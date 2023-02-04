Kılıçdaroğlu, CHP binasına “Ben Kemal geliyorum” pankartı astı ama adresi yazmadı! TAKVİM rotasını çıkardı

Kılıçdaroğlu, CHP binasına "Ben Kemal geliyorum" pankartı astı ama adresi yazmadı! Takvim de Kemal Bey'in gidebileceği yerlerin haritasına baktı! Rotasını çıkardı! Ve bir test hazırladı. İşte kılıçdaroğlu için "Yolu Kısaltan" 5 soru ve cevapları:
Adaylık yarışında terleyen Kemal Bey nereye gider?
a) En yakın Şehir Hastanesi'nde sinirlerini aldırmaya!
b) Banyocular ve Müsdahdemler Odası'nın kapısına...
c) Cağaloğlu Hamamı'nda kese-köpük yaptırmaya...
Vizyonunu bulamayan Kemal Bey nereye gider?
a) Mr. Rifkin'i aramaya...
b) Teknoloji fuarına...
c) Selvi Hanım'ı uyandırmaya...