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    • 03.02.2023 22:20
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    • 03.02.2023 22:35
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    Akşener'den rüzgarı alan İmamoğlu pes etmiyor! Masaya "Kılıçdaroğlu'nun adaylığı büyük hata" çağrısı: Tarihe kara leke olarak geçeriz

    CHP içerisindeki adaylık kaosu katlanarak büyüyor. Saraçhane'de Meral Akşener'den aldığı rüzgarla il il gezip adaylığı için altyapı oluşturmaya çalışan Ekrem İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nu hedef alan bomba bir çıkış geldi. İmamoğlu, "Büyük hatalar yaparsak tarihe kara leke olarak geçeriz" diyerek Kılıçdaroğlu'nun adaylığı "büyük hata" algısını yaydı. Bilindiği üzere CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Ben Kemal, geliyorum" diyerek adaylığını ilan etmişti. Akşener de "Bu mücadele hiçbir kaprise hiçbir inada feda edilemez" açıklamasıyla Kılıçdaroğlu'nun adaylığına set çekmişti. Takvim.com.tr süreci detaylarıyla sizler için ele aldı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    İmamoğlu’ndan KK’nın adaylığı ’hata’ çıkışı!

    Türkiye seçimlere sayılı bir zaman kala muhalefet içerisindeki kavga, küçük hesaplaşma ve adaylık kaosuna şahit oluyor.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu her seferinde 'aday benim' mesajı verse de İYİ Parti vetosunu bir türlü aşamıyor. Meral Akşener kazanacak bir aday söylemine sığınıyor, Ekrem İmamoğlu'nun önünü açarak CHP'yi içten vuruyor.

    İYİ PARTİ'NİN "HALKIN TERCİHLERİ" MASKELİ ANKET OYUNU!
    Bunun son örneği 6'lı masanın 9 saat süren 11. toplantısıyla bir kez daha gözler önüne serildi. Toplantı sonrası yayımlanan bildiride 'Halkın tercihleri' ibaresi ise tüm dikkatleri üzerine topladı.

    Bu ifade İYİ Parti'nin aday belirleme yöntemleri olarak "anketler kullanılsın" talebini akıllara getirdi ve Meral Akşener'in Ekrem İmamoğlu'nun önünü açmak, Kılıçdaroğlu'nun yolunu kesmek için yapmış olduğu hamle gözler önüne serildi.

    Öte yandan CHP - İYİ Parti hattında karşılıklı salvolaşmalar ise hız mesmeden sürüyor. Kılıçdaroğlu'nun kurmayları adayın açıklanması için 13 Şubat'ı işaret etse de İYİ Partililer ısrarla bu durumu inkar ediyor.

    AKŞENER'DEN KILIÇDAROĞLU'NA: "BU MÜCADELE HİÇBİR KAPRİSE HİÇBİR İNADA FEDA EDİLEMEZ"
    Akşener son olarak "Bu mücadele hiçbir kaprise hiçbir inada feda edilemez" sözleri ile tüm dikkatleri üzerine topladı. Bu sözlerin ana hedefinin ise "Ben Kemal, geliyorum" diyerek adaylığını ilan eden Kılıçdaroğlu olduğu su götürmez bir gerçek.

    İYİ Parti'nin sergilediği bu tutumu ve Meral Akşener'in 'güçlendirilmiş yetkilerle tek cumhurbaşkanı yardımcısı ben olayım' talebi kriz ve kaosla boğuşan masayı iyice çıkmaza sokarken flaş bir gelişme yaşandı.



        İMAMOĞLU'NDAN KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞI "HATA" ÇIKIŞI...
        Saraçhane'deki adaylık tiyatrosu sonrası Meral Akşener'den rüzgarı alıp il il gezen Ekrem İmamoğlu, son durağı Giresun'da bomba bir çıkışa imza attı.

        İmamoğlu tarihe altın harflerle geçmeye çok yakın olduklarını iddia ederek "Kendi elimizde olan sürece dair büyük hatalar yaparsak, ne yazık ki kara leke olarak da tarihe geçmek mümkün" ifadelerini kullandı.

        Süreci "kendi elinde" olarak tanımlayan Ekrem İmamoğlu'nun "Büyük hatalar yaparsak tarihe kara leke olarak geçeriz" minvalindeki sözleri Kılıçdaroğlu'na gönderme olarak yorumlandı.



        Bilindiği üzere İmamoğlu'nun destek aldığı İYİ Parti, Kılıçdaroğlu'nun kazanamayacağı kanaatinde. Akşener'de her fırsatta 'kazanacak aday' söylemne sığınarak CHP'li İBB Başkanı'na verdiği aleni destekle ön plana çıkıyor.

        Böyle bir denklemde Ekrem İmamoğlu'nun sarf ettiği bu sözler CHP'yi karıştıracak cinsten.
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