Adaylık için il il gezen Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener'in HDP planı: 100 bin imza ile bağımsız aday bombası!

Akşener'in A ve B planları çerçevesinde 6'lı masanın 11. toplantısında "halkın tercihleri" söylemini de masaya getirmişti. Bu gelişmeler sonrası il gezilerine hız veren İmamoğlu'nun Kastamonu'dan başladığı yurt gezilerini Bursa ve Bilecik'le sürdürdü. Önümüzdeki günlerde Sivas, Erzincan, Erzurum ve Malatya'yla 15 ile tamamlayacak.



AKŞENER VE İMAMOĞLU'NUN HDP PLANI

İmamoğlu'nun hesabını ikinci tura göre yaptığı iddia edilirken İyi Parti-HDP arasındaki plan da ortaya çıktı. Buna göre, İYİ Parti'nin İmamoğlu'nu destekleyebilmesi için HDP ilk turda cumhurbaşkanı adayı çıkaracak. Böylece İYİ Parti seçmeni ürkütülmeyecek. Ama HDP seçmeni İmamoğlu'na oy verecek. Plan; ikinci tura Kılıçdaroğlu'nun değil, İmamoğlu'nun kalmasını sağlamak.

100 BİN İMZA DETAYINI SONER YALÇIN DA YAZMIŞTI

İmamoğlu tarafından fonlandığı bilinen Oda TV'nin sahibi Soner Yalçın bu iddiayı güçlendiren bir yazı yazmıştı.