Meral Akşener'den Kemal Kılıçdaroğlu'na olay gönderme: Bu mücadele hiçbir kaprise hiçbir koltuk hesabına feda edilemez

"BU MÜCADELE HİÇBİR KAPRİSE KOLTUK HIRSINA FEDA EDİLEMEZ"

Meral Akşener, "Bu mücadele hiçbir kaprise hiçbir inada feda edilemez. Milletin iradesi dışında hiçbir iradeye boyun eğmez" dedi.

Akşener TBMM'de yaptığı konuşmada şunları söyledi;

"Bu kutlu mücadele hiçbir kaprise, hiçbir inada, kurban edilemez! Hiçbir şahsi hırsa, hiçbir koltuk hesabına, feda edilemez! Milletin iradesi dışında, hiçbir iradeye boyun eğmez! Biz, Millet İttifakı'nı, ferasetle, feragatle, fedakarlıkla kurduk."

Akşener'in "koltuk sevdası" ve "kapris" ifadeleri Kılıçdaroğlu''na mesaj olarak yorumlanırken "Milletin iradesi" ifadeleri oldukça dikkat çekti. Öyle ki Akşener Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı 'anket' oyununu devreye sokuyor.

AKŞENER ANKET OYUNUNUYLA KEMAL KILIÇDAROĞLU'NU VETO ETMEK İSTİYOR

Son olarak Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı yaptığı hamleler kapsamında 6'lı masanın 11. toplantısında "halkın tercihleri" söylemini adaylık belirleme süreci için metne soktu.