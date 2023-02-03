Son dakika: 2023 seçimlerine az bir süre kalmışken 6'lı koalisyon neden adayını açıklamıyor? Masa pazarlık masasına döndü!



ADAY NEDEN AÇIKLANMIYOR?

Tüm Türkiye'nin merak ettiği konu ise tam olarak şu: 6'lı koalisyon adayını neden açıklamıyor. Gerçekten bu partiler anlaşamadılar mı yoksa adaylık tartışmasını bir reklam aracı olarak mı kullanıyorlar?

Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür muhaletin merkezinde bulunan bir siyasi ile konuşmasını yazısına taşıdı. İşte o satırlar:

Sindirilmesi ağır sözler söylense de sanki hiçbir şey olmamış gibi 6 siyasi aktör, yuvarlak masada buluşup 9-10 saat konuştu.

Peki bütün bunlar çok "hoşgörü" sahibi oldukları için miydi yoksa hepsi rol müydü?

Doğrusu bu rol meselesini hep düşündüm. Zaman zaman da ucuz bir gündemde kalma çabası diye yazdım ve yorumladım. Ama bunu söylememe rağmen o kurgunun bir parçası olmaktan da kurtulamadım. Nasıl kurtulabilirdim ki, bu ülkenin 6 partisi bir araya geliyorsa doğal olarak dönüp bakar ve değerlendirirsiniz.

Ama artık bu iş çok uzadı ve işin tadı kaçtı. Sanıyorum bugünlerde sadece biz gazeteciler değil artık Millet İttifakı'nı destekleyenler de usandı ki hepsi isyan noktasında.

Buna rağmen masacıların umurunda değil. Öyle olsaydı, en azından 13 Şubat'ta veya hemen sonra adaylarını açıklarlardı. Ama açıklamayacaklar. Bunu da gereksiz tartışmalar nedeniyle veya "yıpranır" kaygısıyla değil, bilinçli olarak yapmayacaklar.



12 MART İŞARETİ

Önceki gün Ankara'da muhalefetin merkezinde bulunan bir siyasi aktörle konuştum. Israrla da adayın ne zaman açıklanacağını sordum.

Ne dese beğenirsiniz? "Biraz daha bekleyin."

Sonra da devam etti:

"Farkındaysanız her gün televizyonlarda Millet İttifakı'nın ya adayı ya bir çalışması ya da aralarındaki gerginlik tartışılıyor. Bundan iyi reklam mı olur? İsteseniz bunu parayla bile yapamazsınız."

Artık aralarındaki gerçek kavgayı gizlemek için mi yaptı bilemem ama araya girip sordum: "Bu sizin açınızdan güven sarsıcı olmaz mı?"

"Olmaz tabii, bu halk çabuk unutur. Seçim takvimi resmen açıklanıncaya kadar da adayımız açıklanmayacak."

Şaşırdınız mı bilmiyorum ama verdiği şu ayrıntı da dikkat çekici:

"Adayımız belli, herkes kendi çalışmasını da yapıyor. Neden aday meselesiyle işi tekleştirelim. Cumhurbaşkanı 10 Mart'ta seçim tarihini açıkladıktan, hatta Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra belki 12 Mart'ta adayımızı açıklarız. Acelemiz yok."

Herhalde en geç martta gerçekten kavga mı ettiklerini yoksa rol mü yaptıklarını, 14 Mayıs'ta halkın onlara nasıl baktığını öğreneceğiz.

YAZININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ

MASA PAZARLIK MASASINA DÖNDÜ

Öte yandan küçük ortakların büyük ortak CHP'den istekleri de var tabii. Öyle kuru kuruya Kılıçdaroğlu'na destek vermeyecekler. Birçok haberimizde 6'lı koalisyonun bakanlıkları paylaştığını dile getirmiştik.

Gelen son kulise göre, barajın çok altındaki küçük ortaklar Kılıçdaroğlu'ndan birtakım isteklerde bulunmuş. Milliyet gazetesi yazarı Zafer Şahin, "An itibarıyla CHP lideri Kılıçdaroğlu muhalefetin ortak adayı olmaya çok yakın. Saadet Partisi ve Demokrat Parti zaten yanında. Bu iki partiye CHP listelerinden 5'er milletvekilliği verileceği, isimlerin ve seçim bölgelerinin bugünden belli olduğu belirtiliyor. Davutoğlu elini biraz daha yüksek tutuyor. Meclis'te grup kuracak kadar, yani 20 milletvekilliği istiyor Kılıçdaroğlu'ndan. Babacan ise öncelikle HDP'nin kapatma davasından çıkacak sonucu bekliyor. HDP kapanırsa izleyeceği yol haritası farklı olacak ama Cumhurbaşkanı adaylığında Kılıçdaroğlu'na itiraz etmesi beklenmiyor. Tabii beklentilerinin karşılanması şartıyla" diye yazdı.

Şahin, Kılıçdaroğlu'nu zorlayan en büyük isteğin ise Meral Akşener'den geldiğini yazdı. Şahin, "Ve Meral Akşener… Kemal Bey'i en çok onun istekleri zorluyor. İcradan sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcılığı… Hükümet Sözcülüğü ve İçişleri Bakanlığı'nın kendisine bağlanması… Bitmedi… HDP'dekine benzer bir "Eş Başkanlık Modeli" öneriyor aslında CHP liderine. Kılıçdaroğlu seçildiği takdirde ilk gün partisinden istifa edecek. Çankaya Köşkü'nde oturacak, yürütme yetkisi Akşener tarafından kullanılacak, vs…" dedi.