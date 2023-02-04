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    Kılıçdaroğlu, CHP binasına “Ben Kemal geliyorum” pankartı astı ama adresi yazmadı! TAKVİM rotasını çıkardı

    2023 seçimlerine sayılı bir zaman kalmasına rağmen 6'lı koalisyon masasında aday belirsizliği sürüyor.Adaylık için önüne set çeken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i köşeye sıkıştırmak isteyen Kılıçdaroğlu son olarak afiş hamlesine imza attı. "Ben Kemal. Geliyorum" yazan afişte nereye gideceğini yazmayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun rotasını TAKVİM gazetesi 4 Şubat 2023 tarihli "Hayırdır Nereye!" manşetiyle çıkardı.

    Hayırdır Nereye!

    Kılıçdaroğlu, CHP binasına "Ben Kemal geliyorum" pankartı astı ama adresi yazmadı! Takvim de Kemal Bey'in gidebileceği yerlerin haritasına baktı! Rotasını çıkardı! Ve bir test hazırladı. İşte kılıçdaroğlu için "Yolu Kısaltan" 5 soru ve cevapları:



    Adaylık yarışında terleyen Kemal Bey nereye gider?
    a) En yakın Şehir Hastanesi'nde sinirlerini aldırmaya!
    b) Banyocular ve Müsdahdemler Odası'nın kapısına...
    c) Cağaloğlu Hamamı'nda kese-köpük yaptırmaya...



    Vizyonunu bulamayan Kemal Bey nereye gider?
    a) Mr. Rifkin'i aramaya...
    b) Teknoloji fuarına...
    c) Selvi Hanım'ı uyandırmaya...



        Yenilgilere doyamayan Kemal Bey nereye gider?
        a) Balıkçı Kahraman'da İmamoğlu'nu aramaya...
        b) 100 bin liralık otel odasına...
        c) Hamburger yemeye...



        Akşener'le anlaşamayan Kemal Bey nereye gider?
        a) Elektrik faturası yatırmaya...
        b) Gandi'ye dua okumaya...
        c) Evin mutfağına kapanıp video çekmeye...



        Loading olamayan Kemal Bey nereye gider?
        a) Kemal fıkrası yazmaya...
        b) Survivor yarışmasına...
        c) Masanın altına...
        d) Eş-dostla vedaya...
            Ziyech seferberliği
            Haberler Güncel Kılıçdaroğlu, CHP binasına “Ben Kemal geliyorum” pankartı astı ama adresi yazmadı! TAKVİM rotasını çıkardı
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