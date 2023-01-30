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    • 30.01.2023 09:07
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    • 30.01.2023 09:19
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    Adaylık için il il gezen Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener'in HDP planı: 100 bin imza ile bağımsız aday bombası!

    Seçime aylar kala aday çıkaramayan 6'ı masada kriz sürüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında devam eden adaylık savaşında Takvim.com.tr'nin gündeme getirdiği 100 bin imza detayı siyaset kulislerini hareketlendirdi. İl il gezmeye başlayan İmamoğlu'nun Akşener'in A ve B planları için temaslarını sürdürürken bağımsız adaylık için terörün siyasi ayağı HDP ile kurulacak tezgahın detayları da ortaya çıktı.

    takvim.com.tr
    İl il gezen İmamoğlu’nun adaylık planı deşifre oldu!

    Seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılacağı kesinleşirken Cumhuriyet Halk Partili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile açık bir adaylık savaşı veriyor. Kılıçdaroğlu adaylığını dayatırken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener her fırsatta bunu veto ederek Ekrem İmamoğlu'nu öne sürüyor.

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte Saraçhane'de 'mağduriyet' algısıyla giriştikleri operasyon ve Akşener'in 'pankart' hamlesinin ardından Ekrem İmamoğlu'nun giriştiği şehir turları bunun en büyük kanıtı oldu.

    ŞEHİR ŞEHİR GEZMEYE KARAR VERDİ
    Kemal Kılıçdaroğlu'nun son döenmdeki hamleleri ile geri plana düşse de Ekrem İmamoğlu adaylık hevesinden vazgeçmiyor. Ekrem İmamoğlu bu kapsamda Anadolu turuna çıkmaya karar verdi.

    KASTAMONU'DAN SONRA YURT DIŞINA DA ÇIKTI
    İmamoğlu Cuma günü yaptığı Kastamonu gezisinin ardından rotayı yurt dışına kırarak Yunanistan'a gitti.

        Yunanistan'dan döndükten sonra şehir turlarına kaldığı yerden devam eden İmamoğlu geçtiğimiz günlerde ise Bursa'ya gitti.

        SPONSURLU DUYURU YAPTI
        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bursa ziyaretini sosyal medyadan sponsorlu reklamlarla duyurdu. Bu yolla daha çok kişiye ulaşmaya çalışan İmamoğlu kalabalık bir görüntü vermek isitiyor.

        İmamoğlu daha sonra Sinop, Karabük, Tunceli, Artvin, Giresun ve Hakkari gibi farklı bölgelerden 15 ili ziyaret edecek

        ADAYLIKTAN VAZGEÇMİYOR
        Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'un sorunlarıyla uğraşmak yerine şehir şehir tura çıkması adaylık sevdasından vazgeçmediğini gösteriyor. Ancak CHP Kemal Kılıçdaroğlu isminde kararlı... Bülent Kuşoğlu'ndan Veli Ağbaba'ya Özgür Özel'e kadar CHP'nin önde gelen isimleri "Adayımız Kılıçdaroğlu" diyerek Ekrem İmamoğlu'nun ismini 6'lı masaya sunmayacaklarının işaretini veriyor.

        100 BİN İMZAYLA ADAY MI OLACAK?
        İYİ Parti ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemiyor. Son olarak 11. toplantı öncesi Cihan Paçacı bunu açıkça söyledi ve "Sokakta Kemal Bey'e itiraz görüyoruz" diyerek istifaya giden süreci başlattı.


        EKREM İMAMOĞLU BAĞIMSIZ ADAYLIK İÇİN BASTIRIYOR
        CHP yönetimine karşı dikkat çeken hamleler yapan Ekrem İmamoğlu'nun gözünü karartıp Kılıçdaroğlu'na bayrak açabileceği de konuşuluyor. Geçtiğimiz günlerde il il gezmeye başlayan İmamoğlu'nun adaylığıyla ilgili 100 bin imza detayı gündeme gelmişti. 6'lı masa devam eden adaylık kavgası sonrası Akşener ve İmamoğlu'nun bağımsız aday planı da ortaya çıktı. Konuyu köşesine taşıyan Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, İmamoğlu'nun bağımsız aday olmak için yeni bir hamle yapacağını iddia etti. Selvi, yazısında, "Akşener, tek cumhurbaşkanı yardımcılığı ile fiili başbakanlık rolünü elde edemediği takdirde masaya Ekrem İmamoğlu'nun ismini getirecek. Ama Kılıçdaroğlu'na rağmen masadan İmamoğlu isminin çıkması beklenmiyor. Ekrem İmamoğlu da bunun farkında. Bunun üzerine, "Benim ismim masaya da geldi ama engellendi. Bu durumda ben de millete gidiyorum, diyecek. Bağımsız aday olacak" deniliyor." ifadelerini kullandı.

        TAKVİM.COM.TR AKŞENER VE İMAMOĞLU'NUN PLANLARINI YAZMIŞTI
        Takvim.com.tr'nin haberi sonrası siyaset kulislerinde konuşulmaya başlayan iddia, 6'lı masanın adayının açıklanacağı önümüzdeki günlerde muhalefetin gündemi meşgul edecek gibi görünüyor. Zira bir süre önce Meral Akşener'in Ekrem İmamoğlu'na, "2 yıl bekle, ben 2 yıl sonra erken seçime götüreceğim. Sen o zaman aday olursun. Yaşın genç. 14'üncü Cumhurbaşkanlığı'na değil, 15'inci Cumhurbaşkanlığı'na aday olursun" dediği biliniyor.

