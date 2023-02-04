Muharrem İnce’den yaylım ateşi! CHP’ye İP’e Ali Babacan’a... Yerden yere vurdu

Adaylık için adı geçen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ın Belediye Başkanlıklarını başarılı bulmadığını söyleyen İnce "Millet zaten kararını verir" ifadelerini kullandı.

İnce'nin 6'lıyı yerden yere vurduğu açıklamarından öne çıkanlar şu şekilde;

CHP'YE 'YETER SÖZ MİLLETİNDİR' TEPKİSİ

"Slogana bakıyorum 'Yeter! Söz milletin' diyor. 1950'de bunu kim söylemiş? Demokrat Parti. Kime karşı söylemiş? İktidara karşı söylemiş. Muhalefette kim var? Demokrat Parti var. Yanında CHP var. Bunu Demokrat Parti, CHP'ye demiş. İkisi yan yana. Milli Birlik Komitesi'nin bildirisini Türkeş okumuş. Türkeş'in partisi iktidar partisinin yanında. 'Yeter! Söz milletindir' diyorsun Genel Merkezi'ne onu asıyorsun. Takıldığın yer burası mı? Buna mı kaldın yani? Karıştı her şey birbirine."

ALİ BABACAN'A: BU NASIL BİR FETÖ AĞZIDIR

Ali Babacan'ın geçtiğimiz hafta 6'lı koalisyonun metnini kast ederek, "Avrupa bize aferin diyecek" ifadelerini kullanmasına tepki gösteren Muharrem İnce, "Bu nasıl bir komplekstir? Bu nasıl bir FETÖ ağzıdır? Bu nasıl bir emperyalist uşaklığıdır. Bu nasıl bir teslimiyettir? Böyle bir şey olamaz. Avrupa'nın aferinine ihtiyacımız yok bizim ama milletin aferinine ihtiyacımız var. Bir ulusal, milli duruş lazım. Siyaseti yaparız. Bugün o kazanır, yarın biz kazanır. Bir duruş lazım. Sonra bunu toparlamaya çalışacaksın. Bu olamaz." dedi.

6'LI MASANIN MUTABAKAT METNİ İÇİN NE DİYOR?

6'lının FETÖ'ye ve PKK'ya selam çaktığı metnini de eleştiren İnce şunları söyledi;

"Laiklik yok hiç. Memleket Partisi'nin kırmızı çizgisidir laiklik. Laik bilimsel ve parasız bir eğitim. Yok ama bu metinde. Tarattım tek tek. Mesela ne yok? İstanbul Sözleşmesi yok. Eğitim yok. Eğitim nasıl olacak? Tarikatlara teslim edilecek mi, edilmeyecek mi? Kürt sorunu yok. Nasıl çözülecek? Korona yok. Bir pandemi yaşamışız. Yeni bir salgın yaşarsak ne yapacağız? Bu yok. Cemevleri yok. Ben Memleket Partisi adına söz veriyorum. 45 gün içinde Cemevleri'nin hukuki statüsünü tanıyacağız. İbadethane Statüsü... Libya Tezkeresi'nde ne yapacaklar? İYİ Parti 'evet' dedi, CHP 'hayır' oyu verdi. Bir daha Libya tezkeresi geldiğinde ne yapacaklar. "

Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık dayatmasına karşı İYİ Parti'nin özellikle Genel Başkan Yardımcıları Cihan Paçacı ve Ümit Özlale'nin çıkışları, DEVA Gelecek Saadet, DP'nin Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına göz kırpmasını da yorumlayan İnce masanın restleşme ve pastadan pay kapma derdinde olduğunu söyledi.

Takvim.com.tr Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun defalarca yazdığı restlemeyi İnce şu ifadelerle yorumladı;

"2 bin 300 vaadi olanların bir adayı olacaktır, herhalde 15 Mayıs'a bırakmayacaklardır. Karşılıklı birbirlerine ayar veriyorlar. Yardımcılar üzerinden ayar veriyorlar. Bu karşılıklı restleşme. Diğer partiler de pastadan pay kapma telaşında. CHP ve İYİ Parti'yi ayrı tutuyorum, bizim anketimiz var, aldığımız oy diğer 4 partinin aldığı oydan daha fazla. Güvenilir bir araştırma."