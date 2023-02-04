Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener'in yeni planı devrede: Aday olma Kılıçdaroğlu

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kalmasına rağmen 6+1'li koalisyon masasında adaylık üzerinden yaşanan savaş farklı boyut kazandı.
Adaylık için önüne set çeken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i köşeye sıkıştırmak isteyen Kılıçdaroğlu son olarak "Ben Kemal. Geliyorum" yazılı afiş hamlesine imza atmıştı.
EKREM VE KEMAL'İN SLOGAN SAVAŞLARI
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, adaylık için kendisine rakip gösterilen Ekrem İmamoğlu ile İstanbul'da bir etkinliğe katıldı. Kılıçdaroğlu'nun salona girmesi sonrası, parti teşkilatı tarafından "Ben Kemal, geliyorum." yazılı bir pankart açıldı.
SLOGANLARI DUYDU YÜZÜ DÜŞTÜ
Pankart ile birlikte, "Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu" sloganı atıldı. Sloganı duyunca çok bozulan Ekrem İmamoğlu, alkışlayanlara da ters bakışlar attı. İmamoğlu'nun somurtkan ve mutsuz tavrı dikkat çekti.