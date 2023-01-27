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    • 27.01.2023 20:35
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    • 27.01.2023 20:51
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    Akşener'in İmamoğlu'nun önünü açma planı işliyor! Önce Paçacı şimdi de Mehmet Aslan: Kılıçdaroğlu'na 'seni aday yapmayız' mesajı

    Takvim.com.tr'nin gündeme getirdiği Ekrem İmamoğlu'nun önünü açacak anket oyununun ardından İYİ Partili kurmaylar, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına set çeken peş peşe açıklamalarda bulundu. Meral Akşener'in A planı olan İmamoğlu'nun adaylığını Cihan Paçacı üzerinden yeniden kurguladığı değerlendirilirken İYİ Partili Mehmet Aslan'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Aslan, önce Akşener'in fotoğrafı paylaştı ardından Ekrem İmamoğlu'nun adaylığına destek vererek "Sokağın sesini görmezden gelirseniz, sandıkta da siz görmezden gelinirsiniz" dedi. Öte yandan İYİ Parti'de Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz sistematik hale geldi. Takvim.com.tr Akşener ve ekibinin söylemlerini sizler için analiz etti.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Akşener’in İmamoğlu planı tıkır tıkır işliyor!

    Türkiye, 2023 ile birlikte seçim sath-ı mailine girmiş bulunuyor. Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan olarak karşımıza çıkarken Millet İttifakı'ndaki aday belirsizliği sürüyor.

    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her seferinde 'aday benim' mesajı verse de İYİ Parti vetosunu aşamıyor. Özellikle Meral Akşener 'kazanacak bir aday' söylemine sığınarak Ekrem İmamoğlu'nun önünü açıyor, CHP'yi içten vuruyor.


    Bunun son örneği 6'lı masanın 9 saat süren 11. toplantısıyla bir kez daha gözler önüne serildi.

    AKŞENER'İN KILIÇDAROĞLU'NU BİTİRİP İMAMOĞLU'NUN ÖNÜNE AÇACAK 'ANKET' OYUNU
    Toplantı sonrası paylaşılan yazılı duyuruda yer alan 'halkın tercihleri' ifadesi ise tüm dikkatleri üzerine topladı. Bu ifade İYİ Parti'nin aday belirleme yöntemleri olarak "anketler kullanılsın" talebini akıllara getirdi. Öte yandan 11. toplantı sonunda masaya getirilen 'anket' kartı İYİ Parti'nin Kılıçdaroğlu'nun adaylığının önüne çektiği set olarak da yorumlandı.

    "HALKIN TERCİHİ" İBARESİNİ ÖNE ÇIKARDIK, KULİSLER HAREKETLENDİ
    Takvim.com.tr'nin "halkın tercihi" ifadesini ön plana çıkaran haberi sonrası siyaset kulisleri de hareketlendi.




    AKŞENER'İN PAÇACI ÜZERİNDEN YÜRÜTTÜĞÜ 'İMAMOĞLU' PLANI
    İki gün önce belediye başkanlarının ziyareti sonrası Kılıçdaroğlu'nun kendi adaylığını masaya süreceği konuşulurken toplantı sonrası Akşener'in A planı olan İmamoğlu'nun adaylığını Cihan Paçacı üzerinden yeniden kurguladığı değerlendiriliyor.

    FONDAŞ UYANDI: "AKŞENER'İN HABERİNİN OLMAMASI İMKANSIZ"
    Durumun farkına varan fondaş Enver Aysever, "Cihan Paçacı'nın yaptıklarından sayın Meral Akşener'in haberinin olmaması imkansız. Bunun altını çiziyorum imkansız. Bu bir taktik" ifadelerini kullandı.



        İP'Lİ KURMAYLARDAN KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINI VETO EDEN SÖYLEMLER
        Takvim.com.tr'nin gündeme getirdiği Ekrem İmamoğlu'nun önünü açacak anket oyununun ardından İYİ Partili kurmaylar, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına set çeken peş peşe açıklamalarda bulundu.

