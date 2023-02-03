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    • 03.02.2023 23:37
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    • 03.02.2023 23:55
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    13 Şubat öncesi olaylar olaylar! "Akşener'siz masa" planı sonrası İYİ Parti açıktan Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı: CHP'den misilleme ateşi

    CHP ve İYİ parti arasında patlak veren 13 Şubat krizi boyut kazanarak sürüyor. Kılıçdaroğlu'nun "Ben Kemal, geliyorum" diyerek ilan ettiği adaylığa "Bu mücadele hiçbir kaprise hiçbir inada feda edilemez" sözleriye tepki veren Akşener'den sonra İYİ Partili kurmaylar da topa girdi. İP'li Yiğit Karakış, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı olduklarını belirtti ve "Biz şahsi ikbalimizi mi tartışacağız? Seçmenin en çok güvendiği, kazanma ihtimali en yüksek adayı cumhurbaşkanı yapacağız" diyerek Ekrem İmamoğlu'nu işaret etti. Yaşanlar sonrası CHP kanadından "İYİ Parti'nin saygısızlığı kurumsal hale geldi. Seçimi onların sözleri kaybettirecek" çıkışı geldi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    13 Şubat öncesi CHP - İP hattında kan gövdeyi götürüyor

    Türkiye seçimlere sayılı bir zaman kala muhalefet içerisindeki kavga, küçük hesaplaşma ve adaylık kaosuna şahit oluyor.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu her seferinde 'aday benim' mesajı verse de İYİ Parti vetosunu bir türlü aşamıyor. Meral Akşener kazanacak bir aday söylemine sığınıyor, Ekrem İmamoğlu'nun önünü açarak CHP'yi içten vuruyor.



    CHP - İYİ Parti hattındaki karşılıklı salvolaşmalar ise hız kesmeden sürüyor. Kılıçdaroğlu'nun kurmayları adayın açıklanması için 13 Şubat'ı işaret etse de İYİ Partililer ısrarla bu durumu inkar ediyor.

    AKŞENER'DEN KILIÇDAROĞLU'NA: "BU MÜCADELE HİÇBİR KAPRİSE HİÇBİR İNADA FEDA EDİLEMEZ"
    Akşener son olarak "Bu mücadele hiçbir kaprise hiçbir inada feda edilemez" sözleri ile tüm dikkatleri üzerine topladı. Bu sözlerin ana hedefinin ise "Ben Kemal, geliyorum" diyerek adaylığını ilan eden Kılıçdaroğlu olduğu su götürmez bir gerçek.

    KILIÇDAROĞLU'NUN 'AKŞENER'SİZ MASA' PLANI
    Takvim.com.tr'nin tüm detaylarıyla gündeme getirdiği Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Akşener'siz masa" planı tıkır tıkır işliyor. Bu bağlamda CHP lideri, Meral Akşener'in 'oyunuz kadar konuşun' ayarı verdiği masadaki küçük partileri kendi güdümüne çekti.

    Saadet, Gelecek, DEVA ve Demokrat Kılıçdaroğlu'nun adaylığı üzerine istikşafi görüşmelere başladı. Bu hamle sonrası İYİ Parti'nin nasıl bir aksiyon alacağı merak konusu olurken gölge ortak HDPKK'dan manidar bir adım geldi.

    Mithat Sancar, Kılıçdaroğlu'nun adaylığının vuku bulması durumunda oy teminatında bulundu.



        İYİ Parti'nin sergilediği bu tutum ve Kılıçdaroğlu'nun "Akşener'siz masa" planı kaosla boğuşan masayı iyice çıkmaza sokarken flaş bir gelişme yaşandı.

        İYİ PARTİLİ YİĞİT KARAKIŞ'TAN KILIÇDAROĞLU'NA BOMBARDIMAN
        İYİ Parti Teknolojik Dönüşümden Sorumlu Başkan Yardımcısı Yiğit Karakış, Kılıçdaroğlu'nun "Oy oranına bakmadan istişare yapılacak. Bu işin oyu ve partisi yok. Memleket elden gitmiş biz partileri mi tartışacağız?" ifadelerine tepki gösterdi.

        Karakış, CHP liderini hedef alıp, "Memleket elden gitmiş, biz şahsi ikbalimizi mi tartışacağız? Seçmenin en çok güvendiği, kazanma ihtimali en yüksek adayı cumhurbaşkanı yapacağız. Millet İttifakı olarak bunu söyleyebilseydik, iktidar valizini toplamaya başlamıştı." ifadelerini kullandı.



        Bununla da yetinmeyen Karakış, "Kemal Bey'in adaylığına AK Parti ve MHP'nin destek vermesi, İmamoğlu'na yargı engeli getirilmesi, saray medyasının 4 senedir yerden yere vurduğu Kemal Bey'i övmeye başlaması, saray anketçilerinin Kemal Bey'in farklı kazandığı anketler paylaşması... Sizce sebebi ne olabilir?" dedi.



        İYİ Parti Teknolojik Dönüşümden Sorumlu Başkan Yardımcısı Yiğit Karakış'ın bu sözlerine CHP kanadından yanıt gecikmedi.

        "İYİ PARTİ SAYGISIZLIĞI KURUMSAL GALE GETİRDİ, SEÇİMİ ONLARIN SÖZLERİ KAYBETTİRECEK"
        CHP'li Barış Yarkadaş, İYİ Parti'ye "Saygısızlığı kurumsal hale getirdiler" diyerek sert tepki gösterdi. Yarkadaş, "Bu seçim kaybedilirse, İYİ PARTİ'li yetkililerin bu tür sözleri yüzünden kaybedilecek. Bu nasıl bir saygısızlıktır? Bu nasıl bir ayıptır! Söyleyen kişi partide etkili / yetkili makamda oturuyor. İYİ PARTİ bu saygısızlığı kurumsal bir hale getirdi. Amaçları çok açık ve belli" dedi.




            "KAVGA, KARMAŞA, KRİZ..."
            AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, yaşananlar sonrası sosyal medya hesabı Twitter üzerinden dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

            Çelebi, "İyi Parti yetkilileri açıktan CHP Genel Başkanını hedef alıyor. Kavga, karmaşa, kriz… Vadedilen bu!" dedi.

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            Haberler Güncel 13 Şubat öncesi olaylar olaylar! "Akşener'siz masa" planı sonrası İYİ Parti açıktan Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı: CHP'den misilleme ateşi
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