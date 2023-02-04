CHP'deki adaylık savaşı! Kılıçdaroğlu sloganlarını duyan İmamoğlu'nun yüzü düştü

6+1'li koalisyonun başını çeken CHP'deki sosyal medyaya yansıyan her görüntü adaylık yarışında yaşanan krizi gözler önüne seriyor.
KILIÇDAROĞLU SLOGANLARINI DUYAN İMAMOĞLU'NUN YÜZÜ DÜŞTÜ | VİDEO İZLE
CHP tarafından İstanbul'un Şişli ilçesinde düzenlenen etkinliğe, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile adaylık yarışında olduğu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.
KILIÇDAROĞLU'NUN PANKARTINI GÖREN İMAMOĞLU'NUN YÜZÜ DÜŞTÜ
Kılıçdaroğlu'nun salona girmesi sonrası, parti teşkilatı tarafından "Ben Kemal, geliyorum." yazılı bir pankart açıldı.
Pankart ile birlikte, "Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu" sloganı atıldı. Sloganı duyunca çok bozulan Ekrem İmamoğlu, alkışlayanlara da ters bakışlar attı.
EKREM İMAMOĞLU İLE KILIÇDAROĞLU ARASINDAKİ 'ADAYLIK' KRİZİ
Bilindiği üzere Kılıçdaroğlu'nun adaylığı İYİ Parti kanadından sık sık veto yiyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, adaylık için Ekrem İmamoğlu'nu işaret edip, yurt içi düzenlenen mitinglerle İBB Başkanı'nı parlatmaya çalışıyor.