        Bilindiği üzere İYİ Parti'nin önde gelen isimlerinden Cihan Paçacı, "Parti yetkili kurulları, şu anda Kemal Bey'in ismini onaylayacak noktada değil" demişti. Paçacı, Kılıçdaroğlu'nun kendi adaylığında diretmesi durumunda ise, İYİ Parti'nin kendi adayını çıkarabileceğini söyleyerek Kemal Kılıçdaroğlu'nu açıkça veto etmişti.

        BİR BOMBA DA 'ASLAN'CIKTAN GELDİ: ÖNCE AKŞENER'İ PAYLAŞTI SONRA İMAMOĞLU'NA DESTEK VERDİ
        Paçacı bombasının etkileri sürerken İYİ Partili Mehmet Aslan'dan da çarpıcı bir çıkış geldi.

        Aslan resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden önce Meral Akşener fotoğrafı paylaştı ardından Ekrem İmamoğlu'nun adaylığına destek verererek şu ifadeleri kullandı;

        Türk siyasi tarihinde, bir belediye başkanın gittiği her ilde, onbinlerle karşılandığının tek örneğini gösterebilir misiniz? Sokağın sesini görmezden gelirseniz, sandıkta da siz görmezden gelinirsiniz! Bu işin şakası yok. Aklın yolu bir.

        Murat Ongun'un paylaştığı videoyu alıntılayan İYİ Partili Mehmet Aslan'ın tweetine Ekrem İmamoğlu'nu etiketlemesi ise dikkatlerden kaçmadı.

        İYİ PARTİ KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINA İTİRAZ ETMEYİ SİSTEMATİK HALE GETİRDİ
        İYİ Parti'den dönem dönem sistematik olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz eden açıklamalar yükseliyor. Cihan Paçacı ve Mehmet Aslan bu duruma ilk örnek değil.

        Gelin Akşener ve ekibinin söylemlerini hep birlikte hatırlayalım;

        İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, katıldığı bir programda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığından endişe duyduklarını söylemişti.

        "CHP'YE RÜYASINDA OY VERDİĞİNİ GÖREN SAĞCI GUSÜL ABDESTİ ALIR"
        Ağıralioğlu daha önce de "CHP'ye rüyasında oy verdiğini gören sağcı gusül abdesti alır" demişti.

        İYİ Parti Gençlik Politikaları Koordinatörü Orhun Ertürkmen ise, seçimi riske atmak istemediklerini, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan birinin aday olması gerektiğini ifade etmişti.

        İYİ Parti Kurucu GİK Üyesi Tamer Kayalp, Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek "Bir gün genel başkanımız Meral Aksener bize dönüp, 'benimle misiniz?' derse; ben kendim ve yol arkadaşlarım adına utanırım." ifadelerini kullanmıştı.




        "AKŞENER'İN CUMHURBAŞKANI OLDUĞU BİR TÜRKİYE HAYAL EDİN..."
        Lütfü Türkkan, Akşener'in cumhurbaşkanı adaylığını destekleyen bir paylaşımda bulunmuş "Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı olduğu bir Türkiye hayal edin. Dünya bile çok güzel, yalnız Türkiye değil..!" ifadelerini kullanmıştı.



            ADAYLIK YARIŞI ÇİRKİNLEŞTİ: İYİ PARTİ 'ALEVİ' KARTINI AÇTI
            İYİ Parti Ankara Milletvekili Halil İbrahim Oral, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Alevi olmasının sünni Müslüman kesim tarafından bir endişe olduğunu öne sürmüştü.



            Meral Akşener'in göndermeli paylaşımlarını da bir kenara not etmekte fayda var.
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            Haberler Güncel Akşener'in İmamoğlu'nun önünü açma planı işliyor! Önce Paçacı şimdi de Mehmet Aslan: Kılıçdaroğlu'na 'seni aday yapmayız' mesajı
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