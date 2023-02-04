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    • 04.02.2023 19:26
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    CHP'deki adaylık savaşı! Kılıçdaroğlu sloganlarını duyan İmamoğlu'nun yüzü düştü

    6+1'li koalisyonun başını çeken CHP'de sosyal medyaya yansıyan her görüntü adaylık yarışında yaşanan krizi gözler önüne seriyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adaylık için İyi Parti tarafından kendisine rakip gösterilen Ekrem İmamoğlu ile İstanbul'da bir etkinliğe katıldı. Partililer tarafından açılan "Ben Kemal, geliyorum" pankartını görmezden gelen İmamoğlu'nun, Kılıçdaroğlu için atılan sloganlar sonrasında ise yüzü düştü. Kendisi için "Aptal, şizofren ve müteahhit kafalı" dediği ortaya çıkan Canan Kaftancıoğlu ile de yan yana oturtulan İmamoğlu'nun mutsuz tavrı dikkat çekti.

    takvim.com.tr
    Sloganları duyan İmamoğlu’nun yüzü düştü!

    6+1'li koalisyonun başını çeken CHP'deki sosyal medyaya yansıyan her görüntü adaylık yarışında yaşanan krizi gözler önüne seriyor.

    KILIÇDAROĞLU SLOGANLARINI DUYAN İMAMOĞLU'NUN YÜZÜ DÜŞTÜ | VİDEO İZLE

    CHP tarafından İstanbul'un Şişli ilçesinde düzenlenen etkinliğe, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile adaylık yarışında olduğu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.

    KILIÇDAROĞLU'NUN PANKARTINI GÖREN İMAMOĞLU'NUN YÜZÜ DÜŞTÜ
    Kılıçdaroğlu'nun salona girmesi sonrası, parti teşkilatı tarafından "Ben Kemal, geliyorum." yazılı bir pankart açıldı.

    Pankart ile birlikte, "Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu" sloganı atıldı. Sloganı duyunca çok bozulan Ekrem İmamoğlu, alkışlayanlara da ters bakışlar attı.

    EKREM İMAMOĞLU İLE KILIÇDAROĞLU ARASINDAKİ 'ADAYLIK' KRİZİ
    Bilindiği üzere Kılıçdaroğlu'nun adaylığı İYİ Parti kanadından sık sık veto yiyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, adaylık için Ekrem İmamoğlu'nu işaret edip, yurt içi düzenlenen mitinglerle İBB Başkanı'nı parlatmaya çalışıyor.

        Saraçhane'deki miting ile başlayan süreç, İYİ Parti kanadından yapılan "Kılıçdaroğlu aday olursa ayrı aday çıkarırız" restiyle büyük bir kaosa dönüşmüştü.

        İYİ Partili Cihan Paçacı, "kendi adayımızı çıkarırız" resti sonrası partideki görevlerinden el çektirilmişti. Kılçdaroğlu ise adaylığının önündeki en büyük engel olarak karşısına çıkan İBB Başkanı'na sık sık, "Sen 16 milyona hizmet edeceksin" diyerek ayar veriyor.

        KAFTANCIOĞLU İLE TEMAS ETMEKTEN KAÇINDI
        Pankartın açıldığı noktaya doğru dönen ve sükunet çağrısı yağan CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu ise, İmamoğlu'na dokunacak gibi oldu. İmamoğlu'nun söz konusu anlarda kendisini geriye çekerek yüzünü asması dikkat çekti.

            İMAMOĞLU İLE KAFTANCOĞLU ARASINDAKİ APTAL ŞİZORFREN KAVGASI
            CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, İmamoğlu için, "aptal, şizofren, müteahhit kafalı" dediği ortaya çıkmıştı.

            Parti kaynakları tarafından da doğrulanan gerilime ilişkin açıklama yapan İmamoğlu, "Canan Kaftancıoğlu nezaketli bir hanımefendidir. Bu bahsi geçen kelimeleri bir kadın olarak söylememiştir diye düşünüyorum, söyleyeceğim bu kadar" diyerek yanıt vermişti.

            İLK 'SELAMLAŞMAMA' KILIÇDAROĞLU'NUN PROGRAMINDA
            Bu olay sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu tarafından düzenlenen "İkinci Yüzyıla Çağrı" organizasyonda ikili arasında yine bir gerginlik yaşanmış ve Canan Kaftancıoğlu protokolü selamlarken İmamoğlu'nun elini sıkmadan yoluna devam etmişti.

            Yaşananlardan kısa süre sonra Saraçhane'de düzenlenen toplantıda ise yine aynı görüntü ekranlara yansımıştı. Program sonunda Ekrem İmamoğlu sahnedeki tüm isimlerle tokalaşırken Kaftancıoğlu'nu görmezden gelerek el uzatmamıştı. İkilinin bugün bir kez daha yüzleri asık şekilde yan yana gelmesi, kavganın sürdüğüne yorumlandı.

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