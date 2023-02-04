CHP'deki adaylık savaşı! Kılıçdaroğlu sloganlarını duyan İmamoğlu'nun yüzü düştü

İLK 'SELAMLAŞMAMA' KILIÇDAROĞLU'NUN PROGRAMINDA

Bu olay sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu tarafından düzenlenen "İkinci Yüzyıla Çağrı" organizasyonda ikili arasında yine bir gerginlik yaşanmış ve Canan Kaftancıoğlu protokolü selamlarken İmamoğlu'nun elini sıkmadan yoluna devam etmişti.

Yaşananlardan kısa süre sonra Saraçhane'de düzenlenen toplantıda ise yine aynı görüntü ekranlara yansımıştı. Program sonunda Ekrem İmamoğlu sahnedeki tüm isimlerle tokalaşırken Kaftancıoğlu'nu görmezden gelerek el uzatmamıştı. İkilinin bugün bir kez daha yüzleri asık şekilde yan yana gelmesi, kavganın sürdüğüne yorumlandı.