Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener'in yeni planı devrede: Aday olma Kılıçdaroğlu





KİLLİK'E OFİSİ ÖNÜNDE TEPKİ

Killik, sosyal medyadan paylaştığı "4 Şubat 2023" başlıklı bir video ile adeta Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etmişti. Killik'in ofisinin önüne giden bir genç "Kılıçdaroğlu aday olmasın" pankartı açtı.

CHP'DEN AKŞENER VE İYİ PARTİ'YE TEHDİT

3 Şubat'ta yaşanan gelişmeler sonrası gençlerle buluşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu alana gelmeden önce harekete geçen CHP Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik sosyal medya hesabından isim vermeden İyi Parti ve Akşener'i adeta tehdit etmişti. Killik, yaptığı paylaşımda, "Birilerinin eline pankart tutuşturup, genel merkeze gönderenler fazla şaşırmasın, sabrımızı taşırmasınlar. CHP gençliği yüzbinlerle ölçülmez! Buradayız, Genel Başkanımızın yanındayız!" ifadelerini kullanmıştı.

EKREM İMAMOĞLU İLE KILIÇDAROĞLU ARASINDAKİ 'ADAYLIK' KRİZİ

Bilindiği üzere Kılıçdaroğlu'nun adaylığı İYİ Parti kanadından sık sık veto yiyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, adaylık için Ekrem İmamoğlu'nu işaret edip, yurt içi düzenlenen mitinglerle İBB Başkanı'nı parlatmaya çalışıyor.

Saraçhane'deki miting ile başlayan süreç, İYİ Parti kanadından yapılan "Kılıçdaroğlu aday olursa ayrı aday çıkarırız" restiyle büyük bir kaosa dönüşmüştü.



İYİ Partili Cihan Paçacı, "kendi adayımızı çıkarırız" resti sonrası partideki görevlerinden el çektirilmişti. Kılçdaroğlu ise adaylığının önündeki en büyük engel olarak karşısına çıkan İBB Başkanı'na sık sık, "Sen 16 milyona hizmet edeceksin" diyerek ayar veriyor.