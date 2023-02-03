Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'ne "Ben Kemal geliyorum" afişi astırdı! Akşener'e yeni tehdit: "Sabrımızı taşırmasınlar"

"BİZ DE ONAY MAKAMI DEĞİLİZ"

"Ben Kemal. Geliyorum" afişini CHP'liler sosyal medyadan paylaşmaya devam ederken Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı olan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve partililerin nasıl tepki vereceği merak konusu oldu. Zira son olarak İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, "CHP masayı Kemal Bey'in Cumhurbaşkanlığını onaylatmak için kurduysa, biz de onay makamı değiliz." demişti.

CHP'DEN AKŞENER VE İYİ PARTİ'YE TEHDİT

3 Şubat'ta yaşanan gelişmeler sonrası bugün gençlerle buluşalacak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu alana gelmeden önce harekete geçen CHP Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik sosyal medya hesabından isim vermeden İyi Parti ve Akşener'i adeta tehdit etti.