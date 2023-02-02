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    • 02.02.2023 12:39
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    Son dakika: Takvim.com.tr söyledi fondaş doğruladı! Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin Kılıçdaroğlu ve Akşener arasındaki atışmayı yazdı

    6'lı masanın iki büyük ortağı ve grup toplantılarından birbirlerine verdikleri mesajlar... Kemal Kılıçdaroğlu "aday benim ben geliyorum" , Akşener ise, "Bu mücadele hiçbir kaprise hiçbir inada feda edilemez. Milletin iradesi dışında hiçbir iradeye boyun eğmez" diyor. 6'lı masadaki adaylık savaşlarının iyice kızıştığı bu dönemde Ankara kulislerinden Kılıçdaroğlu'nun yoluna Akşener'siz devam etme planının olduğu iddiası gelmiş, takvim.com.tr olarak durumu okuyuculara aktarmıştık. Bizim sözlerimizi doğrulayan bir yazı da Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin'den geldi. Erkin, iki liderin grup toplantılarındaki sözlerinin bir atışma olduğunu söyledi. Öte yandan Erkin, Kılıçdaroğlu'nun Akşener'e masadan ayrıl diyeceği kulisini de "Meral Akşener grup konuşmasında masadan ayrılmayacaklarının altını çizdi" sözleriyle doğrulamış oldu. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Takvim.com.tr söyledi fondaş doğruladı! Adaylık savaşı

    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda seçimlerin ertesi gününe işaret ederek yaptığı, "Telefonun ucunda bir ses duyacaklar; Ben Kemal geliyorum" açıklaması ile aday olacağının mesajını bir kez daha vermiş gözler adaylığına karşı çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e çevrilmişti.

    MERAL AKŞENER'DEN OLAY GÖNDERME
    Adını masaya dayatan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı çıkan Meral Akşener de partisinin grup toplantısından verdi mesajını.

    Meral Akşener'den Kemal Kılıçdaroğlu'na olay gönderme!

    "BU MÜCADELE HİÇBİR KAPRİSE KOLTUK HIRSINA FEDA EDİLEMEZ"
    Meral Akşener, "Bu mücadele hiçbir kaprise hiçbir inada feda edilemez. Milletin iradesi dışında hiçbir iradeye boyun eğmez" dedi.

    Akşener TBMM'de yaptığı konuşmada şunları söyledi;

    "Bu kutlu mücadele hiçbir kaprise, hiçbir inada, kurban edilemez! Hiçbir şahsi hırsa, hiçbir koltuk hesabına, feda edilemez! Milletin iradesi dışında, hiçbir iradeye boyun eğmez! Biz, Millet İttifakı'nı, ferasetle, feragatle, fedakarlıkla kurduk."

    BU İŞİN SONU İP'LERİ KOPARMAK
    6'lı masadaki bu adaylık savaşlarının iyice kızıştığı bu dönemde Ankara kulislerinden de ciddi iddialar geldi. Dün takvim.com.tr'nin de dikkat çektiği iddia tam olarak şu:

    İYİ Parti, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına son noktaya kadar direnecek. Bunun farkında olan Kılıçdaroğlu, Akşener'siz yola devam etmeye hazırlanıyor.

    Bu iddia gündeme bomba gibi düşerken kulislerde Kılıçdaroğlu'nun Akşener'e "Ya bana destek ver ya da masadan kalk" diyeceği konuşuluyor.

        FONDAŞ DA TAKVİM'İ DOĞRULADI
        Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, takvim.com.tr'nin kulis bilgisini doğrulayacak bir köşe yazısı yazdı.

        Erkin, Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'in partilerinin grup toplantılarından yaptıkları atışmaya dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı.

        Dün yazdım: "Bay Kemal'den Akşener'e mesaj."

        Ne dedim? CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 13 Şubat'ta masanın adayını açıklayacağını ve kazanacak adayın kendisi olduğunu, bu cümlelerin de adaylığına "direnen" İYİ Parti lideri Meral Akşener'e "mesaj" diye okunması gerektiğini söyledim. Kılıçdaroğlu, "Geliyorum, hazır olun" dedi. Dün bu "mesajı" alan Akşener de yanıtını grup toplantısında verdi.

