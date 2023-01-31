6'lı masanın adaylık düellosu tarihler üzerinden sürüyor! CHP-İP kavgasına Ali Babacan da karıştı

14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimler yaklaşırken 6'lı masa henüz adayını belirleyemedi ancak kavga, entrika ve pazarlıklar sürüyor.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan İYİ Parti 'anket' talebini öne sürererek Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını veto etmek isterken CHP ise direkt Kemal Kılıçdaroğlu'nun ağzından "13 Şubat'ta adayı açıklarız" ifadeleriyle yeni bir krizin fitilini ateşledi.
ALİ BABACAN DA 13 ŞUBAT KAVGASINA DALDI
CHP'nin 13 Şubat çıkışına İYİ Parti 'Böyle bir bilgi yok' derken DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da kavgaya daldı.
CHP'nin kanalı Halk TV'ye konuk olan Ali Babacan "13 Şubat" sorusuna verdiği yanıtla masanın henüz adayı açıklayacağı tarihe bile karar veremediğini gösterirken aslında pazarlıkların da devam ettiğinin açık etti.
Halk TV sunucu İsmail Küçükkaya, "Adayı ne zaman belirleyeceksiniz? Kemal Kılıçdaroğlu 13'ünde dedi..." ifadeleriyle Babacan'a bir soru yöneltti.
"TAA 30 MART'A KADAR SÜRE VAR"
Babacan aday belirleme sürecinin 30 Mart'a kadar sürebileceğini belirterek şunları söyledi;
"Niyet o ama hedef değil. 13'üne kadar bitirsek iyi olur diyoruz. Ama 1 hafta 10 gün uzamış sorun değil. 30 Mart'a kadar süre var. Cumhurbaşkanı belirlemek için taa 30 Mart'a kadar süre var." dedi.
PAZARLIKLAR. ENTRİKALAR VE KAOSUN KANITI
CHP, İYİ Parti ve DEVA'dan gelen çıkışlar 6'lı masada yaşanan derin kaos ve pazarlıkları bir kez daha gözler önüne serildi.
Akşener ve İYİ Partili kurmayların anket maskeli 'İmamoğlu' planına uyanan CHP 13 Şubat'ta konuyu oldu bittiye getirip Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını duyurmak için ısrarlarını sürdürüken küçük ortak DEVA'nın çıkışı da "Tarafını seçmek için pazarlık yapıyor." yorumlarına sebep oldu.
CHP'NİN 13 ŞUBAT ISRARI VE İYİ PARTİ'NİN 'ANKET' OYUNU
Özellikle CHP ve İYİ Parti arasında patlak veren adaylık krizi, Meral Akşener - Ekrem İmamoğlu ikilisinin Saraçhane operasyonu ile farklı bir noktaya evrilmiş ipler iyiden iyiye gerilmişti.
Bilindiği üzere CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu her seferinde "aday benim" mesajı verse de İYİ Parti vetosunu aşamıyor, Meral Akşener 'kazanacak aday' söylemine sığınıp Ekrem İmamoğlu'nu öne itiyor.