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    • 04.02.2023 21:42
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    • 04.02.2023 21:42
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    Şırnak'ta gösteri, yürüyüş ve açık hava toplantıları 10 gün yasaklandı

    Son dakika haberi! Şırnak Valiliği, gösteri, yürüyüş ve açık hava toplantılarının 10 gün süreyle yasaklandığını duyurdu. Kararın 6 Şubat'tan itibaren başlayacağı belirtildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Valilik duyurdu! 10 gün boyunca yasaklandı

    Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinliklerle kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği programlar, resmi bayramlar ve spor müsabakaları haricinde diğer programların 6 Şubat'tan itibaren 10 gün yasaklandığı belirtildi.

    Açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Belirtilen amaçlar doğrultusunda yapılması muhtemel her türlü açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, toplu olarak karşılama ve uğurlama merasimleri, kurum ve kuruluşların kendi binası dışında yapacakları basın açıklaması, oturma eylemi, miting, çadır kurma, imza kampanyası, stant açma, kitlesel cenaze merasimi, anma töreni, şenlik, konser, eğlence, oyun temsili, gösteri türdeki tüm eylem ve etkinlikler, ses yayın araçlarıyla yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, dilek feneri, balon uçurtmak, dron-paramotor gibi her türlü hava faaliyetleri ile ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişilerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere, el ilanı, broşür dağıtılması, afiş ve pankart asılması gibi etkinlikler tüm il sınırları içerisinde 10 gün boyunca yasaklanmıştır."

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    Haberler Güncel Şırnak'ta gösteri, yürüyüş ve açık hava toplantıları 10 gün yasaklandı
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