        TAKVİM.COM.TR'NİN KULİS VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

        KAPRİS, İNAT, HIRS VE KOLTUK HESABI

        Meral Akşener'in cümlelerini parça parça değerlendirmekte fayda var.

        Örneğin: "Bu kutlu mücadele hiçbir kaprise, hiçbir inada, kurban edilemez! Hiçbir şahsi hırsa, hiçbir koltuk hesabına feda edilemez! Milletin iradesi dışında, hiçbir iradeye boyun eğmez!"

        Kapris, inat, hırs ve koltuk…

        Dört kelime!

        Kulislerde, bu dört kelimenin masaya yani Millet İttifakı'na yönelik olduğu açık açık dillendirildi. Gruptaki konuşmada, "Milletin iradesi" vurgusunun, 26 Ocak'ta, masa toplantısından sonra yayımlanan bildiriye atıf olarak değerlendirildi. 11'inci buluşmada şu ifade kullanılmıştı: "Cumhurbaşkanı adayını belirleme konusunda altı siyasi partinin istişare, uzlaşı ve halkın tercihlerini yansıtacak şekilde çalıştığını buradan duyurmak isteriz."

        Bitmedi…

        İMAMOĞLU'NUN SLOGANIYLA "İYİ" BİRLEŞTİ

        Erkin, Kılıçdaroğlu'nun kulislerde konuşulan Akşener'siz yola devam etme planının Akşener tarafından anlaşıldığı imasında bulunup "Meral Akşener grup konuşmasında masadan ayrılmayacaklarının altını çizdi: "…Biz, Millet İttifakı'nı, ferasetle, feragatle, fedakarlıkla kurduk. İstibdat zincirlerini kırmak, umudu yaşatmak için kurduk. Türkiye'ye, hak ettiği istikbali sunmak için kurduk. Kimse merak etmesin. Kazanana kadar da buradayız. Hiçbir yere gitmiyoruz!"" dedi.

        "STRATEJİYİ YAPAN BENİM" MESAJI
        Akşener'in Kılıçdaroğlu'na rest çektiğini ve İYİ Parti'yi masada olmazsa olmaz konumda gördüğünü adayının ise grup toplantısında söylediklerinde gizli olduğunun altını çizen Erkin yazısını şöyle bitirdi:

        Bu konuşmanın devamında ise Millet İttifakı'ndan çok İYİ Parti'yi öne çıkaran cümleleri vardı Akşener'in: "Sandık ufukta gözüktü. Geri sayım başladı. Onların yalanlarının üzerine, İYİ Parti'nin, hakikat güneşi doğacak! Onların kumar masalarını, İYİ Parti'nin stratejik aklı yıkacak! Onların Bizans oyunlarını, İYİ Parti'nin, milletinden aldığı feraseti bozacak!"

        Bu da "stratejiyi yapan benim" mesajıydı. Ve geliyoruz en kritik cümleye: "14 Mayıs'tan sonra, her şey çok iyi, her şey çok güzel olacak!"

        O kadar açık ki… Anadolu turuna çıkan ve bağımsız aday olma ihtimali kulislerde konuşulan (Köşelerde yazıldı ve yalanlanmadı notunu da düşelim) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sloganını satır arasında kurdu İYİ Parti lideri. "Her şey çok güzel olacak"ın başında da "Her şey çok İYİ olacak" dedi. Evet… CHP lideri Kılıçdaroğlu adaylığını ilan etmek istiyor, Akşener direniyor. 13 Şubat masasına kadar da sürecek gibi görülüyor.

        AKŞENER'İN ANKET OYUNU
        Akşener'in "koltuk sevdası" ve "kapris" ifadeleri Kılıçdaroğlu''na mesaj olarak yorumlanırken "Milletin iradesi" ifadeleri oldukça dikkat çekti. Öyle ki Akşener Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı 'anket' oyununu devreye sokuyor.

