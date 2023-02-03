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    • Güncel
    • 04.02.2023 00:48
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    • 04.02.2023 01:02
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    Ekremci Halk TV'de Kemal Kılıçdaroğlu'nu 'yerme' yayını! İYİ Parti'den 'muhtar' operasyonu: Akşener'in kurmayı başrolde

    CHP - İYİ Parti hattında devam eden savaşta çatışmalar şiddetlendi. Kılıçdaroğlu'nun "Ben Kemal, geliyorum" diyerek ilan ettiği adaylığa "Bu mücadele hiçbir kaprise hiçbir inada feda edilemez" sözleriyle tepki veren Akşener'den sonra İYİ Partili kurmaylar da topa girdi. İYİ Parti Teknolojik Dönüşümden Sorumlu Başkan Yardımcısı Yiğit Karakış'ın Kılıçdaroğlu'nu hedef alıp İmamoğlu'nu işaret ettiği paylaşımın etkileri sürerken bomba bir gelişme daha yaşandı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale ve Ekremci Halk TV el ele vererek 'Kılıçdaroğlu'nu yerme' yayını icra etti. Özlale, "İşsizlik sorununu üniversite mezunlarını muhtarlara danışman atayarak çözemeyiz" diyerek CHP liderini hedef aldı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    İYİ Parti’den Kılıçdaroğlu’na ’muhtar’ operasyonu

    Türkiye seçimlere sayılı bir zaman kala muhalefet içerisindeki kavga, küçük hesaplaşma ve adaylık kaosuna şahit oluyor.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu her seferinde 'aday benim' mesajı verse de İYİ Parti vetosunu bir türlü aşamıyor. Meral Akşener kazanacak bir aday söylemine sığınıyor, Ekrem İmamoğlu'nun önünü açarak CHP'yi içten vuruyor.

    CHP - İYİ Parti hattındaki karşılıklı salvolaşmalar ise hız kesmeden sürüyor. Kılıçdaroğlu'nun kurmayları adayın açıklanması için 13 Şubat'ı işaret etse de İYİ Partililer ısrarla bu durumu inkar ediyor.

    AKŞENER'DEN KILIÇDAROĞLU'NA: "BU MÜCADELE HİÇBİR KAPRİSE HİÇBİR İNADA FEDA EDİLEMEZ"
    Akşener son olarak "Bu mücadele hiçbir kaprise hiçbir inada feda edilemez" sözleri ile tüm dikkatleri üzerine topladı. Bu sözlerin ana hedefinin ise "Ben Kemal, geliyorum" diyerek adaylığını ilan eden Kılıçdaroğlu olduğu su götürmez bir gerçek.


    Akşener'den sonra İYİ Partili kurmaylar da topa girdi.

    İYİ Parti Teknolojik Dönüşümden Sorumlu Başkan Yardımcısı Yiğit Karakış, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı olduklarını belirtti ve "Biz şahsi ikbalimizi mi tartışacağız? Seçmenin en çok güvendiği, kazanma ihtimali en yüksek adayı cumhurbaşkanı yapacağız" diyerek Ekrem İmamoğlu'nu işaret etti.



        Bu tartışma tüm sıcaklığını korurken 'Ekremci' medyanın baş aktörlerinden biri olan Halk TV'de bomba bir yayın kayıtlara geçti.

        İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, CHP yandaşı Şirin Payzın'ın sunduğu Halk Meydanı isimli programa konuk olarak katıldı.



        Özlale burada yaptığı "İşsizlik sorununu üniversite mezunlarını muhtarlara danışman atayarak çözemeyiz" çıkışıyla CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na olay bir göndermede bulundu.

        KILIÇDAROĞLU'NUN "HER MUHTARA BİR YARDIMCI" VAADİ
        Bilindiği üzere Kılıçdaroğlu, geride bıraktığımız günlerde Mersin'de yaptığı açıklamada çok sayıda üniversiteli işsiz olduğunu iddia ederek her muhtara bir yardımcı vaadinde bulunmuştu.

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        İmamoğlu’ndan KK’nın adaylığı ’hata’ çıkışı!
        Haberler Güncel Ekremci Halk TV'de Kemal Kılıçdaroğlu'nu 'yerme' yayını! İYİ Parti'den 'muhtar' operasyonu: Akşener'in kurmayı başrolde
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