13 Şubat öncesi olaylar olaylar! "Akşener'siz masa" planı sonrası İYİ Parti açıktan Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı: CHP'den misilleme ateşi

Türkiye seçimlere sayılı bir zaman kala muhalefet içerisindeki kavga, küçük hesaplaşma ve adaylık kaosuna şahit oluyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu her seferinde 'aday benim' mesajı verse de İYİ Parti vetosunu bir türlü aşamıyor. Meral Akşener kazanacak bir aday söylemine sığınıyor, Ekrem İmamoğlu'nun önünü açarak CHP'yi içten vuruyor.
CHP - İYİ Parti hattındaki karşılıklı salvolaşmalar ise hız kesmeden sürüyor. Kılıçdaroğlu'nun kurmayları adayın açıklanması için 13 Şubat'ı işaret etse de İYİ Partililer ısrarla bu durumu inkar ediyor.
AKŞENER'DEN KILIÇDAROĞLU'NA: "BU MÜCADELE HİÇBİR KAPRİSE HİÇBİR İNADA FEDA EDİLEMEZ"
Akşener son olarak "Bu mücadele hiçbir kaprise hiçbir inada feda edilemez" sözleri ile tüm dikkatleri üzerine topladı. Bu sözlerin ana hedefinin ise "Ben Kemal, geliyorum" diyerek adaylığını ilan eden Kılıçdaroğlu olduğu su götürmez bir gerçek.
KILIÇDAROĞLU'NUN 'AKŞENER'SİZ MASA' PLANI
Takvim.com.tr'nin tüm detaylarıyla gündeme getirdiği Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Akşener'siz masa" planı tıkır tıkır işliyor. Bu bağlamda CHP lideri, Meral Akşener'in 'oyunuz kadar konuşun' ayarı verdiği masadaki küçük partileri kendi güdümüne çekti.
Saadet, Gelecek, DEVA ve Demokrat Kılıçdaroğlu'nun adaylığı üzerine istikşafi görüşmelere başladı. Bu hamle sonrası İYİ Parti'nin nasıl bir aksiyon alacağı merak konusu olurken gölge ortak HDPKK'dan manidar bir adım geldi.
Mithat Sancar, Kılıçdaroğlu'nun adaylığının vuku bulması durumunda oy teminatında bulundu.