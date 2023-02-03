Ekremci Halk TV'de Kemal Kılıçdaroğlu'nu 'yerme' yayını! İYİ Parti'den 'muhtar' operasyonu: Akşener'in kurmayı başrolde





Bu tartışma tüm sıcaklığını korurken 'Ekremci' medyanın baş aktörlerinden biri olan Halk TV'de bomba bir yayın kayıtlara geçti.



İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, CHP yandaşı Şirin Payzın'ın sunduğu Halk Meydanı isimli programa konuk olarak katıldı.







Özlale burada yaptığı "İşsizlik sorununu üniversite mezunlarını muhtarlara danışman atayarak çözemeyiz" çıkışıyla CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na olay bir göndermede bulundu.