        AKŞENER ANKET OYUNUNUYLA KEMAL KILIÇDAROĞLU'NU VETO ETMEK İSTİYOR
        Son olarak Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı yaptığı hamleler kapsamında 6'lı masanın 11. toplantısında "halkın tercihleri" söylemini adaylık belirleme süreci için metne soktu.




            Bilindiği üzere Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına set çekerek her seferinde Ekrem İmamoğlu'nu ön plana sürüyor.

            Akşener - İmamoğlu ikilisi şu sıralar masa olmazsa bağımsız aday ve 100 bin imza formülü üzerinde duruyor.

            Takvim.com.tr 100 bin imza ve anket oyununu ayrıntılarıyla yazarken Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi de İmamoğlu'nun bağımsız aday olmak için yeni bir hamle yapacağını iddia ederek geçtiğimiz günlerde şu satırları kaleme aldı;



            "Akşener, tek cumhurbaşkanı yardımcılığı ile fiili başbakanlık rolünü elde edemediği takdirde masaya Ekrem İmamoğlu'nun ismini getirecek. Ama Kılıçdaroğlu'na rağmen masadan İmamoğlu isminin çıkması beklenmiyor. Ekrem İmamoğlu da bunun farkında. Bunun üzerine, "Benim ismim masaya da geldi ama engellendi. Bu durumda ben de millete gidiyorum, diyecek. Bağımsız aday olacak" deniliyor"

            Tüm bu yaşananlar dikkate alındığında İYİ Parti'nin mutabakat metninde HDP'ye sağlanan imtiyazlara göz yumması daha net bir şekilde anlaşılmış oluyor.

            Eğer Akşener, 'tek cumhurbaşkanı yardımcılığı' talebi ile fiili başbakanlık makamını elde edemezse Ekrem İmamoğlu'nun bağımsız aday olması için mesai harcayacak.



                AKŞENER VE İMAMOĞLU'NUN HDP PLANI
                İmamoğlu 100 bin aday toplayarak bağımsızlığını ilan edecek. Bu noktada ellerindeki en önemli koz ise HDP... Evet, "HDP ile aynı masaya oturmam" naraları atan İYİ Parti'nin son denklemdeki en büyük kozu HDP...

                Buna göre, İYİ Parti'nin İmamoğlu'nu destekleyebilmesi için HDP ilk turda cumhurbaşkanı adayı çıkaracak. Böylece İYİ Parti seçmeni ürkütülmeyecek. Ama HDP seçmeni İmamoğlu'na oy verecek. Plan; ikinci tura Kılıçdaroğlu'nun değil, İmamoğlu'nun kalmasını sağlamak.

                6'LIDA KİM KİMİ İSTEMİYOR?
                Kemal Kılıçdaroğlu adaylığını dayatırken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener her fırsatta bunu veto ederek Ekrem İmamoğlu'nu öne sürüyor.

                Saraçhane'de 'mağduriyet' algısıyla girişilen operasyon, Akşener'in 'pankart' hamlesi ve Ekrem İmamoğlu'nun çıktığı şehir turları bunun en büyük kanıtı oldu.


                AKŞENER 'İMAMOĞLU'NU PARLATIYOR İMAMOĞLU MEDYA ÜZERİNDEN VURUYOR!
                İYİ Parti son olarak 'Adayı anketle belirleyelim' hamlesini yapıp Kemal Kılıçdaroğlu'nun "13 Şubat'ta adayı açıklarız" çıkışını yalanlarken Ekrem İmamoğlu da kontrolüne aldığı medyası üzerinden Kemal Kılıçdaroğlu'na yükleniyor.

                Masada Temel Karamollaoğlu ve Gültekin Uysal Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verirken Ali Babacan HDP'ye göz kırpıp "aday olsam kazanırım" çıkışı yapıyor. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu yetki kriziyle masayı karıştırırken masanın gizli ortağı HDP ise Meral Akşener ve Mansur Yavaş'ın adaylığını istemediklerini söylüyor.
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                Takvim.com.tr söyledi fondaş doğruladı! Adaylık savaşı
                Haberler Güncel Son dakika: Takvim.com.tr söyledi fondaş doğruladı! Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin Kılıçdaroğlu ve Akşener arasındaki atışmayı yazdı
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