Adaylık için il il gezen Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener'in HDP planı: 100 bin imza ile bağımsız aday bombası!

"İlgimi çeken ve çekmeyen" başlıklı bir yazı kaleme alan Soner Yalçın seçim kanunu çerçevesinde muhalefetin Başkan Erdoğan'ın adaylığını sorguladığı kısmın önemsiz olduğunu belirten ifadeler kullanarak 100 bin imza meselesine dikkat çekti.
Yalçın cumhurbaşkanlığı adaylık için 100 bin imza toplanması şartına dikkat çekerek, "Yasanın yedinci maddesindeki aday gösterilme bölümü daha çok ilgimi çekiyor: -Cumhurbaşkanlığına; a) Siyasi parti grupları, b) En son yapılan milletvekili genel seçiminde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde beşini almış olan siyasi partiler, c) En az yüz bin seçmen aday gösterebilir. Yüz bin seçmen vurgusu, ülkemizde epeydir sorunlu temsili demokrasinin hayat bulması için hayati önemdedir, fırsattır… Halkın farklı yollarla yönetime katılmasına ve fikirlerini yansıtmasına daha çok olanak veren demokratikleşmenin iyi örneğidir… Demokrasisinin gelişmesi ve seçmenlerin siyasal sisteme ilgisizliğini önleyen yararlı demokrasi aracıdır…Yani: Lafta değil özde, egemenlik kayıtsız şartsız millette olduğunun kuvvetli vurgusudur." diyerek İmamoğlu'nun adaylığı için konuşan planı adeta itiraf etti.
Yazısında Millet İttifakı'nın aday belirleme sürecini sorgulayan Soner Yalçın şunları söyledi;
"Demokratikleşmeyi amaç edinen Millet İttifakı tavrının sorgulanması gerekmez mi? Halk yok bu aday belirleme sürecinde!
Çoğu lider demokrasiden sürekli övgüyle söz etse de, demokrasinin bütün kurumlarıyla gerçekleşmesi için çaba gösterdiğini söylese de, gerçek başkadır; halkın işlerine karışmasını pek istemezler…
Katılımcı siyasi kültürümüz bir adım gelişmiyor. Bireyi sandıkla/ liderin belirlediği adaya oy vermekle özdeşleştiren siyasi mühendisliğin "parmak hesabı" bir türlü aşılamıyor.
Beş yılda bir sandık başına gitmekle katılımcı demokrasinin gerekleri yerine getirilmiyor. Halkın iradesi sınırlı kalmaya hep mahkum ediliyor…