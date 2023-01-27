Akşener'in İmamoğlu'nun önünü açma planı işliyor! Önce Paçacı şimdi de Mehmet Aslan: Kılıçdaroğlu'na 'seni aday yapmayız' mesajı

İYİ PARTİ KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINA İTİRAZ ETMEYİ SİSTEMATİK HALE GETİRDİ

İYİ Parti'den dönem dönem sistematik olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz eden açıklamalar yükseliyor. Cihan Paçacı ve Mehmet Aslan bu duruma ilk örnek değil.



Gelin Akşener ve ekibinin söylemlerini hep birlikte hatırlayalım;



İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, katıldığı bir programda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığından endişe duyduklarını söylemişti.



"CHP'YE RÜYASINDA OY VERDİĞİNİ GÖREN SAĞCI GUSÜL ABDESTİ ALIR"

Ağıralioğlu daha önce de "CHP'ye rüyasında oy verdiğini gören sağcı gusül abdesti alır" demişti.

İYİ Parti Gençlik Politikaları Koordinatörü Orhun Ertürkmen ise, seçimi riske atmak istemediklerini, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan birinin aday olması gerektiğini ifade etmişti.



İYİ Parti Kurucu GİK Üyesi Tamer Kayalp, Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek "Bir gün genel başkanımız Meral Aksener bize dönüp, 'benimle misiniz?' derse; ben kendim ve yol arkadaşlarım adına utanırım." ifadelerini kullanmıştı.