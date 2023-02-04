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    • 04.02.2023 23:54
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    İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 15 şüpheli tutuklandı!

    Son dakika haberi! MİT ve Emniyet'in ortak operasyonunda İstanbul’da İsveç ve Hollanda Başkonsoloslukları ile Hristiyan ve Musevi vatandaşlara ait ibadethanelere yönelik eylem talimatı verildiği ileri sürülen 15 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleriyle bağlantıları bulunduğu belirlenirken, Başkonsolosluklar ile Hristiyan ve Musevi vatandaşlara ait ibadethanelere yönelik somut tehditleri tespit edilemedi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 15 şüpheli tutuklandı

    İstanbul'da düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ'tan bazı başkonsolosluklar ile Hristiyan ve Musevi vatandaşların ibadethanelerine yönelik eylem talimatı aldıkları öne sürülen 15 şüpheli yakalandı.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

    Ekipler, MİT ve İstihbarat Şube Müdürlüğünden iletilen bilgiler doğrultusunda, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasının ardından terör örgütü DEAŞ'ın sözde Horasan Vilayeti (ISKP) lider kadrosu tarafından İstanbul'daki İsveç ve Hollanda başkonsoloslukları ile Hristiyan ve Musevi vatandaşlara ait ibadethanelere yönelik eylem gerçekleştirme talimatı verildiği öne sürülen 15 şüpheliyi operasyonla gözaltına aldı.

        Şüphelilerin, DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleriyle bağlantıları bulunduğu belirlendi, ancak başkonsolosluklar ile Hristiyan ve Musevi vatandaşlara ait ibadethanelere yönelik somut tehditleri tespit edilemedi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 şüpheli tutuklandı.

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