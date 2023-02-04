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    • Güncel
    • 04.02.2023 22:17
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    • 04.02.2023 22:29
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    Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener'in yeni planı devrede: Aday olma Kılıçdaroğlu

    2023 seçimlerine sayılı bir zaman kalmasına rağmen 6+1’li koalisyon masasında adaylık krizi daha da derinleşiyor. Son olarak kendisinin adaylığına set çekmek isteyen Meral Akşner'e karşı Kılıçdaroğlu, "Ben Kemal. Geliyorum" yazılı afiş hamlesine imza atmış ve İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu etkinlikte "Cumhurbaşkanı Kemal" sloganları atılmıştı. Yaşananlar sonrası Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener yeni planlarını devreye soktu. Başta Kılıçdaroğlu'nun Geleceği Kur Gençlik Festivali"nde yaptığı konuşma sırasında olsun, sosyal medya ve birçok alanda "Aday olma Kılıçdaoğlu" kumpası başlatıldı.

    takvim.com.tr
    Meral ve Ekrem’in yeni adaylık planı

    2023 seçimlerine sayılı bir zaman kalmasına rağmen 6+1'li koalisyon masasında adaylık üzerinden yaşanan savaş farklı boyut kazandı.



    Adaylık için önüne set çeken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i köşeye sıkıştırmak isteyen Kılıçdaroğlu son olarak "Ben Kemal. Geliyorum" yazılı afiş hamlesine imza atmıştı.

    EKREM VE KEMAL'İN SLOGAN SAVAŞLARI
    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, adaylık için kendisine rakip gösterilen Ekrem İmamoğlu ile İstanbul'da bir etkinliğe katıldı. Kılıçdaroğlu'nun salona girmesi sonrası, parti teşkilatı tarafından "Ben Kemal, geliyorum." yazılı bir pankart açıldı.



    SLOGANLARI DUYDU YÜZÜ DÜŞTÜ
    Pankart ile birlikte, "Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu" sloganı atıldı. Sloganı duyunca çok bozulan Ekrem İmamoğlu, alkışlayanlara da ters bakışlar attı. İmamoğlu'nun somurtkan ve mutsuz tavrı dikkat çekti.



        EKREM'DEN KARŞI ATAK
        Yaşanan bu gelişmelerin gölgesinde "Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu" sloganlarını hazmedemeyen Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener adeta karşı atağa kalkarak yeni planlarını devreye soktu. Ekrem İmamoğlu tarafından yönlendirildiği iddia edilen kişiler Kılıçdaroğlu'na karşı "Kılıçdaroğlu aday olma" kampanyası başlattı. Öte yandan İmamoğlu'nun sağ kolu Murat Ongun'a bağlı sosyal medyacılar da 'Aday olma' kampanyasını dijital medyada devreye sokmak için harekete geçti.



        İMAMOĞLU'NUN ADAYLIK İÇİN YENİ PLANI DEVREDE: KILIÇDAROĞLU ADAY OLMA
        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da CHP Gençlik Kolları'nın düzenlediği "Geleceği Kur Gençlik Festivali"nde açıklamalarda bulunduğu sırada tribünlerde yer alan bir partili genç, Kılıçdaroğlu'na seslenip "Aday olma" diye bağırdı.



        PROTESTOCU GENCİN AĞZINI KAPATIP SUSTURMAYA ÇALIŞTILAR
        Gencin sözleri salonda şaşkınlığa neden olurken, kısa sürede diğer partililer tarafından alaşağı edildi. Partililer, "Aday olma" diyen gencin ağzını elleriyle kapatmaya çalıştı, o anlar saniye saniye kameralara yansıdı.



            TRT CANLI YAYININDA MUHABİRİN MİKRFONUNA "KILIÇDAROĞLU ADAY OLMA" DİYE BAĞIRDILAR
            Diğer bir "Kılıçdaroğlu aday olma" söylemi TRT muhabirinin Ankara'da kar yağışı ile ilgi canlı yayın yaptığı sırada gerçekleşti. Aniden yaklaşan bir genç muhabirin mikrofonuna yakalaşarak "Kılıçdaroğlu aday olmasın" ifadelerini kullandı.



            SOSYAL MEDYA HAREKETE GEÇTİ
            Kılıçdaroğlu'nun adaylığını engellemek için Akşener ve İmamoğlu ikilisinin yeni planı sosyal medyada da devreye girdi. Bazı kullanıcılar '#AdayOlmaKılıçdaroğlu' etiketiyle paylaşımlara imza attı.



            İşte bazı paylaşımlar;
            "Ben vatani görevimi yaptım, delirme sırası sizde."



                "İnsanlar artık doldu ve bardağı taşıran son damla bu oldu Seçime sayılı günler kaldı bu işin sonunda biz galip gelmek istiyoruz, bu mücaadeleye devam edersek de galip geleceğiz ve şunu yenilemekte fayda var : Tasmalılar değil halk kazanacak"



                "Bu moruğun inadı bizi bitirecek...diktatör kemal......."



                KİLLİK'E OFİSİ ÖNÜNDE TEPKİ
                Killik, sosyal medyadan paylaştığı "4 Şubat 2023" başlıklı bir video ile adeta Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etmişti. Killik'in ofisinin önüne giden bir genç "Kılıçdaroğlu aday olmasın" pankartı açtı.

                CHP'DEN AKŞENER VE İYİ PARTİ'YE TEHDİT
                3 Şubat'ta yaşanan gelişmeler sonrası gençlerle buluşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu alana gelmeden önce harekete geçen CHP Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik sosyal medya hesabından isim vermeden İyi Parti ve Akşener'i adeta tehdit etmişti. Killik, yaptığı paylaşımda, "Birilerinin eline pankart tutuşturup, genel merkeze gönderenler fazla şaşırmasın, sabrımızı taşırmasınlar. CHP gençliği yüzbinlerle ölçülmez! Buradayız, Genel Başkanımızın yanındayız!" ifadelerini kullanmıştı.

                EKREM İMAMOĞLU İLE KILIÇDAROĞLU ARASINDAKİ 'ADAYLIK' KRİZİ
                Bilindiği üzere Kılıçdaroğlu'nun adaylığı İYİ Parti kanadından sık sık veto yiyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, adaylık için Ekrem İmamoğlu'nu işaret edip, yurt içi düzenlenen mitinglerle İBB Başkanı'nı parlatmaya çalışıyor.

                Saraçhane'deki miting ile başlayan süreç, İYİ Parti kanadından yapılan "Kılıçdaroğlu aday olursa ayrı aday çıkarırız" restiyle büyük bir kaosa dönüşmüştü.

                İYİ Partili Cihan Paçacı, "kendi adayımızı çıkarırız" resti sonrası partideki görevlerinden el çektirilmişti. Kılçdaroğlu ise adaylığının önündeki en büyük engel olarak karşısına çıkan İBB Başkanı'na sık sık, "Sen 16 milyona hizmet edeceksin" diyerek ayar veriyor.

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                Haberler Güncel Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener'in yeni planı devrede: Aday olma Kılıçdaroğlu
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