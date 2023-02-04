Kılıçdaroğlu, CHP binasına “Ben Kemal geliyorum” pankartı astı ama adresi yazmadı! TAKVİM rotasını çıkardı

Kılıçdaroğlu, CHP binasına "Ben Kemal geliyorum" pankartı astı ama adresi yazmadı! Takvim de Kemal Bey'in gidebileceği yerlerin haritasına baktı! Rotasını çıkardı! Ve bir test hazırladı. İşte kılıçdaroğlu için "Yolu Kısaltan" 5 soru ve cevapları: