Son dakika: Takvim.com.tr söyledi fondaş doğruladı! Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin Kılıçdaroğlu ve Akşener arasındaki atışmayı yazdı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda seçimlerin ertesi gününe işaret ederek yaptığı, "Telefonun ucunda bir ses duyacaklar; Ben Kemal geliyorum" açıklaması ile aday olacağının mesajını bir kez daha vermiş gözler adaylığına karşı çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e çevrilmişti.
MERAL AKŞENER'DEN OLAY GÖNDERME
Adını masaya dayatan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı çıkan Meral Akşener de partisinin grup toplantısından verdi mesajını.
"BU MÜCADELE HİÇBİR KAPRİSE KOLTUK HIRSINA FEDA EDİLEMEZ"
Meral Akşener, "Bu mücadele hiçbir kaprise hiçbir inada feda edilemez. Milletin iradesi dışında hiçbir iradeye boyun eğmez" dedi.
Akşener TBMM'de yaptığı konuşmada şunları söyledi;
"Bu kutlu mücadele hiçbir kaprise, hiçbir inada, kurban edilemez! Hiçbir şahsi hırsa, hiçbir koltuk hesabına, feda edilemez! Milletin iradesi dışında, hiçbir iradeye boyun eğmez! Biz, Millet İttifakı'nı, ferasetle, feragatle, fedakarlıkla kurduk."
BU İŞİN SONU İP'LERİ KOPARMAK
6'lı masadaki bu adaylık savaşlarının iyice kızıştığı bu dönemde Ankara kulislerinden de ciddi iddialar geldi. Dün takvim.com.tr'nin de dikkat çektiği iddia tam olarak şu:
İYİ Parti, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına son noktaya kadar direnecek. Bunun farkında olan Kılıçdaroğlu, Akşener'siz yola devam etmeye hazırlanıyor.
Bu iddia gündeme bomba gibi düşerken kulislerde Kılıçdaroğlu'nun Akşener'e "Ya bana destek ver ya da masadan kalk" diyeceği konuşuluyor.