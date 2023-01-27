Akşener'in İmamoğlu'nun önünü açma planı işliyor! Önce Paçacı şimdi de Mehmet Aslan: Kılıçdaroğlu'na 'seni aday yapmayız' mesajı

Türkiye, 2023 ile birlikte seçim sath-ı mailine girmiş bulunuyor. Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan olarak karşımıza çıkarken Millet İttifakı'ndaki aday belirsizliği sürüyor.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her seferinde 'aday benim' mesajı verse de İYİ Parti vetosunu aşamıyor. Özellikle Meral Akşener 'kazanacak bir aday' söylemine sığınarak Ekrem İmamoğlu'nun önünü açıyor, CHP'yi içten vuruyor.
Bunun son örneği 6'lı masanın 9 saat süren 11. toplantısıyla bir kez daha gözler önüne serildi.
AKŞENER'İN KILIÇDAROĞLU'NU BİTİRİP İMAMOĞLU'NUN ÖNÜNE AÇACAK 'ANKET' OYUNU
Toplantı sonrası paylaşılan yazılı duyuruda yer alan 'halkın tercihleri' ifadesi ise tüm dikkatleri üzerine topladı. Bu ifade İYİ Parti'nin aday belirleme yöntemleri olarak "anketler kullanılsın" talebini akıllara getirdi. Öte yandan 11. toplantı sonunda masaya getirilen 'anket' kartı İYİ Parti'nin Kılıçdaroğlu'nun adaylığının önüne çektiği set olarak da yorumlandı.
"HALKIN TERCİHİ" İBARESİNİ ÖNE ÇIKARDIK, KULİSLER HAREKETLENDİ
Takvim.com.tr'nin "halkın tercihi" ifadesini ön plana çıkaran haberi sonrası siyaset kulisleri de hareketlendi.
AKŞENER'İN PAÇACI ÜZERİNDEN YÜRÜTTÜĞÜ 'İMAMOĞLU' PLANI
İki gün önce belediye başkanlarının ziyareti sonrası Kılıçdaroğlu'nun kendi adaylığını masaya süreceği konuşulurken toplantı sonrası Akşener'in A planı olan İmamoğlu'nun adaylığını Cihan Paçacı üzerinden yeniden kurguladığı değerlendiriliyor.
FONDAŞ UYANDI: "AKŞENER'İN HABERİNİN OLMAMASI İMKANSIZ"
Durumun farkına varan fondaş Enver Aysever, "Cihan Paçacı'nın yaptıklarından sayın Meral Akşener'in haberinin olmaması imkansız. Bunun altını çiziyorum imkansız. Bu bir taktik" ifadelerini kullandı.