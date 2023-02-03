13 Şubat öncesi olaylar olaylar! "Akşener'siz masa" planı sonrası İYİ Parti açıktan Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı: CHP'den misilleme ateşi





İYİ Parti'nin sergilediği bu tutum ve Kılıçdaroğlu'nun "Akşener'siz masa" planı kaosla boğuşan masayı iyice çıkmaza sokarken flaş bir gelişme yaşandı.



İYİ PARTİLİ YİĞİT KARAKIŞ'TAN KILIÇDAROĞLU'NA BOMBARDIMAN

İYİ Parti Teknolojik Dönüşümden Sorumlu Başkan Yardımcısı Yiğit Karakış, Kılıçdaroğlu'nun "Oy oranına bakmadan istişare yapılacak. Bu işin oyu ve partisi yok. Memleket elden gitmiş biz partileri mi tartışacağız?" ifadelerine tepki gösterdi.

Karakış, CHP liderini hedef alıp, "Memleket elden gitmiş, biz şahsi ikbalimizi mi tartışacağız? Seçmenin en çok güvendiği, kazanma ihtimali en yüksek adayı cumhurbaşkanı yapacağız. Millet İttifakı olarak bunu söyleyebilseydik, iktidar valizini toplamaya başlamıştı." ifadelerini kullandı.