            Akşener'in A ve B planları çerçevesinde 6'lı masanın 11. toplantısında "halkın tercihleri" söylemini de masaya getirmişti. Bu gelişmeler sonrası il gezilerine hız veren İmamoğlu'nun Kastamonu'dan başladığı yurt gezilerini Bursa ve Bilecik'le sürdürdü. Önümüzdeki günlerde Sivas, Erzincan, Erzurum ve Malatya'yla 15 ile tamamlayacak.

            AKŞENER VE İMAMOĞLU'NUN HDP PLANI
            İmamoğlu'nun hesabını ikinci tura göre yaptığı iddia edilirken İyi Parti-HDP arasındaki plan da ortaya çıktı. Buna göre, İYİ Parti'nin İmamoğlu'nu destekleyebilmesi için HDP ilk turda cumhurbaşkanı adayı çıkaracak. Böylece İYİ Parti seçmeni ürkütülmeyecek. Ama HDP seçmeni İmamoğlu'na oy verecek. Plan; ikinci tura Kılıçdaroğlu'nun değil, İmamoğlu'nun kalmasını sağlamak.

            100 BİN İMZA DETAYINI SONER YALÇIN DA YAZMIŞTI
            İmamoğlu tarafından fonlandığı bilinen Oda TV'nin sahibi Soner Yalçın bu iddiayı güçlendiren bir yazı yazmıştı.

            "İlgimi çeken ve çekmeyen" başlıklı bir yazı kaleme alan Soner Yalçın seçim kanunu çerçevesinde muhalefetin Başkan Erdoğan'ın adaylığını sorguladığı kısmın önemsiz olduğunu belirten ifadeler kullanarak 100 bin imza meselesine dikkat çekti.

            Yalçın cumhurbaşkanlığı adaylık için 100 bin imza toplanması şartına dikkat çekerek, "Yasanın yedinci maddesindeki aday gösterilme bölümü daha çok ilgimi çekiyor: -Cumhurbaşkanlığına; a) Siyasi parti grupları, b) En son yapılan milletvekili genel seçiminde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde beşini almış olan siyasi partiler, c) En az yüz bin seçmen aday gösterebilir. Yüz bin seçmen vurgusu, ülkemizde epeydir sorunlu temsili demokrasinin hayat bulması için hayati önemdedir, fırsattır… Halkın farklı yollarla yönetime katılmasına ve fikirlerini yansıtmasına daha çok olanak veren demokratikleşmenin iyi örneğidir… Demokrasisinin gelişmesi ve seçmenlerin siyasal sisteme ilgisizliğini önleyen yararlı demokrasi aracıdır…Yani: Lafta değil özde, egemenlik kayıtsız şartsız millette olduğunun kuvvetli vurgusudur." diyerek İmamoğlu'nun adaylığı için konuşan planı adeta itiraf etti.

            Yazısında Millet İttifakı'nın aday belirleme sürecini sorgulayan Soner Yalçın şunları söyledi;

            "Demokratikleşmeyi amaç edinen Millet İttifakı tavrının sorgulanması gerekmez mi? Halk yok bu aday belirleme sürecinde!

            Çoğu lider demokrasiden sürekli övgüyle söz etse de, demokrasinin bütün kurumlarıyla gerçekleşmesi için çaba gösterdiğini söylese de, gerçek başkadır; halkın işlerine karışmasını pek istemezler…

            Katılımcı siyasi kültürümüz bir adım gelişmiyor. Bireyi sandıkla/ liderin belirlediği adaya oy vermekle özdeşleştiren siyasi mühendisliğin "parmak hesabı" bir türlü aşılamıyor.

            Beş yılda bir sandık başına gitmekle katılımcı demokrasinin gerekleri yerine getirilmiyor. Halkın iradesi sınırlı kalmaya hep mahkum ediliyor…

            Oysa:

            Katılımcı demokraside birey/yurttaş siyasal sistemin temel yapı taşıdır. Aksi durum siyasi çürümeye sebep olur. Ki her geçen yıl siyasi kültürün daha da kirlenmesi bundan maalesef…

            6'lı Masa'nın cumhurbaşkanı adayını belirlemesi bunun son örneği mi olacak? Yoksa, halkın iradesi aday belirleme sürecine ortak edilecek mi?

            Asıl tartışmamız gereken bu değil mi?

            Halk, aday belirleme sürecine katılmazsa seçim başarısı için seferber olmaz. Ve, lider demeçleri/ laf sokmalar ile seçim kazanılmayacağını kaç kez daha yaşayacağız biz…"

                SONER YALÇIN KEMAL KILIÇDAROĞLU'NU HEDEF ALMIŞTI
                Soner Yalçın geçtiğimiz gün yazdığı bir yazıda Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle hedef almıştı. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunu eleştirenlerin hedef tahtasına konduğunu söyleyen Yalçın bu durumun cadı avına döndüğünü belirterek adeta diktatör göndermesi yaptı. Yalçın, Mansur Yavaş'ın söz konusu baskılarla adaylıktan geri adım attırıldığını iddia ederken benzer baskının Ekrem İmamoğlu için de sürdüğünü yazmıştı.

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                Haberler Güncel Adaylık için il il gezen Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener'in HDP planı: 100 bin imza ile bağımsız aday bombası!
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