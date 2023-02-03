Akşener'den rüzgarı alan İmamoğlu pes etmiyor! Masaya "Kılıçdaroğlu'nun adaylığı büyük hata" çağrısı: Tarihe kara leke olarak geçeriz

Türkiye seçimlere sayılı bir zaman kala muhalefet içerisindeki kavga, küçük hesaplaşma ve adaylık kaosuna şahit oluyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu her seferinde 'aday benim' mesajı verse de İYİ Parti vetosunu bir türlü aşamıyor. Meral Akşener kazanacak bir aday söylemine sığınıyor, Ekrem İmamoğlu'nun önünü açarak CHP'yi içten vuruyor.
İYİ PARTİ'NİN "HALKIN TERCİHLERİ" MASKELİ ANKET OYUNU!
Bunun son örneği 6'lı masanın 9 saat süren 11. toplantısıyla bir kez daha gözler önüne serildi. Toplantı sonrası yayımlanan bildiride 'Halkın tercihleri' ibaresi ise tüm dikkatleri üzerine topladı.
Bu ifade İYİ Parti'nin aday belirleme yöntemleri olarak "anketler kullanılsın" talebini akıllara getirdi ve Meral Akşener'in Ekrem İmamoğlu'nun önünü açmak, Kılıçdaroğlu'nun yolunu kesmek için yapmış olduğu hamle gözler önüne serildi.
Öte yandan CHP - İYİ Parti hattında karşılıklı salvolaşmalar ise hız mesmeden sürüyor. Kılıçdaroğlu'nun kurmayları adayın açıklanması için 13 Şubat'ı işaret etse de İYİ Partililer ısrarla bu durumu inkar ediyor.
AKŞENER'DEN KILIÇDAROĞLU'NA: "BU MÜCADELE HİÇBİR KAPRİSE HİÇBİR İNADA FEDA EDİLEMEZ"
Akşener son olarak "Bu mücadele hiçbir kaprise hiçbir inada feda edilemez" sözleri ile tüm dikkatleri üzerine topladı. Bu sözlerin ana hedefinin ise "Ben Kemal, geliyorum" diyerek adaylığını ilan eden Kılıçdaroğlu olduğu su götürmez bir gerçek.
İYİ Parti'nin sergilediği bu tutumu ve Meral Akşener'in 'güçlendirilmiş yetkilerle tek cumhurbaşkanı yardımcısı ben olayım' talebi kriz ve kaosla boğuşan masayı iyice çıkmaza sokarken flaş bir gelişme yaşandı.