Son dakika: Takvim.com.tr söyledi fondaş doğruladı! Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin Kılıçdaroğlu ve Akşener arasındaki atışmayı yazdı

BU İŞİN SONU İP'LERİ KOPARMAK

6'lı masadaki bu adaylık savaşlarının iyice kızıştığı bu dönemde Ankara kulislerinden de ciddi iddialar geldi. Dün takvim.com.tr'nin de dikkat çektiği iddia tam olarak şu:

İYİ Parti, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına son noktaya kadar direnecek. Bunun farkında olan Kılıçdaroğlu, Akşener'siz yola devam etmeye hazırlanıyor.

Bu iddia gündeme bomba gibi düşerken kulislerde Kılıçdaroğlu'nun Akşener'e "Ya bana destek ver ya da masadan kalk" diyeceği konuşuluyor.