip Erdoğan'ı yenecek duruma gelmeleri için hala var olan Türk liderliği unsurlarından daha fazla verim almalı ve onları güçlendirmeliyiz. Darbe ile değil, seçim süreci ile... Partisi, İstanbul'dan dışarı atıldı. Peki biz ne yapıyoruz? Burada oturup boyun eğiyoruz.

            Yapacağım en son şey, ona Kürtler konusunda boyun eğmek olurdu.



                İLK TEBRİK MANİDAR BİR ŞEKİLDE KILIÇDAROĞLU'NDAN GELDİ!
                Biden, ABD'de Başkan seçildikten sonra ilk tebriği manidar bir şekilde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu göndermişti.

                Kılıçdaroğlu mesajında "Amerika Birleşik Devletleri'nin 46. Başkanı olarak seçilen Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris'i tebrik ederim. Türkiye - ABD arasındaki dostluğun ve stratejik müttefiklik ilişkilerimizin güçlenmesini dilerim." ifadelerini kullanmıştı.

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                Amerika’ya ders vermek lazım
                Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan ABD Büyükekçisi Jeff Flake'in Kılıçdaroğlu'nu ziyaretine tepki: Amerika'ya bu seçimlerde bir ders vermemiz lazım
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