6'lı masanın adaylık düellosu tarihler üzerinden sürüyor! CHP-İP kavgasına Ali Babacan da karıştı

CHP'nin kanalı Halk TV'ye konuk olan Ali Babacan "13 Şubat" sorusuna verdiği yanıtla masanın henüz adayı açıklayacağı tarihe bile karar veremediğini gösterirken aslında pazarlıkların da devam ettiğinin açık etti.

Halk TV sunucu İsmail Küçükkaya, "Adayı ne zaman belirleyeceksiniz? Kemal Kılıçdaroğlu 13'ünde dedi..." ifadeleriyle Babacan'a bir soru yöneltti.

"TAA 30 MART'A KADAR SÜRE VAR"

Babacan aday belirleme sürecinin 30 Mart'a kadar sürebileceğini belirterek şunları söyledi;

"Niyet o ama hedef değil. 13'üne kadar bitirsek iyi olur diyoruz. Ama 1 hafta 10 gün uzamış sorun değil. 30 Mart'a kadar süre var. Cumhurbaşkanı belirlemek için taa 30 Mart'a kadar süre var." dedi.