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    • 01.02.2023 18:37
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    Meral Akşener'den Kemal Kılıçdaroğlu'na olay gönderme: Bu mücadele hiçbir kaprise hiçbir koltuk hesabına feda edilemez

    6'lı koalisyonun içine düştüğü savaş sürerken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 'adaylık' dayatması yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na olay bir gönderme yaptı. Meral Akşener, "Bu mücadele hiçbir kaprise hiçbir inada feda edilemez. Milletin iradesi dışında hiçbir iradeye boyun eğmez" dedi. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Bu mücadele hiçbir inada feda edilemez

    Muhalefetin adaylık ve yetki tartışmaları altında yaptığı 11. toplantıdan elle tutulur bir sonuç çıkmazken 'Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nin tanıtımında terör örgütleri FETÖ ve PKK'yı sevindirecek ifadeler yer aldı.

    Bir yandan terör örgütlerine selam çakan 6'lı masa diğer yandan adaylık kavgası üzerinden birbirlerini yiyor.

    MERAL AKŞENER'DEN OLAY GÖNDERME
    Adını masaya dayatan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı çıkan Meral Akşener bugün yaptığı açıklama ile olay bir gönderme yaptı.

    Meral Akşener'den Kemal Kılıçdaroğlu'na olay gönderme!

    "BU MÜCADELE HİÇBİR KAPRİSE KOLTUK HIRSINA FEDA EDİLEMEZ"
    Meral Akşener, "Bu mücadele hiçbir kaprise hiçbir inada feda edilemez. Milletin iradesi dışında hiçbir iradeye boyun eğmez" dedi.

    Akşener TBMM'de yaptığı konuşmada şunları söyledi;

    "Bu kutlu mücadele hiçbir kaprise, hiçbir inada, kurban edilemez! Hiçbir şahsi hırsa, hiçbir koltuk hesabına, feda edilemez! Milletin iradesi dışında, hiçbir iradeye boyun eğmez! Biz, Millet İttifakı'nı, ferasetle, feragatle, fedakarlıkla kurduk."

    Akşener'in "koltuk sevdası" ve "kapris" ifadeleri Kılıçdaroğlu''na mesaj olarak yorumlanırken "Milletin iradesi" ifadeleri oldukça dikkat çekti. Öyle ki Akşener Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı 'anket' oyununu devreye sokuyor.

    AKŞENER ANKET OYUNUNUYLA KEMAL KILIÇDAROĞLU'NU VETO ETMEK İSTİYOR
    Son olarak Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı yaptığı hamleler kapsamında 6'lı masanın 11. toplantısında "halkın tercihleri" söylemini adaylık belirleme süreci için metne soktu.




    Bilindiği üzere Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına set çekerek her seferinde Ekrem İmamoğlu'nu ön plana sürüyor.

    Akşener - İmamoğlu ikilisi şu sıralar masa olmazsa bağımsız aday ve 100 bin imza formülü üzerinde duruyor.

        Takvim.com.tr 100 bin imza ve anket oyununu ayrıntılarıyla yazarken Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi de İmamoğlu'nun bağımsız aday olmak için yeni bir hamle yapacağını iddia ederek geçtiğimiz günlerde şu satırları kaleme aldı;



        "Akşener, tek cumhurbaşkanı yardımcılığı ile fiili başbakanlık rolünü elde edemediği takdirde masaya Ekrem İmamoğlu'nun ismini getirecek. Ama Kılıçdaroğlu'na rağmen masadan İmamoğlu isminin çıkması beklenmiyor. Ekrem İmamoğlu da bunun farkında. Bunun üzerine, "Benim ismim masaya da geldi ama engellendi. Bu durumda ben de millete gidiyorum, diyecek. Bağımsız aday olacak" deniliyor"

        Tüm bu yaşananlar dikkate alındığında İYİ Parti'nin mutabakat metninde HDP'ye sağlanan imtiyazlara göz yumması daha net bir şekilde anlaşılmış oluyor.

        Eğer Akşener, 'tek cumhurbaşkanı yardımcılığı' talebi ile fiili başbakanlık makamını elde edemezse Ekrem İmamoğlu'nun bağımsız aday olması için mesai harcayacak.



        AKŞENER VE İMAMOĞLU'NUN HDP PLANI
        İmamoğlu 100 bin aday toplayarak bağımsızlığını ilan edecek. Bu noktada ellerindeki en önemli koz ise HDP... Evet, "HDP ile aynı masaya oturmam" naraları atan İYİ Parti'nin son denklemdeki en büyük kozu HDP...

        Buna göre, İYİ Parti'nin İmamoğlu'nu destekleyebilmesi için HDP ilk turda cumhurbaşkanı adayı çıkaracak. Böylece İYİ Parti seçmeni ürkütülmeyecek. Ama HDP seçmeni İmamoğlu'na oy verecek. Plan; ikinci tura Kılıçdaroğlu'nun değil, İmamoğlu'nun kalmasını sağlamak.

        6'LIDA KİM KİMİ İSTEMİYOR?
        Kemal Kılıçdaroğlu adaylığını dayatırken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener her fırsatta bunu veto ederek Ekrem İmamoğlu'nu öne sürüyor.

            Saraçhane'de 'mağduriyet' algısıyla girişilen operasyon, Akşener'in 'pankart' hamlesi ve Ekrem İmamoğlu'nun çıktığı şehir turları bunun en büyük kanıtı oldu.


            AKŞENER 'İMAMOĞLU'NU PARLATIYOR İMAMOĞLU MEDYA ÜZERİNDEN VURUYOR!
            İYİ Parti son olarak 'Adayı anketle belirleyelim' hamlesini yapıp Kemal Kılıçdaroğlu'nun "13 Şubat'ta adayı açıklarız" çıkışını yalanlarken Ekrem İmamoğlu da kontrolüne aldığı medyası üzerinden Kemal Kılıçdaroğlu'na yükleniyor.

            Masada Temel Karamollaoğlu ve Gültekin Uysal Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verirken Ali Babacan HDP'ye göz kırpıp "aday olsam kazanırım" çıkışı yapıyor. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu yetki kriziyle masayı karıştırırken masanın gizli ortağı HDP ise Meral Akşener ve Mansur Yavaş'ın adaylığını istemediklerini söylüyor.
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            Bay Kemal’i yanlış anlayan Kılıçdaroğlu’na yeni slogan
            Haberler Güncel Meral Akşener'den Kemal Kılıçdaroğlu'na olay gönderme: Bu mücadele hiçbir kaprise hiçbir koltuk hesabına feda edilemez
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