Meral Akşener'den Kemal Kılıçdaroğlu'na olay gönderme: Bu mücadele hiçbir kaprise hiçbir koltuk hesabına feda edilemez

Muhalefetin adaylık ve yetki tartışmaları altında yaptığı 11. toplantıdan elle tutulur bir sonuç çıkmazken 'Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nin tanıtımında terör örgütleri FETÖ ve PKK'yı sevindirecek ifadeler yer aldı.
Bir yandan terör örgütlerine selam çakan 6'lı masa diğer yandan adaylık kavgası üzerinden birbirlerini yiyor.
MERAL AKŞENER'DEN OLAY GÖNDERME
Adını masaya dayatan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı çıkan Meral Akşener bugün yaptığı açıklama ile olay bir gönderme yaptı.
"BU MÜCADELE HİÇBİR KAPRİSE KOLTUK HIRSINA FEDA EDİLEMEZ"
Meral Akşener, "Bu mücadele hiçbir kaprise hiçbir inada feda edilemez. Milletin iradesi dışında hiçbir iradeye boyun eğmez" dedi.
Akşener TBMM'de yaptığı konuşmada şunları söyledi;
"Bu kutlu mücadele hiçbir kaprise, hiçbir inada, kurban edilemez! Hiçbir şahsi hırsa, hiçbir koltuk hesabına, feda edilemez! Milletin iradesi dışında, hiçbir iradeye boyun eğmez! Biz, Millet İttifakı'nı, ferasetle, feragatle, fedakarlıkla kurduk."
Akşener'in "koltuk sevdası" ve "kapris" ifadeleri Kılıçdaroğlu''na mesaj olarak yorumlanırken "Milletin iradesi" ifadeleri oldukça dikkat çekti. Öyle ki Akşener Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı 'anket' oyununu devreye sokuyor.
AKŞENER ANKET OYUNUNUYLA KEMAL KILIÇDAROĞLU'NU VETO ETMEK İSTİYOR
Son olarak Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı yaptığı hamleler kapsamında 6'lı masanın 11. toplantısında "halkın tercihleri" söylemini adaylık belirleme süreci için metne soktu.
Bilindiği üzere Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına set çekerek her seferinde Ekrem İmamoğlu'nu ön plana sürüyor.
Akşener - İmamoğlu ikilisi şu sıralar masa olmazsa bağımsız aday ve 100 bin imza formülü üzerinde duruyor.