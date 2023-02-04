İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 15 şüpheli tutuklandı!

Ekipler, MİT ve İstihbarat Şube Müdürlüğünden iletilen bilgiler doğrultusunda, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasının ardından terör örgütü DEAŞ'ın sözde Horasan Vilayeti (ISKP) lider kadrosu tarafından İstanbul'daki İsveç ve Hollanda başkonsoloslukları ile Hristiyan ve Musevi vatandaşlara ait ibadethanelere yönelik eylem gerçekleştirme talimatı verildiği öne sürülen 15 şüpheliyi operasyonla gözaltına aldı.