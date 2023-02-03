Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'ne "Ben Kemal geliyorum" afişi astırdı! Akşener'e yeni tehdit: "Sabrımızı taşırmasınlar"

6+1'li kaos koalisyonunda adaylık krizi sürerken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den hamleler gelmeye devam ediyor.
"BEN KEMAL GELİYORUM" AFİŞİ ASILDI
Son olarak yaptığı açıklamalarla adaylığını adeta ilan eden Kılıçdaroğlu, 13 Şubat'ta toplanacak 6'lı koalisyonun toplantısına 10 gün kala CHP Genel Merkezi'nde yer alan ve Başkan Erdoğan'ın tepki gösterdiği "Yeter Söz Milletindir" afişini indirerek yerine "Ben Kemal. Geliyorum" afişini astırdı.
Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi Üyesi Deniz Demir, sosyal medya hesabından CHP Genel Merkezi'ne asılan yeni afişi paylaştı.
VATANDAŞTAN GÜNDEM OLAN HAREKET
Kılıçdaroğlu'nun "Ben Kemal. Geliyorum" afişinin genel merkeze asılmasının ardından bir vatandaşın karşı hamlesi sosyal medyada gündem oldu. İsminin Emirhan olduğu öğrenilen vatandaş, CHP Genel Merkezi'nin önünde "Kılıçdaroğlu aday olmasın" dövizi açıp poz verdi.